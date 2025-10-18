La Tora y Nacho se dijeron virtudes y defectos en la cara y se calificaron como ex novios: el puntaje de cada uno

Los ex Gran Hermano La Tora y Nacho se puntuaron como ex pareja

La buena onda entre los ex Gran Hermano Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar volvió a quedar en evidencia durante una reciente transmisión de La Pré, el programa de streaming de Telefe, donde ambos participaron junto a Grego Rossello para evaluarse mutuamente como expareja. En un ejercicio inusual, los tres se propusieron calificar sus virtudes y defectos tras la ruptura, lo que derivó en una conversación cargada de humor y sinceridad sobre su vínculo pasado y la convivencia profesional que mantienen en la actualidad.

Durante el intercambio, Grego planteó la idea de que la vida sería más sencilla si existieran reseñas de exparejas, al estilo de las plataformas de alquiler temporario. La Tora reflexionó sobre los aspectos positivos y negativos de su relación con Nacho, señalando que “habla mucho” podía ser tanto una virtud como un defecto. Además, destacó el carácter afectuoso de su exnovio: “Es muy de lo kinestésico, muy de acá, te toco, esto, es muy cariñoso”, afirmó Lucila Villar en La Pré. No obstante, también lo describió como “un poco pendejo”, aunque aclaró que lo decía en un sentido positivo, y subrayó su fidelidad: “Esta me costó, pero es fiel, aunque no lo crean”, expresó, lo que motivó la reacción de Grego Rossello, quien celebró la rareza de esa cualidad.

Por su parte, Nacho Castañares aportó su propia perspectiva, asegurando que La Tora “ya no es celosa”, pero también la calificó, entre comillas, de “vengativa”, una apreciación que Rossello reforzó con humor. Lucila Villar admitió que a veces responde de manera soberbia, mientras que Nacho valoró su capacidad para resolver situaciones y su integridad: “Buena persona y va con sus convicciones”, remarcó. Al momento de puntuar la relación, Rossello otorgó un 3,5, mientras que La Tora optó por un 4,5, lo que ambos consideraron un resultado equilibrado.

La Tora y Nacho en Gran Hermano

La relación sentimental entre Nacho Castañares y Lucila Villar se había iniciado durante su participación en Gran Hermano, pero llegó a su fin en octubre de 2023. A pesar de la ruptura, ambos continuaron trabajando juntos, seleccionados por Telefe para integrar su equipo de streaming, incluso cuando Nacho inició un nuevo romance con Coty Romero, también exintegrante del reality. Este lunes, los dos exnovios ofrecieron una entrevista conjunta para el ciclo de Georgina Barbarossa desde Miami, donde abordaron la madurez con la que gestionaron su vínculo tras la separación.

Nacho Castañares explicó en diálogo con A la Barbarossa que la clave de su buena relación fue la comunicación: “Yo creo que si estamos acá es porque está bien. Hablamos lo que teníamos que hablar en los momentos que teníamos que hacerlo, siempre. Creo que eso es algo que nunca nos faltó”, sostuvo el exfutbolista, quien junto a La Tora fue elegido para cubrir el Mundial de Clubes 2025. Añadió que, aunque tuvieron discusiones, siempre mantuvieron una relación cordial: “Si, nos puteamos seguramente, pero siempre dijimos que nos llevábamos bien, que está todo bien y esto es prueba de eso”, afirmó Nacho Castañares en A la Barbarossa.

Lucila Villar coincidió en la importancia de separar lo personal de lo profesional: “Nos llevamos muy bien, si no, como dice Nacho, no estaríamos acá haciendo esta nota, cagándonos de risa, pasándola bien. Todo lo que siempre fue laboral, siempre lo hablamos. Siempre nos manejamos muy bien. Trabajamos en el mismo lugar y no somos boludos”, expresó en la misma entrevista, antes de referirse al evento futbolístico que congregó a numerosos hinchas de Boca Juniors en la ciudad estadounidense.

Tras la ruptura con La Tora, Nacho Castañares mantuvo una relación con Coty Romero, la cual concluyó en marzo de este año. Por su parte, Lucila Villar hizo público a principios de mayo su romance con Maximiliano Appap, conocido como Maxi Kilates, líder de la banda de cumbia 18 Kilates. Este vínculo finalizó a finales de agosto.