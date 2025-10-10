Teleshow

Yami Safdie habló del hate que recibe en redes y el trabajo que hace para superarlo: “Tengo mi terapia”

La cantante abrió las puertas de su corazón y expresó cómo esta situación llegó a afectarla en su vida diaria

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Yami Safide habló del ahte que recibe en redes sociales: "Mi círculo me cuida un montón"

Entre críticas, agresiones y comentarios maliciosos, miles de usuarios manifiestan su bronca o indignación ante diferentes situaciones en redes sociales. Sin embargo, estos mensajes muchas veces generan un fuerte impacto en quien los recibe. Así fue el caso de Yami Safdie, quien en los últimos meses recibió todo tipo de hate en su perfil. En ese marco, la joven abrió la puerta de su intimidad y contó cómo esto llegó a afectarla.

Todo comenzó cuando la joven fue recibida en Rumis (La Casa Streaming). Allí, los panelistas abordaron el tema y mencionaron uno de los comentarios más usuales de las redes: “Sos una acomodada, ¿quién te puso donde estás?”. En esa misma línea, Julieta Poggio reflexionó: “El fracaso no tiene hate. Uno cuando está empezando a ser exitosa, a la gente le duele y te quieren bajar”.

Así, Lizardo Ponce le preguntó a su invitada: “¿Hubo un punto en el cual sufriste toda la exposición y todas estas cosas que te van diciendo?”. Fue entonces cuando Yami habló a corazón abierto y contó las dificultades que enfrenta: “Sí, sí, lo sufrí. O sea, hay días y días. Estoy acompañada, por suerte, tengo un círculo que me cuida un montón, tengo mi terapia también que me ayuda un montón y ahora de a poquito me voy acostumbrando, pero es un poco que cada paso que doy digo: “Uy, por esto me van a pu...”. O sea, cada vez que me van a pu... por esto y van a decir que tal cosa y tal otra. Qué se yo, me nominaron en Latin Grammy y la gente: “No, que te lo compraste”. No se pueden comprar los Grammys. ¿Por qué tardé tantos años en comprarlo?”.

Yami Safdie habló del hate
Yami Safdie habló del hate que recibe en las redes sociales

Continuando con la charla, La Tía Sebi preguntó ante la mesa: “¿No pasa algo también medio de cuestionar, no el éxito, sino también el éxito de las mujeres, siento yo?”, a lo que Safdie afirmó de forma contundente: “Yo siento que un poco, sí”.

Con la idea de ahondar más en el tema, el conductor del ciclo le consultó si había algún tipo de mensaje que le provocara más angustia: “¿Cuál es la que más te duele? ¿Cuál es la que más te angustia de leer?”. Refiriéndose a los cuestionamientos por su éxito, la joven comentó: “Eso me angustia bastante. Realmente fueron muchos años de trabajar y subir covers y subir tutoriales y subir videítos a TikTok. Aparte, la evidencia está, ¿viste? Las crueldades están en los videos. Y de pronto que todo es inválido y debe ser que es millonaria, es como: ¿De dónde sacan estas cosas?”.

Semanas atrás, Safdie había hablado de esta situación en otra entrevista. “La gente odia todo, te juro. En mi país y en X, sobre todo. Realmente, no jodo a nadie, así que me llama la atención despertar ese hate injustificado. Pero creo que es indicativo de algo más profundo como sociedad, y es que a la gente le gusta criticar por criticar“, analizó en una charla con Vogue España.

Y siguió: “No quiero caer en lo típico de: ‘Ay, me envidian’, pero es cierto que hay gente a la que, cuando es infeliz, le duele ver a otros felices, viviendo de lo que aman y cumpliendo sueños. Creo que va por ese lado. Ahora que me estoy dando a conocer más, te digo algunas cosas que me dicen: que soy insulsa o que soy como una ‘industry plant’. Esto último me duele un poco, porque yo tardé muchos años en llegar hasta acá“.

Si bien logra hacer oídos sordos a las críticas que le llueven, confesó que le duele: “Trabajé muchísimo, me rompí el alma. Y no se acaba ahí. Me critican el cuerpo, la cara, dicen que mi música es muy simple o que todas mis canciones son iguales. En fin, algo van a encontrar siempre”. Por esta razón y con la decisión de salvaguardar su salud mental, tomó una decisión: “Lo mejor para mi salud mental es no ver esas cosas. Enfocarme en mi trabajo y en seguir adelante”.

Temas Relacionados

Yami Safdie

Últimas Noticias

La explosiva versión sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Hace 15 días que conocen su cuerpos”

Yanina Latorre habló de la gran cercanía entre los protagonistas de la obra “Rocky” y cómo la actriz se convirtió en un apoyo clave para el intérprete en un momento difícil

La explosiva versión sobre el

Los preparativos de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini: “Soy una abuela feliz; ya le compré de todo”

La actriz venezolana expresó su alegría ante la próxima llegada de su primer nieto, destacó el crecimiento personal de su hija y el apoyo familiar en esta nueva etapa

Los preparativos de Catherine Fulop

Diego Topa lloró al recordar el bullying en su infancia: “No sabíamos cómo llamarlo, pero dolía igual”

El artista infantil compartió una reflexión sobre los desafíos de aceptarse en su niñez y el impacto de su música en familias que buscan transmitir amor y diversidad a sus hijos

Diego Topa lloró al recordar

Pampita: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”

La modelo compartió que tanto ella como sus hijos conviven con este trastorno del aprendizaje que afecta a una de cada diez personas en el mundo. Su valioso mensaje

Pampita: “Tengo dislexia y mis

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

El actor se filmó muy divertido en su casa luciendo sus abdominales al ritmo de Nicky Jam. Su palabra luego de los cuestionamientos

El video de Mariano Martínez
ÚLTIMAS NOTICIAS
El narco peruano acusado de

El narco peruano acusado de ser el dueño de la droga del triple crimen estuvo preso y salió libre por la pandemia del coronavirus

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Un terremoto de magnitud 7,6

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Filipinas: las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de la isla

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

TELESHOW
La explosiva versión sobre el

La explosiva versión sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Hace 15 días que conocen su cuerpos”

Los preparativos de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini: “Soy una abuela feliz; ya le compré de todo”

Diego Topa lloró al recordar el bullying en su infancia: “No sabíamos cómo llamarlo, pero dolía igual”

Pampita: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”