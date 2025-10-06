La tajante decisión que tomó la China Suárez con su carrera luego de irse a vivir a Turquía

La artista sorprendió con una decisión respecto a su carrera en el mundo del espectáculo (Instagram)

Desde sus primeros pasos en televisión, la China Suárez supo ganarse un lugar entre las figuras más versátiles del espectáculo argentino. Aunque la actuación fue siempre su principal carta de presentación, la música acompañó su carrera como una segunda pasión constante, marcando etapas y colaboraciones con artistas de renombre en el rubro. Sin embargo, a más de un año de su último lanzamiento musical, y ya instalada en Turquía tras unir su vida a la de Mauro Icardi, la artista tomó una decisión que sorprendió a todos y dejó huella en el universo digital.

El revuelo se desató en las últimas horas, cuando la propia China dejó pistas claras del nuevo rumbo que eligió para su costado profesional. Todo comenzó con un simple, pero elocuente, cambio en sus redes sociales. A través de una cuenta de X, se viralizó el detalle que anticipó lo inevitable: al revisar la biografía de su cuenta de Instagram, se puede advertir que la actriz eliminó la palabra “cantante”, dejando solo la mención a su faceta actoral y sumando su usuario personal de TikTok. El giro no pasó inadvertido entre los casi ocho millones de seguidores que, rápidamente, se volcaron a comentar y especular sobre las razones y las consecuencias de este gesto.

La noticia fue rápidamente replicada por El Ejército de LAM y otros portales de espectáculos, sumando el dato de un posible alejamiento de su representante histórica, Carolina Nolte, agente de modelos, actores e influencers que acompañaron a la China durante años. La eliminación de la etiqueta de Nolte en sus perfiles digitales sugiere un quiebre profesional, pese a que recientemente ambas habían sido vistas juntas durante la entrega de los hijos de la actriz a Benjamín Vicuña, que tuvo lugar días atrás.

La descripción antigua en el perfil de la China (Instagram)

El anuncio de la artista ocupó la agenda de los portales y se volvió tendencia en las redes, donde no faltaron respuestas irónicas, memes y hasta homenajes inesperados “Ahora va a poner empresaria”; “Siempre recordaremos cuando hizo temblar a la industria musical”; “La música está de luto”; “Menos mal que deja la música”; “Ahora Icardi la va a tener que mantener”; “Hemos perdido a una gran guerrera”, fueron algunos de los mensajes destacados, reflejando el impacto que la decisión generó entre sus seguidores y detractores por igual.

Lo cierto es que la música fue parte fundamental de la identidad pública de la exCasi Ángeles. La China dio sus primeros pasos como cantante cuando aun brillaba bajo la órbita de las tiras juveniles de Cris Morena. Sin embargo, fue con su proyección como solista y el salto a la pantalla grande que se animó a explorar nuevos ritmos, letras y duplas artísticas. Su discografía incluye canciones propias y covers que musicalizaron desde películas hasta éxitos de la electrónica y el pop nacional.

La nueva descripción en el perfil de la exCasi Ángeles, donde eliminó la palabra "cantante" y sacó el usuario de su mánager (Instagram)

En 2012 lanzó su primer tema "Nada es igual", que marcó el inicio de una carrera solista con luces y sombras. Participó en proyectos especiales y puso voz a bandas de sonido de filmes como Abzurdah, donde grabó “All of Me” y “Trátame suavemente”. En la película El hilo rojo, estrenada en 2016, se animó a versionar “You Know I’m No Good”, y con el paso del tiempo redobló la apuesta con colaboraciones: “Tuyo” (2018), “El juego del amor”, “Lo que dicen de mí”, “Ya no quiero verte” con El Polaco en 2022 y con “Hipnotizados” junto a Rusherking en 2023. Uno de sus lanzamientos más destacados el año pasado fue “Llora como un arrepentido”, realizado junto a L-Gante, Gino Mella y Jairo Vera.

"Llora como un arrepentido", la colaboración entre La China Suárez y L-Gante que lanzó en 2024 (Youtube)

La mudanza definitiva a Turquía marcó, en muchos sentidos, un cambio de aire. Entre nuevas rutinas y desafíos personales, el foco de la actriz parece estar puesto ahora en su vida familiar y las oportunidades laborales ligadas a la actuación y el modelaje, aunque su prioridad es afianzar su relación con el futbolista del Galatasaray.