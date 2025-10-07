Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina

La definición de semifinalistas en La Voz Argentina 2025 estuvo marcada por ovaciones, lágrimas y mensajes de aliento de los coaches (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La noche del lunes 6 de octubre fue decisiva en La Voz Argentina, cuando los equipos de Lali Espósito y Luck Ra definieron a sus semifinalistas tras una intensa ronda de cuartos de final transmitida por Telefe. En esta etapa, Alan Lez y Jaime Muñoz por el Team Lali, junto a Nicolás Behringer y Nathalie Aponte por el Team Luck Ra, aseguraron su lugar en la siguiente fase, mientras que cuatro participantes quedaron eliminados.

El Team Lali abrió la jornada con presentaciones de alto nivel. Jaime Muñoz interpretó “Recuérdame” de Carlos Rivera, Giuliana Picconi eligió “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro, Alan Lez apostó por “Kiss” de Prince y Valentino Rossi se volcó en “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz. La decisión, tomada por el promedio de puntajes de los cuatro coaches —Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti—, dejó fuera de competencia a Giuliana y Valentino. Alan fue el primer clasificado a semifinales, recibiendo una ovación que lo dejó sin palabras. Poco después, el conductor Nico Occhiato anunció que Jaime completaba el dúo de semifinalistas del equipo.

Alan Lez y Jaime Muñoz avanzaron a semifinales por el Team Lali en La Voz Argentina 2025

Lali felicitó a sus cuatro representantes: “Quiero felicitarlos porque hicieron cuatro shows impresionantes. Ojalá puedan usar este programa como plataforma para seguir creciendo y cuentan conmigo, siempre. Estoy orgullosa de que sean parte de este team y me han halagado siempre con sus presentaciones”, expresó la coach. Tras la definición, la artista celebró a sus elegidos: “Son dos bestias estos semifinalistas”.

En el Team Luck Ra, la competencia también fue reñida. Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas subieron al escenario para buscar un lugar entre los mejores. Nicolás Behringer se lució con “Honesty” de Billy Joel y fue el primero en avanzar a semifinales. Luego del corte, la expectativa se mantuvo hasta que se reveló que Nathalie Aponte, quien interpretó “Bang bang” de Ariana Grande, completaba el grupo de semifinalistas del equipo. De esta manera, Thomas Dantas y Federico Mestre quedaron eliminados. Ambos agradecieron la oportunidad y el acompañamiento de sus coaches, destacando la experiencia vivida en el programa.

El proceso de selección por puntaje y sin salvatajes eleva la tensión rumbo a la gran final del 13 de octubre (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Las emociones fueron intensas durante toda la noche, especialmente tras la actuación de Valentino Rossi, quien no pudo contener las lágrimas al finalizar su interpretación. “Es mucho todo. Me emociona la instancia, se siente una energía muy especial. Esta canción para mí fue sentirme muy vulnerable y poder transmitir un poco lo genuino que uno es cuando nadie lo ve. Estar acá y que tanta gente me esté viendo me emociona”, compartió el participante. Lali le dedicó palabras de reconocimiento: “Sos maravilloso, te amo desde el día que te vi acá. Me da mucho orgullo que estés en estas instancias, te lo re merecés, te felicito”. Soledad también intervino para destacar la autenticidad del concursante: “Hoy cantó Valentino la persona, hoy fuiste vos y todos te queremos un poco más porque te conocemos un poco más”.

Nicolás Behringer y Nathalie Aponte son los semifinalistas del Team Luck Ra tras una noche de emociones y eliminaciones

Tras la doble eliminación en ambos equipos, los primeros semifinalistas de La Voz Argentina 2025 quedaron definidos: Alan Lez y Jaime Muñoz por el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte por el Team Luck Ra. El proceso de selección, en el que los coaches ya no pueden salvar a los participantes y las decisiones se toman por puntaje, eleva la tensión y la expectativa de cara a las próximas etapas. Resta conocer quiénes completarán el cuadro de semifinalistas por los equipos Miranda! y Soledad, lo que mantiene en vilo al público y a los propios concursantes.

La gran final está pautada para el próximo lunes 13 de octubre, en lo que será una gala en vivo. Los ganadores se medirán mediante el voto del público, que, desde sus casas, podrá elegir su candidato favorito para hacerse con el premio mayor.