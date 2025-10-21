Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

Dolores Fonzi y el episodio que vivió en terapia

Un episodio inesperado marcó la participación de Dolores Fonzi en el programa radial El Mejor País del Mundo, emitido por Radio con vos, donde la actriz y directora compartió una anécdota personal que sorprendió tanto a los conductores como a la audiencia. En el contexto de una entrevista centrada en su labor como directora de la película Belén, seleccionada por Argentina para representar al país en los premios Oscar y Goya, la conversación derivó hacia experiencias embarazosas en el ámbito de la terapia psicológica.

Durante el diálogo, el conductor del envío, Diego Iglesias, propuso abordar historias difíciles relacionadas con la terapia. Fue entonces cuando Dolores Fonzi relató un incidente. La directora explicó que, antes de ingresar a su sesión, mantenía una conversación telefónica con una persona. Al comenzar la terapia, olvidó que el teléfono seguía conectado y, durante toda la sesión, habló de manera muy negativa sobre esa misma persona, sin percatarse de que la llamada continuaba activa. “Hablé pésimo”, señaló Fonzi.

La reacción de Diego Iglesias fue inmediata y de asombro: “No, Dolores, no, para, esto es lo peor que escuché. Obviamente, imagino que no pudiste recomponer”, expresó. Dolores Fonzi confirmó que la situación no tuvo marcha atrás: “No. Nunca más. Igualmente ya estaba descompuesto ese asunto, pero fue terrible. Porque uno en terapia... Se desinhibe. Y aparte hablas con gracia. Y con confianza, y podés decir extremas cosas, y ese análisis fino y cruel sobre una persona que solo te permitís en terapia”, relató la directora, subrayando la intimidad y franqueza que caracterizan el espacio terapéutico.

El conductor insistió en conocer cómo se resolvió el momento en que Dolores Fonzi advirtió el error: “Y cuando saliste y te diste cuenta, agarraste el teléfono y le dijiste: Hola, ¿o no?”, preguntó Diego Iglesias. La respuesta de la directora fue contundente: “Sí, saqué y dije: ‘Hola’. ‘Sí, te escuché todo’. Y dije ‘bue, estaba en terapia’”, admitió, evidenciando la incomodidad del momento.

La semana pasada, invitada por Ángel de Brito a Bondi, Fonzi destacó que evitar la sobreexposición es, según sus palabras, una decisión personal: “Yo creo que uno lo puede manejar completamente”. A lo largo de la conversación, insistió en que la atención mediática aumenta cuando hay nuevos proyectos, pero es perfectamente posible mantener la privacidad durante otras etapas.

La actriz y directora, galardonada recientemente en el Festival de San Sebastián y en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, añadió que la intensidad del seguimiento periodístico ha cambiado considerablemente. Rememoró épocas pasadas, cuando existía una industria periodística más activa con recursos invasivos: “Había autos que te seguían. Yo me acuerdo que te dejaban la cámara prendida, si vos entrabas a un lugar, hasta el otro día que vos salías. Esos son recursos que ahora ya no existen”.

Durante su participación en el programa de streaming de Ángel de Brito, Ángel Responde de Bondi Live, Fonzi explicó por qué prefiere limitar la exposición de su vida privada. “Cuando no hice ningún trabajo para poder hablar de algo, no hago prensa”, afirmó, y detalló cómo logra evitar escándalos: “Eso es de uno. Si no querés que te vean, no vayas a los lugares donde te puedan ver. Es refácil”.

Consultada sobre la existencia de rumores o escándalos en su carrera, respondió tajante: “No.” Recordó que, durante su paso por Verano 98 y su relación con Gael García Bernal, fue frecuente objeto de rumores de romances inexistentes: “Sí, me inventaron cosas”.

Fonzi, pareja del director Santiago Mitre desde hace 12 años y madre de Lázaro y Libertad (con Gael García Bernal), reivindicó la posibilidad de gestionar la exposición pública: “Uno lo puede manejar. Si no querés, no lo abrís”. Sobre su relación con el periodismo, explicó: “Cuando tenés algo para contar, tenés una película o un proyecto que vas a sacar, ahí hablás. Después te metés en tu casa y no hacés ninguna nota y se terminó”.

Finalmente, la artista remarcó las diferencias entre las figuras públicas: “Algunos hacen notas todo el tiempo. Para mí hay algo que se condensa y que cuando salís a hablar, después tenés cosas para decir”.