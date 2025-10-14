Wanda Nara vio en familia la primera emisión de Masterchef: el video íntimo que borró y que podría enfurecer a Icardi

Wanda Nara celebró en familia la primera edición de Masterchef Celebrity: el detalle que podría enfurecer a Mauro Icardi (Video: @gusta_mendez)

En la noche del lunes, la expectativa se concentró en el living del departamento del Chateau Libertador: Wanda Nara optó por vivir el debut de MasterChef Celebrity rodeada de su círculo más íntimo. Frente a un televisor de grandes dimensiones, la familia y su novio Martín Migueles compartieron la emoción del estreno ya grabado del ciclo de Telefe. Entre los presentes se encontraban sus tres hijos, Maxi López—expareja y participante del reality—, Nora Colosimo y Andrés Nara, además del estilista Kennys Palacios. La escena familiar reflejaba una postal de unidad, marcada por la presencia de quienes han acompañado a Wanda en distintos tramos de su vida pública y privada.

El clima en el departamento se tiñó de entusiasmo ante la pantalla. Los niños recostados en el sillón principal. Maxi López, lejos de los tiempos de desencuentro, compartía el espacio en un guiño de cordialidad luego de años de titulares enfrentados. Nora, madre de Wanda, sumó su calidez habitual, mientras Andrés Nara se mantuvo cerca. Entre cámaras y risas, la conductora plasmó el momento en un video que, minutos después, decidió eliminar de sus redes.

La familia de Wanda Nara a pleno disfrutó con la conductora de la primera emisión del reality, junto a Maxi López y sus hijos (X)

En pocos segundos, ese video pasó de ser un recuerdo familiar a convertirse en el foco de una polémica. Durante un paneo, Martín Migueles—actual pareja de Wanda—aparece acariciando la espalda de una de las hijas de la empresaria y Mauro Icardi, dormida en el mismo sillón. La imagen se volvió controversial al difundirse la mano de Wanda sobre la de Migueles, en lo que pareció un gesto de corrección o resguardo antes de que la grabación finalizara. La captura, lejos de quedar en el olvido tras el borrado, adquirió nueva vida cuando el periodista Gustavo Méndez la compartió en sus redes, sumando un elemento de tensión al ya mediático entorno de Wanda.

El gesto de Migueles no pasó inadvertido y comienza a mencionarse como potencial desencadenante de un enojo por parte de Mauro Icardi, quien hasta el momento no se pronunció públicamente. El contexto de la relación entre los protagonistas agrega un matiz adicional: la presencia de Maxi López en el mismo reality, el histórico trasfondo judicial y personal entre Wanda y sus exmaridos, y la exposición familiar que siempre genera repercusión en redes y medios.

Un detalle inesperado en el video que compartió Wanda Nara hizo que lo borrara de sus redes sociales (X)

MasterChef Celebrity no solo marcó la reaparición mediática de Maxi López, sino que propició un reencuentro que durante años pareció improbable. El exfutbolista, participante del certamen, protagonizó junto a Wanda un intercambio de bromas con guiños al pasado en pareja y a la convivencia, dejando de lado los viejos conflictos para priorizar el vínculo en función de sus hijos en común. El debut se desarrolló entre nervios y humor, con el jurado como testigo de un ida y vuelta que, hace una década, solo ocurría fuera de cámaras y en contextos de enfrentamiento.

El trasfondo de esta noche televisiva se sostiene en una trama extensa y en ocasiones conflictiva. Separados desde 2013, Wanda y Maxi transitaron años de litigios, especialmente por la custodia de sus hijos y la propiedad de la mansión del exclusivo barrio Santa Bárbara. La casa, epicentro de varias batallas legales, permaneció años sin movimientos por cuestiones judiciales y finalmente, hacia fines de 2023, la empresaria consiguió la titularidad definitiva. Las reconciliaciones públicas y la reciente confirmación del cierre del conflicto sumaron ingredientes al clima de distensión observado en la reunión del lunes.

El video eliminado terminó por eclipsar el ambiente cordial que Wanda buscó transmitir. La difusión de las imágenes reactualizó el debate sobre los límites de la exposición y las tensiones latentes en la familia ensamblada. Mientras el episodio resuena tanto en redes como en los medios, la expectativa se traslada ahora a las posibles reacciones que, como suele ocurrir en el universo de Wanda Nara, jamás pasan inadvertidas.