Juana Repetto cruzó a quienes criticaron su postura ante los cambios físicos: “Para muchas mujeres es muy difícil”

Juana Repetto habló de los cambios de su cuerpo durante el embarazo y salió al cruce de las críticas (Video: Instagram)

Juana Repetto transita su tercer embarazo, fruto de un encuentro con Sebastián Graviotto, el papá de su segundo hijo y de quien se separó hace unos meses. En los últimos días, la influencer compartió a través de sus historias en redes sociales la dificultad que enfrenta con la ropa por los cambios físicos propios de la gestación, un tema que generó múltiples reacciones y algunas críticas por parte de sus seguidores.

Al exponer el malestar que le causa no poder vestirse como antes, Juana encontró tanto comentarios de empatía como cuestionamientos de quienes rechazan quejarse por esa circunstancia. Ante los mensajes negativos, decidió profundizar su posición y responder abiertamente: “Me quedé pensando en esto del cambio físico. Yo me lo estoy tratando de tomar con humor, pero en el fondo un poco me cuesta a mí. No me hace feliz. Verme la panza es divino, pero te crece el cu…, la papada. Me veo en el programa y es tipo: ‘Me re noto el cambio físico’. Y no solo en la panza, entonces me cuesta mucho”, expresó en una de sus historias. La influencer remarcó que el embarazo le implica notar transformaciones más allá de la panza y que el tema excede la coyuntura actual de su vida: “Cada vez que hablo de este tema, me juzgan un montón. Yo les quiero decir a todas las que me critican que yo sufro un poco de esto. Soy en algún punto víctima. He sufrido toda mi preadolescencia, mi adolescencia y mi juventud por no tener un cuerpo hegemónico como te decían o te hacían creer en las revistas, en la tele, en los programas”.

Repetto amplió su reflexión al subrayar la presión social sobre los cuerpos que atravesó desde muy joven: “En el pasado había una creencia de que ese cuerpo tenía que ser así para que seas la que tenía novio y encajaras en un grupo”. Insistió en que el sufrimiento por no tener un físico acorde al ideal hegemónico fue una constante en su vida. En ese sentido, dejó un mensaje para quienes la critican y para las mujeres que atraviesan experiencias similares: “Hoy lo sufro. No me critiquen porque lo sufro y lo comparto. Para muchas mujeres es muy difícil vernos en estos cambios”.

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada

Desde la reacción de sus hijos al enterarse que estaba embarazada al gender reveal con su familia, semana a semana, Juana muestra cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida. Así las cosas, con la idea de documentar el paso a paso de este proceso, este miércoles, la actriz sorprendió al abrir la puerta de su intimidad y compartir el momento en el que se enteraba de la feliz noticia.

“Así me enteraba de bebo sorpresa. Como les prometí en el primer programa de Más minas que mamás y acá está, parte 1 por que es larguísimo. En el programa explico lo que me pasó, parezco bol....”, comenzó escribiendo la influencer en la descripción del video que compartió con sus casi dos millones de seguidores. En el video compartido, se observa la naturalidad con la que Juana enfrenta una situación tan íntima.

El clip comienza mostrando a la influencer mientras ingresa al baño con un neceser en mano y relata que tiene el test de embarazo escondido porque no quiere que su madre lo vea, estableciendo una atmósfera cercana y espontánea. Esta publicación no solo muestra la privacidad del momento, sino que también expone el lado más cotidiano de un evento trascendental en su vida.

Juana mostró las primeras señales de la panza (Foto: Instagram)

Durante la preparación del test, Juana admite, con sinceridad, que lo utilizó de manera incorrecta. Expresa con espontaneidad: “Lo mojé de más, lo hice mal”, dejando ver la naturalidad con la que atraviesa este tipo de situaciones. Mientras el resultado demora en aparecer, la ansiedad se manifiesta tanto en sus palabras como en su lenguaje corporal: se toma el pelo, observa el test con nerviosismo, y pregunta en voz alta “¿Dónde mie… aparecen las rayitas?”, lo que evidencia la tensión y la expectativa del momento.

El final de la grabación es abrupto y deja la situación en suspenso. El video concluye con un sonido que denota el asombro y desconcierto por parte de Juana. Inmediatamente, el posteo de la influencer se llenó de likes y comentarios positivos. Sin embargo, hubo usuarios que también criticaron la situación con mensajes como: “Todo documentan. No queda nada para la intimidad, a veces pienso que esta nueva generación les sacas las cámaras y entran en depresión”.