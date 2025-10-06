Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y estallaron las críticas: “Para todas que están preocupadísimas”

Desde la comodidad de su casa, Juana Repetto compartió una comida con amigos y un detalle desató las críticas de sus seguidores (Instagram)

En plena cuenta regresiva hacia la llegada de su tercer hijo, Juana Repetto eligió compartir en sus redes sociales tanto las alegrías como las incomodidades que le trae el embarazo. Hija de Reina Reech y madre experimentada, la actriz nunca tuvo reparos en exponer sus pensamientos y rutinas cotidianas, mostrando, sin filtro ni eufemismos, momentos de plenitud y también las vulnerabilidades de esta etapa de su vida. Pero, fiel a su estilo, su sinceridad la ubicó otra vez en el centro de la polémica digital y el debate sobre los mandatos y prejuicios que siguen pesando sobre la maternidad.

La reacción de sus seguidores no tardó en instalar el tema del día. Todo arrancó cuando Juana subió a sus historias de Instagram un video del almuerzo con amigas, filmando risueñamente la mesa repleta de snacks, gaseosas y una botella de cerveza. Entre risas y con tono despreocupado, Juana bromeó al respecto. “Esta mesa no se puede ni mostrar”, anticipando que podría tener críticas, pero reafirmando: “No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”.

El video generó rápidamente mensajes y preguntas por parte de sus seguidoras, muchas de ellas preocupadas u ofuscadas pensando que la actriz, estando embarazada, podía estar consumiendo alcohol. "¿Podés tomar cerveza?“, fue una de las consultas que se replicó en su bandeja de entrada. Para cortar de raíz cualquier especulación, Juana optó por la claridad y publicó una foto explicativa: la botella que aparecía en la mesa era de cerveza sin alcohol. “Para todas las preocupadísimas”, escribió junto a la imagen, dejando en claro que lo suyo era transparencia sin concesiones y aclarando que, aunque muestra su día a día tal como es, no arriesgaría la salud de su bebé.

Juana mostró que estaba tomando una bebida sin alcohol

El gesto no calmó del todo las aguas. No es la primera vez que la actriz se ve envuelta en críticas y debates durante el embarazo. Días atrás había compartido, a través de sus redes, el malestar que le causa lidiar con los cambios físicos propios de la gestación. El tema abrió un intenso intercambio: mientras algunas de sus seguidoras empatizaban o agradecían que exprese sus emociones, otras la cuestionaron por “quejarse” en una etapa en la que el foco social suele centrarse solo en la felicidad.

Lejos de replegarse, Juana profundizó en su sentir y explicó por qué la mirada ajena la afecta. “Me quedé pensando en esto del cambio físico. Yo me lo estoy tratando de tomar con humor, pero en el fondo un poco me cuesta a mí. No me hace feliz. Verme la panza es divino, pero te crece el cu…, la papada. Me veo en el programa y es tipo: ‘Me re noto el cambio físico’. Y no solo en la panza, entonces me cuesta mucho”, relató sincera, poniendo sobre la mesa la dimensión íntima y emocional del embarazo más allá de los estereotipos.

Juana Repetto se refirió a los cambios físicos que conlleva el embarazo y enfrentó las críticas al respecto (Instagram)

Para Juana, la dificultad de aceptar el propio cuerpo durante la gestación trasciende el presente y se remonta a su historia personal. “Cada vez que hablo de este tema, me juzgan un montón. Yo les quiero decir a todas las que me critican que yo sufro un poco de esto. Soy en algún punto víctima. He sufrido toda mi preadolescencia, mi adolescencia y mi juventud por no tener un cuerpo hegemónico como te decían o te hacían creer en las revistas, en la tele, en los programas”, reveló, interpelando así no solo a las redes, sino a toda la sociedad que consume y reproduce esos mensajes.

En su descargo, Repetto se animó a ir más allá y habló de los mandatos que pesan sobre las mujeres: “En el pasado había una creencia de que ese cuerpo tenía que ser así para que seas la que tenía novio y encajaras en un grupo”. Admitió que ese sufrimiento fue una constante, tanto en la vida pública como en la privada. Por eso, pidió empatía y dejó un mensaje para quienes la critican y para las mujeres que pasan situaciones similares: “Hoy lo sufro. No me critiquen porque lo sufro y lo comparto. Para muchas mujeres es muy difícil vernos en estos cambios”.