¿Fede Bal con nuevo romance?: “Yo mentí mucho en mis parejas y estoy cambiando”

Fede Bal y una nueva amiga Victoria Puig

La atención mediática se ha centrado nuevamente en Fede Bal tras la difusión de imágenes que lo muestran compartiendo una cena con Victoria Puig en un restaurante de Palermo, lo que ha avivado las especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Este episodio se produce poco después de que el actor abordara abiertamente su vida sentimental en una entrevista con Mirtha Legrand, donde expuso su postura sobre las relaciones abiertas y la ausencia de etiquetas en sus vínculos afectivos.

Victoria Puig, hija del periodista Alexis Puig, reconoció el vínculo con Fede Bal y destacó su sinceridad

Durante la emisión del programa Infama, la periodista Karina Lavícoli aportó detalles sobre la nueva relación de Fede Bal, señalando que el actor estaría iniciando un vínculo con la hija de un periodista de amplia notoriedad. “Ella es hija de un periodista muy conocido”, afirmó Iavícoli en el estudio, lo que generó una ola de conjeturas entre los presentes.

La periodista profundizó en la descripción: “Ella es hija de un periodista muy, muy conocido, que tuvo un divorcio escandaloso”, lo que incrementó la expectativa hasta que Laura Ubfal identificó a la familia en cuestión: “Se trata de Alexis Puig”.

El actor fue visto junto a Victoria Puig, mientras revela detalles sobre su vida amorosa y su postura sobre vínculos sin etiquetas, generando debate en la farándula local

La joven mencionada es Victoria Puig, quien se desempeña como locutora y productora en la emisora Rock&Pop. Según relató Karina Iavícoli en Infama, “le escribí y me lo reconoció. No le pone título, porque saben que él es un hombre muy abierto. Ella es preciosa. Me pareció una chica súper amable, contestando y haciéndose cargo”.

Esta declaración fue acompañada por la difusión de una imagen que mostraría a Fede Bal y Victoria cenando juntos, lo que fue interpretado como una confirmación visual del incipiente romance. El presente sentimental de Fede Bal se caracteriza por la apertura y la ausencia de compromisos tradicionales, una postura que el propio actor explicitó durante su reciente participación en La Noche de Mirtha. Además de su vínculo con Victoria Puig, en los últimos días se viralizó un video en el que se lo observa besando a una cronista durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025, lo que refuerza la imagen de un estilo de vida amoroso sin restricciones ni etiquetas convencionales.

Las confesiones de Federico Bal

Fede Bal se sinceró con Mirtha Legrand y habló de sus infidelidades

Durante una entrevista en la reconocida mesa de Mirtha Legrand, Fede Bal abordó abiertamente su historial de relaciones y la reputación de infiel que lo acompaña. El actor, que celebró 36 años el sábado, admitió: “Yo mentí mucho, no me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, estoy con muchos años de terapia”.

Federico Bal y su madre Carmen Barbieri

Al explicar la dinámica de sus vínculos, Bal detalló que suele vivir los primeros meses de cada relación con intensidad, pero luego experimenta un cambio: “Tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida... y después, cuando empezamos a vivir, siento que hay algo que en mí se apaga, que no puedo sostener. Siento que se me va el amor”. Consultado sobre si la responsabilidad recaía en él o en sus parejas, respondió: “En mí, Mirtha, pero claro que sí. Siento que cada mujer propone algo distinto y por lo menos quiero investigarlo”.

ede Bal expresó su deseo de casarse y formar una familia, aunque reconoció las dificultades en sus vínculos sentimentales

El hijo de Carmen Barbieri también se refirió a su presente sentimental, afirmando que ahora prioriza la sinceridad en sus vínculos: “Tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad. Tiro toda la verdad en la mesa... No hay muchas mujeres que se banquen una sinceridad clara”. Además, expresó su deseo de casarse y formar una familia en el futuro, aunque reconoció: “Soy un tipo difícil para el amor, muy servicial. Me enamoro, tal vez, muchas veces por día”.

Sobre la posibilidad de cumplir el anhelo de su madre de convertirse en abuela, Bal comentó: “Me gustaría tener un gordito pecoso que lo traiga por ahí, que corra por ahí, que lo tengan ahí los productores. Mi mamá quiere todo. No se le puede dar todo a esa mujer. Le doy lo que puedo, que es bastante mi atención y mi espacio”.