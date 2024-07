Así es la nueva canción de la China Suárez y L-Gante: “Llora como un arrepentido”

Llora como un arrepentido - La China y L-Gante (Video: YouTube)

Este martes por la noche la espera terminó para sus fanáticos y finalmente Eugenia La China Suárez lanzó su nueva canción “Llora como un arrepentido” junto al artista de RKT, L-Gante y también en colaboración con Gino Mella y Jairo Vera. A pocas horas de su lanzamiento, el tema junto con el videoclip causaron furor entre los usuarios no solo por la puesta del audiovisual, sino por la letra que dejó varias indirectas en el camino.

Para el rodaje del audiovisual, la China lució unos pantalones de cuero junto con un body negro con detalles rojos y un chaleco de pelos con el que posó ante la cámara y se llevó todas las miradas. Al momento de la redacción de esta nota y a diez horas de haberlo lanzado, el videoclip ya se posiciona en el puesto 24 de tendencias de música de YouTube y allí se los ve cantando frente a la cámara en lo que parece ser un estacionamiento y rodeados de autos de lujo. Con respecto a las cuestiones musicales, propone una mezcla de ritmos como la cumbia, el RKT, algunos fragmentos de reggaetón y con una letra bien contundente repleta de indirectas que mantuvo cautivo a los internautas.

El look de la China Suárez para su videoclip con LGante (@sangrejaponesa)

“Cantá conmigo si a vos también te mintieron”, dice la protagonista del single. Esta frase también la usaron para promocionar la canción antes de sacarla y fue una de las que más se replicó en las plataformas digitales, ya que los usuarios se preguntaron para quién iba dedicada.

“Tu papel lamentable ahora a mí me divierte”, continúa la canción donde la China, que suele ser muy autorreferencial en sus canciones, habla de un desamor y qué actitud tomó ella luego de que su ex regrese a su vida. Con respecto a la parte de L-Gante, el joven que rima sus estrofas, dice en el tema: “Quiero tenerte toda desnuda, pero el orgullo a ninguno nos ayuda. Si está caliente me gusta que suba. Somos como alambre de púas. El que se enamora pierde”.

La nueva canción de la China Suárez con L-Gante y también en colaboración con Gino Mella y Jairo Vera (Instagram)

Cabe destacar que esta no es la primera colaboración de la cantante con otro artista, ya que desde su regreso a la música como solista realizó temas con El Polaco, Rodrigo Tapari y Ecko. En ese sentido, tan solo era cuestión de tiempo para que se uniera a Valenzuela para realizar un proyecto juntos, pese al revuelo que causó verlos juntos, ya que el cantante de Moreno es amigo personal de Wanda Nara y ambos tienen un lazo con ella.

Por el lado de la ex Casi Ángeles, se puede recordar la controversia del llamado Wandagate, lo que detonó la guerra entre ambas, ya que la empresaria le encontró mensajes a su marido Mauro Icardi con la actriz que habrían llevado a un encuentro en un hotel de lujo en Francia, donde vivían durante el paso del futbolista en el PSG.

Respecto a Elián, la hermana de Zaira Nara se mostró muy cercana en medio de su crisis con Icardi. Al igual que Suárez, la modelo lanzó su carrera musical y se animó a colaborar con el compositor. Pero su vínculo laboral habría traspasado lo sentimental, según versiones e imágenes compartidas, aunque nunca lo confirmaron públicamente, tampoco negaron que llegaron a tener sentimientos uno por el otro.

La letra completa de <i>Llora Como Un Arrepentido</i>

Fuiste mi primer amor,

te entregué todo mi corazón,

vos no pudiste con tanto,

te ahogaste con tu llanto.

Pero la vida es así,

el que se enamora pierde,

y el que se va sin que lo echen,

la china un arre.

Tú me engañaste,

me mentiste al oído,

ahora me llaman tus amigos,

te quedaste solo, sin ella, y dolido.

Qué mala decisión, fue dejar todo por verte,

yo quise que te quedaras,

tú no sabes quererte.

Tu papel lamentable,

ahora a mí me divierte.

Con todo lo que hiciste,

no puedo defenderte,

ni para engañarme,

tú fuiste inteligente.

Hubiera hecho caso,

a lo que decía la gente,

pero igual era mi amor,

y ahora son modos extraños,

que no se pueden mirar,

se cansó de hacerme daño,

y ahora me viene a buscar.

Es que la vida se va,

sin que lo echemos a andar,

si también te mintieron,

llora como una arrepentida,

me dejaste tirado,

me cagaste la vida.

Ahora me llaman tus amigas,

te quedaste sola,

por eso estás dolida.

Si nos cruzamos, tira una miradita,

me quiero en su sitio,

si me solicita,

y la ropa se quita.

Quiero tenerte toda desnuda,

pero el orgullo, a ninguno ayuda,

si está caliente, me gusta que suba,

somos como el hambre y la púa.

Si yo le doy, de hielo,

yo le lleno el cuello de besos,

doy vueltas en su cabeza,

la piel se le eriza con eso,

la beso, me besa,

y termina en mi pieza.

Pero ahora que no me tiene,

llora como una arrepentida,

me dejaste tirado,

me cagaste la vida.

Sigue pensando,

que me la paso llorando,

toda la noche, ya no,

porque no me queda más lágrima.

Y no me vengas con ese reproche,

que tus amigas son las que me lastiman,

no te imaginas, lo que yo pasé,

de lo que me alejé,

lo que a ti dejé.

Ahora no te quejes, bebé,

que esa mentira falsa,

yo ya me la sé.

Y aunque estés muy sola,

arrepentida en mi cama,

tu mentira me la fumo,

con un blunt de marihuana.

Te amé tanto, tanto,

que yo no supe qué hacer con tanto,

me dicen que no es para tanto,

pero no saben cuánto.

He contado,

eliminarte de mi contacto,

estás buscando en todas partes,

Chile y Argentina.

Si me dices que llegue, mami,

yo por ti lo llevo hasta la China,

si me dices que no salga,

yo no salgo ni a la esquina.

Ya no estoy llorando por ti,

como un niño,

es que olvidarte no es tan sencillo.

Lloro como un arrepentido,

yo te engañé,

no estaba en mi sentido.

Ahora me llaman tus amigas,

te quedaste sola,

triste y vacía.

La china, la china,

(Elegante que lo que...)

Cumbia, habilidad,

el brother pa’ Argentina,

y Chile, Chile y Argentina.