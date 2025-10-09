Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity

Wanda Nara y Nico Occhiato

La televisión de aire se prepara para encarar la recta final del año y las apuestas más fuertes de Telefe ya tienen listo su cronograma. Por un lado, La Voz Argentina 2025 definió su modalidad de final, ya con los cuatro concursantes definidos. Por el otro, Masterchef Celebrity se prepara para encender las hornallas más famosas del mundo, con la conducción de Wanda Nara y un elenco tan variado como atractivo.

El reality de canto que conduce Nico Ochiatto confirmó sus cuatro finalistas en la gala del miércoles a la noche. Se trata de Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali). El público ya puede participar en la votación para elegir al ganador, puede realizarse a través del sitio web del programa o mediante un SMS con el nombre del finalista elegido.

Quien resulte vencedor se llevará un auto 0 kilómetro, 70 millones de pesos y un contrato discográfico con el sello Universal. El que termine en el segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el cantante que quede en tercer puesto ganará 15 millones y el cuarto contará con 5 millones.

Para su episodio final, el canal optó por la modalidad desdoblada que suele aplicar para estas instancias, como se pudo ver en las últimas emisiones de Gran Hermano. La primera parte se verá el domingo a la noche y la decisión final quedará para el lunes, como previa al inicio de Masterchef Celebrity. La fórmula del tándem también es habitual en la emisora, que busca de esta manera dejar retroalimentar la pantalla con dos productos de los denominados tanques.

Los finalistas de La Voz Argentina

El certamen culinario, el cuarto en su modalidad famosos, comenzará entonces este lunes a las 22 horas. Con la conducción de Wanda Nara, y el jurado nuevamente con la participación de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anticipa esa mixtura de excelencia gastronómica y momentos desopilantes que caracterizan al ciclo. Y polémicas, claro, esas que ya empezaron a salir a la luz cuando todavía no se estrenó el programa.

A comienzos de septiembre, Wanda visitó a Vero Lozano y anunció a veinte de los veinticuatro famosos que lucirán los delantales más preciados: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, Diego Peque Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attías, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge Roña Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín Cachete Sierra y Claudio Turco Husaín. Posteriormente, sumaron a Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Julia Calvo y La Reini, para completar los 24 participantes.

El canal de las pelotas ya difundió algunos avances del programa, con Wanda en la piel de una terapeuta de grupo con los tres cocineros para escuchar sus supuestas “preocupaciones” frente al desafío que se viene. Sin embargo, lo que sobresalió fue un tiro por elevación a Mauro Icardi, esos dardos que ambos gustan tirarse a la vista de todos.

Lo dicho, la protagonista de la primera polémica fue Marixa Balli, quien dejó su lugar en LAM para sumarse al ciclo gastronómico. Según publicó Ángel de Brito, conductor del programa de América, la Cachaca se fue llorando de una de las grabaciones por algo que le dijo el jurado. “Todas se van a lugares que piensan mejores y después terminan a los gritos. Le molestó la devolución de un jurado y no se fue muy contenta. Luego tuvo otro episodio, también caliente e incluso con delantal negro. No le gusta que le digan nada”, expresó el periodista. Consultado al respecto, Betular se permitió darle un consejo: “Que no llore Marixa, que la pase bien. Esto es un día bien, un día mal. Es así”.