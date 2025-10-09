Teleshow

Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity

El certamen de canto que conduce Nico Occhiato se encuentra en instancias decisivas, mientras ultiman detalles para el inicio del ciclo con Wanda Nara

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
Wanda Nara y Nico Occhiato
Wanda Nara y Nico Occhiato

La televisión de aire se prepara para encarar la recta final del año y las apuestas más fuertes de Telefe ya tienen listo su cronograma. Por un lado, La Voz Argentina 2025 definió su modalidad de final, ya con los cuatro concursantes definidos. Por el otro, Masterchef Celebrity se prepara para encender las hornallas más famosas del mundo, con la conducción de Wanda Nara y un elenco tan variado como atractivo.

El reality de canto que conduce Nico Ochiatto confirmó sus cuatro finalistas en la gala del miércoles a la noche. Se trata de Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali). El público ya puede participar en la votación para elegir al ganador, puede realizarse a través del sitio web del programa o mediante un SMS con el nombre del finalista elegido.

Quien resulte vencedor se llevará un auto 0 kilómetro, 70 millones de pesos y un contrato discográfico con el sello Universal. El que termine en el segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el cantante que quede en tercer puesto ganará 15 millones y el cuarto contará con 5 millones.

Para su episodio final, el canal optó por la modalidad desdoblada que suele aplicar para estas instancias, como se pudo ver en las últimas emisiones de Gran Hermano. La primera parte se verá el domingo a la noche y la decisión final quedará para el lunes, como previa al inicio de Masterchef Celebrity. La fórmula del tándem también es habitual en la emisora, que busca de esta manera dejar retroalimentar la pantalla con dos productos de los denominados tanques.

Los finalistas de La Voz
Los finalistas de La Voz Argentina

El certamen culinario, el cuarto en su modalidad famosos, comenzará entonces este lunes a las 22 horas. Con la conducción de Wanda Nara, y el jurado nuevamente con la participación de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anticipa esa mixtura de excelencia gastronómica y momentos desopilantes que caracterizan al ciclo. Y polémicas, claro, esas que ya empezaron a salir a la luz cuando todavía no se estrenó el programa.

A comienzos de septiembre, Wanda visitó a Vero Lozano y anunció a veinte de los veinticuatro famosos que lucirán los delantales más preciados: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, Diego Peque Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attías, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge Roña Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín Cachete Sierra y Claudio Turco Husaín. Posteriormente, sumaron a Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Julia Calvo y La Reini, para completar los 24 participantes.

El canal de las pelotas ya difundió algunos avances del programa, con Wanda en la piel de una terapeuta de grupo con los tres cocineros para escuchar sus supuestas “preocupaciones” frente al desafío que se viene. Sin embargo, lo que sobresalió fue un tiro por elevación a Mauro Icardi, esos dardos que ambos gustan tirarse a la vista de todos.

Lo dicho, la protagonista de la primera polémica fue Marixa Balli, quien dejó su lugar en LAM para sumarse al ciclo gastronómico. Según publicó Ángel de Brito, conductor del programa de América, la Cachaca se fue llorando de una de las grabaciones por algo que le dijo el jurado. “Todas se van a lugares que piensan mejores y después terminan a los gritos. Le molestó la devolución de un jurado y no se fue muy contenta. Luego tuvo otro episodio, también caliente e incluso con delantal negro. No le gusta que le digan nada”, expresó el periodista. Consultado al respecto, Betular se permitió darle un consejo: “Que no llore Marixa, que la pase bien. Esto es un día bien, un día mal. Es así”.

Temas Relacionados

Masterchef CelebrityLa Voz ArgentinaWanda NaraNico Occhiato

Últimas Noticias

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Todo un referente del teatro de la plaza cordobesa, el productor anticipó una colaboración inédita con un viejo conocido

Pedro Alfonso anunció a su

Guido Kaczka y Nico Vázquez conmovieron al recordar la muerte de sus seres queridos: “La vida te da señales”

Atravesados por historias similares de duelo, el conductor y su invitado reconstruyeron memoria, ternura y aceptación ante las cámaras

Guido Kaczka y Nico Vázquez

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La periodista llegó a Mi Cielo, donde la recibió Mariano Iúdica. Allí, en la antesala del paraíso, habló de su padre, de sus hijos, de un amor que todavía la interpela y de la decisión que cambió su vida

Mariana Brey: “Era casado y

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El reality musical ya tiene a los artistas que buscarán conquistar el primer puesto el 13 de octubre, con votación abierta al público y premios millonarios en juego para los ganadores

La Voz Argentina 2025 ya

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

La conductora de SQP visitó el programa de Mario Pergolini. Con mucho humor contó su afición desconocida y cómo su casa la ambienta para la fecha

El fanatismo oculto de Yanina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos cachorros de aguará guazú

Dos cachorros de aguará guazú fueron hallados sin su mamá: cómo es su rehabilitación para regresar a la vida salvaje

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

La Policía recuperó el histórico violín robado a un músico en San Telmo y detuvo a uno de los ladrones

A cuánto va a llegar el dólar a fin de año según los principales analistas privados

Fin de semana con calor, lluvias y viento: el Servicio Meteorológico anticipa un cambio de clima en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Qué factores tiene a favor

Qué factores tiene a favor y en contra Donald Trump para ser reconocido con el premio Nobel de la Paz

De ritual sagrado a símbolo de moda: la sorprendente historia del maquillaje

Fiscalía uruguaya pide 16 años de prisión para el ex senador Gustavo Penadés, acusado de explotación sexual de menores

Por qué el súbito acercamiento entre Lula da Silva y Donald Trump inquieta tanto al oficialismo como a la oposición en Brasil

La última novela de László Krasznahorkai, Premio Nobel 2025: Borges, un templo japonés y un desafío a la paciencia

TELESHOW
Pedro Alfonso anunció a su

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Guido Kaczka y Nico Vázquez conmovieron al recordar la muerte de sus seres queridos: “La vida te da señales”

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”