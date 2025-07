Yami Safdie habló del odio que recibe en las redes sociales: “Hate injustificado”

Yami Safdie habló del hate que recibe en las redes sociales (Foto: Instagram)

Yami Safdie poco a poco se fue convirtiendo en una de las artistas emergentes más conocidas, con colaboraciones con Camilo y Emilia Mernes y canciones que hablan acerca del amor propio, la aceptación, el amor y el desamor. Sin embargo, no es inmune a las críticas que recibe en cada ocasión que lanza una nueva canción.

En una entrevista con Vogue España habló a fondo acerca de este tema: “La gente odia todo, te juro. En mi país y en X, sobre todo. Realmente, no jodo a nadie, así que me llama la atención despertar ese hate injustificado. Pero creo que es indicativo de algo más profundo como sociedad, y es que a la gente le gusta criticar por criticar“.

Y siguió: “No quiero caer en lo típico de: ‘Ay, me envidian’, pero es cierto que hay gente a la que, cuando es infeliz, le duele ver a otros felices, viviendo de lo que aman y cumpliendo sueños. Creo que va por ese lado. Ahora que me estoy dando a conocer más, te digo algunas cosas que me dicen: que soy insulsa o que soy como una ‘industry plant’. Esto último me duele un poco, porque yo tardé muchos años en llegar hasta acá“.

Si bien logra hacer oídos sordos a las críticas que le llueven, confesó que le duele: “Trabajé muchísimo, me rompí el alma. Y no se acaba ahí. Me critican el cuerpo, la cara, dicen que mi música es muy simple o que todas mis canciones son iguales. En fin, algo van a encontrar siempre”. Por esta razón y con la decisión de salvaguardar su salud mental, tomó una decisión: “Lo mejor para mi salud mental es no ver esas cosas. Enfocarme en mi trabajo y en seguir adelante”.

Yami Safdie escribió una canción para los haters (Video: Tik Tok)

Las declaraciones de Yami se producen pocos días después de que utilizó su cuenta de TikTok para compartir una canción dedicada a quienes la critican, acompañada por la frase: “Para los haters, con amor”. En el video, Yami interpretó los versos dirigidos directamente a una figura que representa a quienes emiten comentarios negativos: “Ay, Luis. Luis Luis tirado en su sillón, se enoja porque otros son felices, pero él no. Ay Luis. Luis. Luis te falta tanto amor que dejo que me ataque si eso calma tu dolor. Inventa la película que quieras y píntame de cualquier color. Disfrazarme. Conviérteme en villana. Pero eso no cambia nada. Sigues solo en tu sillón”.

La cantante utiliza el humor y la ironía para responder a quienes la atacan en redes sociales. A través de la canción y el mensaje que acompaña el video, reafirma que su postura frente a los comentarios negativos es continuar con una actitud positiva y resiliente, evitando engancharse en confrontaciones. Yami busca dejar en claro que las críticas no la afectan y que prefiere enfrentar este tipo de situaciones con creatividad y sin perder el buen ánimo.

Quién es Yami Safdie

Durante su adolescencia, estudió en el Conservatorio Alberto Ginasteray posteriormente cursó la Licenciatura en Artes Escénicas. A los 19 años comenzó a subir covers a sus redes sociales, lo que le permitió ganar una amplia audiencia en plataformas como Instagram y TikTok. En 2021, Yami firmó con la discográfica Warner Music Group y lanzó sus primeras canciones originales, incluyendo Caminar Sola, Flashear, FC y Pa’ Quererme Así. Su álbum debut Dije que no me iba a enamorar, fue lanzado en 2022 e incluyó colaboraciones destacadas como El Bolero junto a Milo J, que se viralizó en varios países de Latinoamérica y formó parte del Billboard Hot 100 Argentina.

En 2023, fue nominada como Mejor Nuevo Artista en los TikTok Awards Night y los Premios Carlos Gardel. Ese mismo año, participó en festivales como el Primavera Sound Argentina y fue telonera en la gira de Luis Miguel en Argentina. En noviembre de 2023, lanzó su segundo álbum de estudio titulado Sur.