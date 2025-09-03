La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”

A solo días de hacer pública su separación de Maxi Kilates, La Tora Villar busca la forma de dar vuelta la página y dejar atrás los cuatro meses de intenso amor que vivió con el cantante de cumbia. En ese sentido, este martes, La exGran Hermano fue consultada al respecto. Sin embargo, mientras intentaba contar cómo se sentía, la emoción se apoderó de ella y quebró en llanto.

En los primeros minutos de la charla con Intrusos (América), la cronista le consultó a la joven cómo se sentía, a lo que la exparticipante del reality solo llegó a decir: “Bien”. Segundos después, al comunicadora abordó el tema: “Se terminó agosto y también se terminó al relación con Maxi, ¿qué pasó?”. “Sí, se terminó. Cosas del vínculo y la pareja donde quizás yo estaba enfocada más en ayudarlo a él que en mí misma”.

Acto seguido, la periodista comentó al verla sensibilizada: “Estás emocionada”. Tras unos segundos de duda y silencio, Lucila solo llegó a contestar: “No sé..”. Mientras tragaba saliva, y también angustia, La Tora se quedó en silencio. Al ver que no reaccionaba, la movilera volvió a preguntar, lo que generó que la influencer se sincerara: “No quiero llorar”.

Segundos después, ya más tranquila, la entrevistada accedió a contar los motivos de la ruptura: “Un poco de no cuidar, de cosas de la relación que uno permite, que es un vínculo de dos personas, fue la mejor decisión que uno puede tomar”. Fue entonces cuando la comunicadora le preguntó si se había tratado de una infidelidad. Ante la consulta, La Tora no lo negó y solo comentó: “Te lo englobo...Faltó el respeto, después que cada uno saque las conclusiones para el lado que quiera, yo no me puedo hacer cargo de lo que piensen, pero respeto en todo sentido y en todos los aspectos”.

Tras días de especulaciones respecto a su crisis, el momento cúlmine llegó cuando la influencer borró todas sus fotos con Maximiliano Appap—conocido como Maxi Kilates, líder de la banda de cumbia 18 Kilates—. Ella lo invitó al espacio de streaming de Gran Hermano. Allí se conocieron. Unos días después, él la invitó a salir. Y ya no se separaron más. La Tora comenzó a acompañar a Maxi Kilates durante sus shows los fines de semana, y usuarios compartieron imágenes de la pareja.

La confirmación de su vínculo con Maxi Kilates llegó a través de un video íntimo publicado en sus redes sociales, donde la ex participante de Gran Hermano 2022-23 escribió: “Feliz cumple, te amo”, acompañado de un emoji de corazón en llamas, y recibió como respuesta un “te amo” del intérprete de éxitos como “Son de amores” y “A puro dolor”.

La Tora Villar y Maxi Kilates vivieron cuatro meses de una intensa relación

El romance tomó más temperatura en junio, cuando ella viajó a Miami para cubrir el Mundial de Clubes y, durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, presentó oficialmente a su pareja. En esa ocasión, ambos compartieron detalles sobre el inicio de su relación y manifestaron el entusiasmo propio de una pareja que recién comienza. “Nos conocimos en un stream donde estábamos haciendo notas. Ese mismo día... flechazo”, relató La Tora.

Durante su estadía en Estados Unidos, la pareja documentó en redes sociales distintos momentos de su viaje, desde paseos por la playa y salidas nocturnas hasta visitas a supermercados. En una de las publicaciones, La Tora escribió: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía”, mientras que Maxi Kilates le respondió: “¿Tan linda vas a ser?... Te amooo”. El cantante también compartió imágenes del viaje y reflexionó: “Las últimas de un viaje donde tuve todo lo que necesitaba antes de retomar los shows nuevamente. No traten de ser perfectos, traten de ser felices. Es la única manera de vivir cada vez más tranquilos, enfocándose en uno mismo. Soy mi proyecto más importante”. Ella, por su parte, le dedicó un mensaje: “Mi chiquito hermoso, te amo”. En una de las fotos más comentadas, ambos posaban junto a la famosa dona gigante de Lard Lad, mientras que en otra se los veía en una atracción acuática rodeados de vegetación.