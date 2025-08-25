Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

La artista apostó a un imponente vestido rojo strapless y accesorios a juego, y revolucionó los comentarios en las redes sociales (Instagram)

El show arrancó y la energía cambió de inmediato. Lali Espósito volvió a ser tendencia en redes sociales tras su deslumbrante aparición en el inicio de los Playoffs de La Voz Argentina (Telefe). La cantante, actriz y coach del programa impactó al lucir un imponente vestido rojo, provocando la reacción instantánea de sus fanáticos y colegas y transformando su presencia en uno de los temas más comentados de la noche televisiva.

Cada detalle sumó a la postal: el vestido strapless, de cuello redondo en puntas, rompió con cualquier expectativa previa. La estrella combinó su outfit con un labial rojo intenso, uñas largas, gafas en el mismo tono, un teléfono vintage y una boa, armando un total look que no solo conquistó la atención, sino que volvió a demostrar por qué marca tendencia cada vez que pisa un escenario. En su cuenta de Instagram, Lali compartió un anticipo y encendió la previa. “Hoy atendemos al demonio en los Playoffs”, escribió junto a una imagen que, apenas minutos después, explotó en comentarios y halagos de todos los colores.

La reacción se tradujo en colegas como Juliana Gattas de Miranda!, y cientos de seguidores respondieron con frases que no pasaron desapercibidas: “Qué mujerón”; “Ese rojo es tu color”; “Atendiste al demonio”; “No podes ser tan diosa”; “El demonio devoró”; “Sos un fuego. Rojo contra la envidia diría Ricky Fort”; “Ni Miranda Priestly lo podría haber vestido mejor”. El look de la artista fue, sin dudas, el gran protagonista de los primeros minutos y marcó un nuevo hito en la estética de La Voz Argentina.

"Hoy atendemos al demonio en los Playoffs”, escribió Lali al presentar su look para el certamen

Lali junto a un teléfono haciendo alusión al título de su último álbum

Pero la noche no giró solamente en torno a su estilismo. Espósito fue el motor de su equipo y acompañó a sus siete participantes en una etapa decisiva del certamen. Su rol de coach, siempre activo y cercano, sumó carisma y energía, y demostró por qué es una de las grandes figuras del show de Telefe. Cada palabra, cada gesto y cada consejo tuvieron eco en el público y los concursantes, quienes vivieron una jornada atravesada por la exigencia y la emoción.

La artista mostró el mismo magnetismo que en sus shows y giras, porque además de brillar como figura central en La Voz Argentina, Lali atraviesa un gran momento en su carrera gracias a su último disco, que la tiene recorriendo todo el país y cosechando agotando las localidades en cada fecha. Esa potencia y seguridad se reflejaron en su presencia y en su manera de conducir los Playoffs.

De pies a cabeza, la artista acaparó todas las miradas con su look rojo

El labial rojo y la cabellera suelta le dieron el toque final al estilismo para aquella noche

El gran momento de la noche llegó con la definición de la primera salvación del team Lali. Tras escuchar las interpretaciones, llegó el turno de decidir y de dar un golpe estratégico en pleno certamen. El elegido fue Valentino Rossi, estudiante de gestión de medios y entretenimiento, oriundo de Tigre, Buenos Aires, quien se destacó al interpretar “Don’t Stop Believin’”, el clásico de Journey popularizado por la serie Glee. Su performance lo ubicó un paso adelante respecto al resto de sus compañeros del equipo.

En medio de la tensión, la coach tomó la palabra y definió: “La verdad es que estuvo espectacular, todos lo estuvieron, pero siento que este primer salvado lo merece”, sentenció con firmeza. Minutos antes, había jugado con la dinámica del reality para aumentar la ansiedad: “¿Qué querés que haga, negrito? ¿Ya mismo? ¿No hay pausa? Bueno, mañana esto sigue, pero esta noche tengo que salvar a uno”. Tras la pausa, la emoción se hizo presente con el nombre de Valentino, que recibió enseguida el abrazo de sus colegas y una ovación del público presente en el estudio del programa.

Rossi compartió su sensación al ser consultado: “La verdad que no. Sé que me salió mejor que la vez pasada pero no me lo esperaba. Quise venir a mostrar un poco de lo que estoy viviendo acá, no parar de soñar. Pensar que fui un chico cantando delante de un espejo y ahora estoy acá”. Su testimonio generó aún más repercusión en redes y lo consolidó como uno de los favoritos tanto del público como del jurado.

En paralelo, la jugada de la cantante fue clave, ya que la selección de un solo salvado pospuso la posible eliminación de otros participantes y dio apertura al voto del público para que se definan los lugares restantes en el equipo. El sistema de Playoffs diseñado para elevar la competencia y la tensión demostró su efectividad: mantener a los participantes bajo presión y premiar la regularidad en el rendimiento.

Durante su paso por el estudio, Espósito le sumó un par de anteojos y una boa del mismo color

Emocionada, Lali se sentó en la famosa silla roja para elegir a su primer salvado de la noche (Instagram)

La noche cerró con un sabor intenso: moda, música, estrategia y emociones a flor de piel. Una vez más, Lali se convirtió en el corazón del espectáculo y su sola presencia marcó agenda, tanto en pantalla como en las redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron cada instante. Con sus decisiones, su carisma y su energía roja, la estrella sigue brillando en cada paso sobre el escenario.