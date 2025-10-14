Teleshow

El accidente doméstico que alarmó a Daniela Christiansson mientras Maxi López participaba de Masterchef

La modelo, que espera su segundo hijo con el exfutbolista, reveló el hecho ocurrido en su casa de Suecia en simultáneo con el estreno del reality de cocina

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle
Daniela Christiansson y Maxi López con Elle

Mientras en Buenos Aires se veía el primer episodio de Masterchef Celebrity con la participación de Maxi López y la conducción de Wanda Nara, su esposa Daniela Christiansson sufría un percance doméstico en su casa de Suiza. La modelo sueca, quien espera su segundo hijo con el exfutbolista y transita el séptimo mes de embarazo, contó lo ocurrido con una publicación en sus historias de Instagram.

Daniela subió una foto en la que se la ve recostada junto a Elle, su hija mayor de dos años y medio, y su semblante anticipa lo que le sucedió. Según su relato, todo se disparó a partir de un accidente doméstico que alertó su dinámica cotidiana: “Vino un pintor a arreglar la chimenea y ¡el spray de pintura explotó! ¡Súper tóxico! Con mi nena, mi perrita y yo embarazada", relató sobre lo sucedido. Y agregó: “Fue un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, explicó la modelo a sus seguidores.

A continuación, compartió una reflexión sobre su estado y cómo afectó este mal momento en su embarazo: “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles -lo típico de los 7 meses-, todo junto en un mismo día”, recapituló.

El posteo de Daniela Christiansson
El posteo de Daniela Christiansson

Así, Daniela transita esta dulce espera con algún que otro sabor amargo y a kilómetros de distancia del padre de sus hijos. En un comentario pasado, explicó por qué no pudo acompañarlo al país durante su participación en Masterchef Celebrity. “Por fin... ¡se terminó y gané esta! Hoy tuve una audiencia importante (una de las razones por las cuales no podía viajar a Argentina con Maxi)y estoy tan aliviada y agradecida por esta victoria”, compartió sin dar mayores precisiones.

La agenda judicial, sumada a su avanzado embarazo, la retuvo en su casa de Suiza, donde el día a día gira en torno a su hija pequeña, el bebé en camino y el peso visible de los compromisos legales. “Entre mi nena que últimamente viene con algunos temitas de panza, y la panza que no para de crecer (¡casi siete meses ya!), viajar no es realmente una opción, pero está todo bien”, explicó la modelo, que viene de afrontar una breve tormenta mediática con su marido.

Todo ocurrió a raíz de que López hiciera una serie de publicaciones coqueteando con Wanda Nara, que evidentemente hizo algo de ruido al otro lado del Atlántico. Daniela replicó con una reflexión sin nombres propios pero con un destinatario más que posible: “La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”.

A los pocos días llegó la calma, cuando ambos compartieron una postal en la que se los ve abrazados y sonrientes sobre un fondo de montañas nevadas y cielos azules. “Noi” (“Nosotros”, en italiano), escribió Maxi para rubricar el cuadro, subrayando el espíritu de equipo y pertenencia que los define. Daniela replicó la imagen y le agregó su propia dosis de cariño.

Te extrañamos”, inició, junto a un corazón, y sumó: “Estamos muy orgullosos de vos por todo lo que estás haciendo, logrando y atravesando”. Así, no solo respaldó a su pareja a la distancia, sino que además despejó cualquier rumor o especulación mediática sobre crisis o conflictos debido a la cercanía López con su exesposa Wanda Nara.

“Ahora, a descansar y enfocarme en mis mini amores”, concluyó. Así, también buscaba dejar a un lado las versiones de crisis con el exfutbolista de River. “Ya está todo charlado, sabe que hay buena onda”, alegó López al respecto y disipando cualquier hipótesis de conflicto. Más allá de cierto morbo por compartir trabajo con su exesposa y madre de sus hijos varones, la situación entre ellos permanece a salvo, al menos por ahora.

