Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

A poco tiempo de compartir su reencuentro con las gemelas, Cinthia Fernández explicó su versión de la situación (Instagram)

El domingo pasado, la Argentina celebró el Día de la Madre y las redes sociales se llenaron de homenajes, reflexiones y postales familiares. Pero una de las figuras que más dio que hablar fue Cinthia Fernández, quien si bien celebró con alegría y mensajes de amor, terminó envuelta en una inesperada polémica por la decisión de reencontrarse con sus gemelas Charis y Bella en pleno viaje de egresados en Tigre. Si bien la intención de la bailarina era disfrutar de la jornada en familia, debió enfrentarse a las críticas de sus seguidores y, finalmente, decidió responderles.

Lejos de esquivar la controversia, Cinthia decidió salir al cruce en sus historias y esclarecer cómo se dieron los hechos. “Cuánto odio por si fui o no al viaje de egresados... Voy a contar la situación. Yo tenía un viaje y el de egresados cambió de fecha. Lo tenía programado recibir a mis hijas porque son muy unidas a mí, tenemos una relación muy especial. Estaban disfrutando, estaban chochas, recontra divertidas. Lo que pasa es que obviamente no iba a estar yo para recibirlas. A una le empezó a agarrar mamitis y decir: ‘Te quiero ver antes de que te vayas, no te vayas’”, relató la bailarina con franqueza, sin perder espontaneidad.

La bailarina remarcó el contexto de la decisión: “Es la primera vez que están lejos de casa. Por suerte es en Tigre. Me llaman los coordinadores, me cuentan que tiene mamitis, que la están tratando de mimar, todo lo que hacen los chicos que las cuidan, que hacen un laburo espectacular. La hermana estaba en una fiesta, pero bueno, son personas distintas”. Fernández explicó que la angustia de una de las niñas se agravó al saber que no volvería a ver a su madre por varios días debido a su propio viaje, lo que motivó el llamado de la empresa y la invitación para que pudiera verla un rato.

Cinthia explicó la situación que la llevó a visitar por una hora a sus hijas durante el viaje de egresados

“Tratamos de calmarla, el día siguiente estaba igual, entonces me dicen de la empresa ‘¿querés venir, la ves una hora y la tratás de convencer? Y así vos tampoco te vas angustiada’. Entonces me permitían ir una hora”, contó la mediática. “Fui y compartí una hora con la excusa del Día de la Madre. No les voy a pedir permiso sobre lo que tengo que hacer con mi vida y con la de mis hijas”, concluyó, defendiendo su decisión.

Por último, Fernández se encargó de detallar su comportamiento durante la visita. “Fui parte de todos los chicos, ninguno estuvo expuesto, incluso me preguntaron a participar a un juego que era de arco. Estuve una hora, me pedí un taxi lancha y me fui. El odio se lo pueden meter donde no les da el sol. Así que, señoras y señores, era esa aclaración”, sentenció ante las cámaras.

Cinthia Fernández viajó hasta Tigre para reencontrarse con sus hijas mayores luego de unos días separadas por la distancia (Instagram)

Cabe recordar que el debate sobre su presencia aquel día había surgido horas atrás. Si bien muchos celebraron el gesto de amor de la modelo y su forma de priorizar a sus niñas, otros tantos la acusaron de tener “poca empatía” por el resto de los compañeros de sus hijas y de “romper la magia” del viaje de egresados. “Es como que en la luna de miel te aparezca tu suegra”; “Me parece malísima tu actitud”; “Te fuiste al pasto”; “Era su viaje de egresados. Pensaste solo en vos y no en ellas”; “¡Qué pesada! Encima poca empatía con el resto de sus compañeros del colegio”; “No tiene nada de tierno esto”, fueron algunos de los mensajes de la sección de comentarios y dispararon una conversación sobre los límites de la maternidad intensiva.

A su manera, y siempre genuina, Cinthia volvió a demostrar que, en los días de maternidad real, hay lugar tanto para las historias de amor incondicional como para las polémicas inevitables. Entre reencuentros, críticas y la defensa de su propio estilo de crianza, la bailarina dejó claro que, aunque las redes juzguen, cada familia escribe su historia y el Día de la Madre se vive como cada una siente y elige.