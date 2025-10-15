La confesión de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que desató las risas en el estudio

La confesión de diva de Wanda Nara que causó polémica en MasterChef Celebrity

La segunda emisión de MasterChef Celebrity dejó una huella en las redes sociales gracias a un intercambio inesperado entre la conductora Wanda Nara y la participante Sofía Gonet, conocida como La Reini. En medio de la competencia, una conversación aparentemente trivial se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche, cuando Wanda Nara lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Las que somos reinas no hacemos las compras en el súper”.

El episodio se desarrolló mientras las cámaras captaban la interacción entre Wanda Nara y La Reini. La conductora, fiel a su estilo, abordó a la influencer con una pregunta directa: “¿Estás acostumbrada a hacer las compras en el supermercado?”. La respuesta de Sofía Gonet fue inmediata y sincera: “No”. Este breve intercambio generó una pausa perceptible en el estudio, anticipando la reacción de la conductora.

La frase 'Las que somos reinas no hacemos las compras en el súper' define el estilo de Wanda Nara

Sin perder su característico humor y picardía, Wanda Nara replicó con la frase que definiría la jornada: “Yo tampoco. Las que somos reinas no hacemos las compras en el súper”. La reacción de los presentes no se hizo esperar y las risas inundaron el set, mientras en las redes sociales el comentario comenzaba a circular con rapidez.

La escena, aunque breve, consolidó una vez más el sello personal de Wanda Nara en la televisión: una combinación de elegancia, espontaneidad y un toque de provocación. En cuestión de segundos, la conductora logró transformar una situación cotidiana en un fenómeno viral, reafirmando su capacidad para captar la atención tanto del público como de los participantes.

Tras el episodio, la conversación entre Wanda Nara y La Reini se convirtió en tema recurrente tanto en los pasillos del programa como en las plataformas digitales. La frase final de la conductora, “Las que somos reinas no hacemos las compras en el súper”, sintetizó su estilo frente a las cámaras y se instaló como uno de los momentos más recordados de la emisión.

Juntos otra vez

Wanda Nara y Maxi López se sacaron chispas en una charla en MasterChef Celebrity: "A vos te fue mejor"

MasterChef Celebrity reunió frente a las cámaras a Wanda Nara y Maxi López, quienes, tras años de disputas públicas y litigios, protagonizaron un intercambio cargado de ironía y referencias a su historia personal. El reencuentro televisivo de la expareja, padres de tres hijos, se produjo en el contexto de la participación del exfutbolista en el popular certamen culinario de Telefe, donde ambos abordaron temas que incluyeron sus relaciones actuales, su pasado matrimonial y hasta cuestiones vinculadas a la división de bienes.

Durante la grabación, Wanda Nara se acercó a la estación de cocina de Maxi López y, con tono lúdico, se presentó como “tu exmujer”. La conductora no tardó en preguntar por la reacción de la actual pareja del exjugador, Daniela Christiansson, ante su presencia en el programa. Maxi López respondió con humor: “Lo mismo que mi ex. Sorprendida”, en alusión a la modelo sueca, con quien comparte una hija y espera un segundo hijo. Wanda Nara replicó: “Sí, yo estoy sorprendidísima”, intensificando el tono distendido del diálogo.

Maxi López y su pareja Daniela

El intercambio subió de tono cuando Wanda Nara lanzó una observación sobre la nueva relación de su exmarido: “Tengo un montón de quejas porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca y más alta que yo. Más linda”. La producción del programa mostró la reacción de Maxi López, quien, entre risas, se preguntó cómo responder a ese comentario sin generar repercusiones posteriores.

La conversación derivó en una comparación de sus respectivas vidas sentimentales, a lo que Maxi López respondió: “Bueno, los dos metimos cambio”, mientras que Wanda Nara replicó: “A vos te fue mejor con tu cambio”, en clara referencia a la situación actual con Mauro Icardi, su último exmarido. Maxi López aseguró sentirse “contento” con su vida familiar, y Wanda Nara lo elogió con un “te veo bárbaro”.

El pase de comedia entre López y Nara

La charla también abordó aspectos económicos, cuando Wanda Nara preguntó si Maxi López planeaba llegar hasta la final del certamen, cuyo premio asciende a 50 millones de pesos. Al escuchar la cifra, la conductora sugirió en tono de broma que el premio podría beneficiarlos a ambos: “¿Por qué en plural?”, cuestionó Maxi López. Wanda Nara continuó: “Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque yo ya estaba pensando en embargarte el premio”. El exfutbolista respondió: “¿Tenés 25%? ¡No, ya no lo tenés más!”, y remarcó que “ya arreglamos nuestras cuentas” y que actualmente “estamos bien, ahora”.