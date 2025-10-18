Teleshow

La Tora y Nacho se dijeron virtudes y defectos en la cara y se calificaron como ex novios: el puntaje de cada uno

Los ex Gran Hermanos estuvieron en LaPré junto a Grego Rosselló y tuvieron un intenso ida y vuelta

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Los ex Gran Hermano La Tora y Nacho se puntuaron como ex pareja

La buena onda entre los ex Gran Hermano Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar volvió a quedar en evidencia durante una reciente transmisión de La Pré, el programa de streaming de Telefe, donde ambos participaron junto a Grego Rossello para evaluarse mutuamente como expareja. En un ejercicio inusual, los tres se propusieron calificar sus virtudes y defectos tras la ruptura, lo que derivó en una conversación cargada de humor y sinceridad sobre su vínculo pasado y la convivencia profesional que mantienen en la actualidad.

Durante el intercambio, Grego planteó la idea de que la vida sería más sencilla si existieran reseñas de exparejas, al estilo de las plataformas de alquiler temporario. La Tora reflexionó sobre los aspectos positivos y negativos de su relación con Nacho, señalando que “habla mucho” podía ser tanto una virtud como un defecto. Además, destacó el carácter afectuoso de su exnovio: “Es muy de lo kinestésico, muy de acá, te toco, esto, es muy cariñoso”, afirmó Lucila Villar en La Pré. No obstante, también lo describió como “un poco pendejo”, aunque aclaró que lo decía en un sentido positivo, y subrayó su fidelidad: “Esta me costó, pero es fiel, aunque no lo crean”, expresó, lo que motivó la reacción de Grego Rossello, quien celebró la rareza de esa cualidad.

Por su parte, Nacho Castañares aportó su propia perspectiva, asegurando que La Tora “ya no es celosa”, pero también la calificó, entre comillas, de “vengativa”, una apreciación que Rossello reforzó con humor. Lucila Villar admitió que a veces responde de manera soberbia, mientras que Nacho valoró su capacidad para resolver situaciones y su integridad: “Buena persona y va con sus convicciones”, remarcó. Al momento de puntuar la relación, Rossello otorgó un 3,5, mientras que La Tora optó por un 4,5, lo que ambos consideraron un resultado equilibrado.

La Tora y Nacho en
La Tora y Nacho en Gran Hermano

La relación sentimental entre Nacho Castañares y Lucila Villar se había iniciado durante su participación en Gran Hermano, pero llegó a su fin en octubre de 2023. A pesar de la ruptura, ambos continuaron trabajando juntos, seleccionados por Telefe para integrar su equipo de streaming, incluso cuando Nacho inició un nuevo romance con Coty Romero, también exintegrante del reality. Este lunes, los dos exnovios ofrecieron una entrevista conjunta para el ciclo de Georgina Barbarossa desde Miami, donde abordaron la madurez con la que gestionaron su vínculo tras la separación.

Nacho Castañares explicó en diálogo con A la Barbarossa que la clave de su buena relación fue la comunicación: “Yo creo que si estamos acá es porque está bien. Hablamos lo que teníamos que hablar en los momentos que teníamos que hacerlo, siempre. Creo que eso es algo que nunca nos faltó”, sostuvo el exfutbolista, quien junto a La Tora fue elegido para cubrir el Mundial de Clubes 2025. Añadió que, aunque tuvieron discusiones, siempre mantuvieron una relación cordial: “Si, nos puteamos seguramente, pero siempre dijimos que nos llevábamos bien, que está todo bien y esto es prueba de eso”, afirmó Nacho Castañares en A la Barbarossa.

Lucila Villar coincidió en la importancia de separar lo personal de lo profesional: “Nos llevamos muy bien, si no, como dice Nacho, no estaríamos acá haciendo esta nota, cagándonos de risa, pasándola bien. Todo lo que siempre fue laboral, siempre lo hablamos. Siempre nos manejamos muy bien. Trabajamos en el mismo lugar y no somos boludos”, expresó en la misma entrevista, antes de referirse al evento futbolístico que congregó a numerosos hinchas de Boca Juniors en la ciudad estadounidense.

Tras la ruptura con La Tora, Nacho Castañares mantuvo una relación con Coty Romero, la cual concluyó en marzo de este año. Por su parte, Lucila Villar hizo público a principios de mayo su romance con Maximiliano Appap, conocido como Maxi Kilates, líder de la banda de cumbia 18 Kilates. Este vínculo finalizó a finales de agosto.

Temas Relacionados

La ToraNacho CastañaresGrego Rossello

Últimas Noticias

Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM: “Nunca fue panelista”

El conductor reveló el nombre de la figura que ocupará el lugar de la locutora luego de su emotiva despedida del programa

Ángel de Brito anunció quién

El hijo de un famoso actor participó en Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi: “Es un capo tu viejo”

Juan tiene 20 años, es de Vicente López y estudia cine. Pero la referencia a su papá se llevó todos los comentarios en el programa de entretenimientos

El hijo de un famoso

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

La actriz que espera su primer hijo con el Chino Darín viajó a la Argentina luego de brillar en París y Teleshow la encontró en un bar

El video de Úrsula Corberó

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Trabajó también en el modelaje y la actuación. Tenía un hijo, León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola

Murió a los 54 años

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Luego de tres años, la banda volvió a presentarse en suelo nacional, dejando momentos cargados de nostalgia y demostrando que el vínculo con sus fans sigue intacto

Guns N’ Roses volvió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trabajadores del Hospital Garrahan marcharán

Trabajadores del Hospital Garrahan marcharán en caravana a la Quinta de Olivos en reclamo por la Ley de Emergencia

Cómo sería el primer paso de la “coalición para el futuro” que piensa el Gobierno para conseguir aliados

Pidieron que vaya a juicio el hombre que dejó embarazada a su hija tras abusarla durante años

El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre

Misterio en Chubut: una pareja desapareció hace una semana y hallaron su camioneta abandonada

INFOBAE AMÉRICA
Silvana Estrada revela la inspiración

Silvana Estrada revela la inspiración de Bob Dylan para la creación de su nuevo disco

Israel condicionó la reapertura del cruce de Rafah a la devolución de todos los cuerpos de los rehenes en Gaza

La líder opositora bielorrusa en el exilio instó a Trump a redoblar esfuerzos por la democracia de su país: “Está en el interés de EEUU”

El curioso caso de la popular actriz de series que debutó en la Ópera de Nueva York

Crece la interna en Gaza por el desarme: Fatah acusó a Hamas de darle la espalda “a la trágica realidad” del pueblo palestino

TELESHOW
Ángel de Brito anunció quién

Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM: “Nunca fue panelista”

El hijo de un famoso actor participó en Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi: “Es un capo tu viejo”

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne