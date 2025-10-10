Teleshow

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos

La actriz reflejó su entusiasmo de cara al inicio de la competencia gastronómica que conducirá Wanda Nara desde el próximo lunes

Emilia Attias se muestra feliz en la previa de este nuevo desafío frente a las cámaras

La cuenta regresiva terminó: Emilia Attias está lista para debutar en la nueva edición de Masterchef Celebrity y la emoción recorre cada imagen y cada palabra compartida en sus redes sociales. El delantal blanco, el nombre grabado sobre el pecho y la sonrisa lista ante el espejo: así eligió la actriz anunciar, en las últimas horas, que “ya arrancamos”, haciendo referencia a las grabaciones. La expectativa se potenció con su publicación previa al estreno, una antesala donde la cocina no es solo un set televisivo, sino el epicentro de recuerdos, sueños y agradecimientos.

En Instagram, Emilia abrió el corazón a sus casi dos millones de seguidores y dejó en claro que este desafío no lo afronta sola. Agradeció a sus profesores "por estar sacándome aún más buena”, reflejando gratitud genuina y reconocimiento a quienes la acompañaron en el aprendizaje. Pero la lista no termina allí, y es un viaje hacia el pasado: “Gracias mamá por amar tanto la cocina, seguí enseñándome recetas. Ahora todo el que cocina enfrente mío tiene toda mi atención”. ¿No es ese un guiño a todos los que la inspiraron, madre y maestros, familia y colegas?

Emilia Attias y la estación de trabajo, donde los sueños se hacen realidad, o al menos se intenta

La previa se iluminó también con postales culinarias que hablan de esfuerzo, dedicación y pasión. En una de las imágenes, un plato de pulpo sobre una cama de papas, decorado con perejil picado y brillo de aceite de oliva, revela parte del repertorio de Emilia. Ese registro visual no solo anticipa el nivel de sus preparaciones, sino que confirma la promesa de superación personal y respeto por el oficio.

En otra foto, la cámara se posa sobre su estación de trabajo: un bowl con cebolla cortada, otra mezcla cremosa, una tabla verde, el cuchillo y el mítico cuaderno de Masterchef. La perspectiva aérea muestra a Emilia, lista para enfrentar los desafíos que le propongan los jurados, pero también para disfrutar el proceso. Cada utensilio, cada ingrediente ordenado, es una declaración de compromiso con el rigor y la creatividad. Porque en la cocina del certamen, cada detalle cuenta.

El pulpo, una de la preparaciones históricas de Masterchef Celebrity, que no siempre sale como debe

La galería se completa con una imagen de celebración pura y comunidad: junto a Ian Lucas, Cachete Sierra, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo y Sofía Gonet, compañeros de esta edición, Emilia sonríe. Todos juntos, enfundados en sus delantales blancos con los nombres grabados en rojo, reflejan la camaradería y la energía previa al debut. En ese retrato colectivo asoma una certeza: más allá de la competencia, en la cocina de Masterchef la historia también se escribe en plural. Se verá si este compañerismo continúa al calor de la competencia.

Pero la fiesta visual no termina ahí. Sugiere tradición y familia en cada receta: bandejas repletas de pastas frescas, una con salsa roja y albahaca, otra bañada en crema con pistachos. El desfile de colores y texturas homenajea la cocina casera, la transmisión generacional y el placer de compartir. Emilia lo dice sin vueltas: su amor por la cocina nació del ejemplo materno y creció gracias a quienes la alentaron a aprender más.

Con tomates y albahaca, o con crema y postavchos, las pastas son infaltables en el menú

La temporada de Masterchef Celebrity se enciende en la pantalla de Telefe desde este lunes a las 22 con promesas de emoción y nervios, de aprendizaje y competencia. Desde el reflejo en el espejo hasta la sonrisa grupal en camarines, Emilia Attias encarna la ilusión de quien se lanza a lo desconocido con humildad y entrega. Los agradecimientos, los platos, la complicidad con colegas: en cada escena late una historia que va mucho más allá de la televisión.

¿Sabrá Emilia sorprender a los jurados? ¿Conquistará al público con sabores y presencia? A partir del próximo lunes se sabrá. Por ahora, una sola certeza: la cocina, para ella, es familia, memoria, desafío, y el escenario donde los sueños –y los sabores– están listos para comenzar.

