Teleshow

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

En medio de su participación en el certamen, la cantante se llevó todos los comentarios a raíz de su despampanante outfit, similar al que usó la protagonista de Merlina

Martina Cortés

Martina Cortés

En medio de la devolución a uno de los participantes, Lali Espósito impactó con su outfit inspirado en la actriz Jenna Ortega (La Voz – Argentina)

Finalmente, La Voz Argentina (Telefe) entró en su tramo más esperado y vibrante: la definición de los semifinalistas. Mientras los participantes pulen cada detalle de sus presentaciones y el jurado intensifica las exigencias y devoluciones, no solo el nivel vocal se lleva todos los aplausos: el vestuario también adquiere un rol central en la competencia. Y este lunes por la noche, en una gala cargada de tensión y emociones, fue Lali Espósito quien acaparó todas las miradas con un look de alto impacto que desató comentarios y elogios instantáneos, tanto en las redes sociales como en la pantalla. Inspirada en el arrasador estilo de Jenna Ortega, protagonista de la serie Merlina, Lali apostó por un outfit digno de alfombra roja internacional.

Para la jornada de este lunes por la noche, la integrante del jurado optó por un top completamente cubierto de piedras brillantes y de gran tamaño, con efecto joya y acabado transparente, que dejó parte de su torso al descubierto. El resultado fue una silueta glamorosa, moderna y, sobre todo, audaz, que jugó con el brillo extremo sin perder sofisticación.

La elección de Espósito no fue azarosa ni mucho menos improvisada. La estrella argentina tomó como referencia el look con el que Jenna conquistó los Premios Emmy 2025, donde la actriz estadounidense fue uno de los fashion statements de la noche al lucir un osado vestido de la colección otoño/invierno 2025 de Givenchy, con un top de joyas y perlas, sin sujetador, y acompañado por una falda negra maxi con abertura lateral. Tanto Ortega como la jurado del certamen apostaron por el destello como eje central de la propuesta: una estructura translúcida, pedrería XL, perlas colgantes y la sensualidad de la piel a la vista.

El outfit que eligió la
El outfit que eligió la jurado de La Voz Argentina que se robó la atención por su inspiración en el de Jenna Ortega (Instagram/Reuteurs)

Mientras Ortega completó su conjunto con un recogido clásico, labios en rojo oscuro y sandalias de plataforma, Lali optó por un beauty look adaptado a su sello propio: cabello suelto con ondas, maquillaje neutro, pero definido que dejó el foco sobre los ojos y la sonrisa, y un pantalón negro de cintura alta que equilibró la extravagancia del top. Una clara muestra de cómo las tendencias globales de pasarela pueden actualizarse y reversionarse para la TV local, con gran impacto visual y estilo personal.

Como suele suceder cada vez que Espósito pisa el escenario, las redes sociales, y en especial sus fanáticos, inundaron de comentarios elogiosos su performance estilística. “Devoró con ese look”, “Una reina”, “Nunca decepciona con sus looks”, “Ella es la Merlina argentina” fueron algunos de los mensajes destacados que circularon apenas los primeros planos de la cantante comenzaron a multiplicarse en Twitter, Instagram y TikTok. La imagen de Lali, moderna y empoderada, volvió a confirmar que es referencia absoluta en moda y actitud para una generación que busca inspiración y autenticidad.

Este no es el primer acierto de la intérprete de “Lokura” en el certamen. En agosto, cuando impactó con un vestido rojo imponente, se transformó en tendencia instantánea por la fuerza visual del outfit. Aquella noche, el vestido strapless de cuello redondo en puntas, el labial rojo intenso, las gafas al tono y el teléfono vintage a modo de accesorio, sumados a uñas largas y una boa, confirmaron a Lali como una de las celebrities argentinas que mejor entienden y reinventan el lenguaje fashionista en la televisión.

El anterior outfit de Lali
El anterior outfit de Lali que causó furor frente a las cámaras (Instagram)

Y si hay una pista de su poder estilístico, basta repasar su cuenta de Instagram: horas antes de la gala, Lali calienta motores con anticipos y frases que se transforman en hashtag al minuto.“Hoy atendemos al demonio en los Playoffs”, anticipando una noche que escaparía a los códigos habituales. Minutos después, la publicación explotaba entre halagos de colegas, seguidores y profesionales de la moda.

Mientras la competencia de La Voz Argentina avanza hacia la definición y los participantes buscan conquistar el voto del público, la presencia de Lali demuestra que el talento y la creatividad no se limitan a la música. Con guiños internacionales, apuestas arriesgadas y un carisma arrollador, la jurado no solo ayuda a los nuevos artistas a cumplir sueños, sino que inspira a miles a animarse, superar límites y, sobre todo, a convertir cada paso por el escenario en una oportunidad única para brillar.

