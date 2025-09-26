Teleshow

Evelyn Botto habló de su particular vínculo con Fede Bal: “Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”

La cantante hizo referencia a la conexión que la une con el conductor de Resto del Mundo y confirmó que se trata de una relación abierta

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Evelyn Botto habló de su vínculo con Fede Bal (Video: Ya fue todo)

Hace semanas que Fede Bal y Evelyn Botto comenzaron a tener una relación abierta, y aunque Fede ya había hablado en ocasiones anteriores sobre el vínculo, esta fue la primera vez que Evelyn abordó el tema de manera extensa y directa. En diálogo con Alejandro Castelo en Ya fue Todo (Youtube), la artista contó cómo vive la exposición mediática y cuál es actualmente el sentido que le da a la relación con el hijo de Carmen Barbieri.

Rebién, recontenta. Trabajando mucho, muy cansada,” resumió Evelyn sobre el momento personal que atraviesa. Consultada sobre cómo procesó el revuelo mediático y las repercusiones, analizó: “Bueno, aprendí que nada es tan grave, que me tengo que divertir un poco más. Igual también se suma lo de que es nuevo para mí. Bueno, el cansancio, qué sé yo, la gente se acerca… Ahora estoy bien”. Repitió varias veces esa sensación: “Ahora bien. Ahora estoy bien”.

Al ser consultada por Castelo sobre lo dicho por Fede acerca del rumor y la liviandad: “Yo hablé, hablé mucho en terapia del asunto y me dijeron: ‘Ya está. Ya está, ya está’. ‘No hiciste nada grave’. ‘Ya está, ya está’. Pasan otras cosas peores en el país. Vos tuviste una cita, no fue nada grave” Cabe destacar que es la primera vez que Botto usó públicamente la palabra “cita” al referirse al encuentro con Federico.

Evelyn confirmó su relación con
Evelyn confirmó su relación con Fede, pero aseguró que se trata de una relación abierta

La cantante aclaró con total honestidad cómo sigue su relación con Fede: “Sigue, sigue, sigue la buena onda, la amistad. Cuando tenemos un tiempito y ganas y se coincide, se sale. Pero sin ningún tipo de compromiso. Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”. Consultada por el comentario que hizo Carmen Barbieri sobre su hijo en el programa de streaming de Martín Cirio en el que aseguró que “les gustan todas,” la respuesta de Evelyn fue espontánea y descontracturada: “Sí. Ay, a mí también. Me da mucha gracia. No estás diciendo nada, o sea, lo sabemos. Me da mucha gracia”.

Castelo le preguntó si pensaba en la posibilidad de enamorarse y cómo lo manejaría: “No, no, es una linda pregunta la que hacés, No lo había pensado, no te sabría decir. Como que por el momento es esto y yo estoy rebién así como estoy.” Insistieron en el tema del futuro del vínculo y la eventual formalización, pero Botto se mantuvo en su postura: “No va a pasar eso. No va a pasar eso. Está bien así. Está bien, está pasando ahora. Mantengámoslo así. Yo no me quiero enroscar y estoy tranquila y ya tengo todo un quilombo que es la vida laboral, necesito paz, quédense tranquilos porque yo me cuido. Yo me cuido a mí sobre todas las cosas”.

Fede Bal confirmó que está iniciando algo con Evelyn Botto (Video: Blender)

Cuando el conductor de Resto del Mundo habló acerca de este vínculo fue muy claro a la hora de elegir sus palabras. “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido”, dijo semanas atrás en Escucho ofertas (Blender).

El hijo de Santiago Bal no escatimó elogios: “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, añadió con sinceridad. Al darse cuenta la cantidad de cosas que había dicho, disparó: “¡Uy! ¡Estoy re enamorado! No, no. Ella sabe que la adoro”.

Sin darle más vueltas le volvieron a preguntar si estaba enamorado de la joven y profundizó en sus sentimientos: “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento que tiene”. Además, agregó: “Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire”.

Temas Relacionados

Evelyn BottoFede BalFederico Bal

Últimas Noticias

Daniela Christiansson, lejos de Maxi López, publicó un misterioso mensaje: “Observar en silencio las acciones de las personas”

La esposa del exfutbolista que participará en MasterChef, mientras transcurre en soledad la gestación de su segundo hijo en Europa, viene publicando mensajes con un destinatario tácito. Esta vez, sumó a sus posteos el pedido de ayuda para un niño argentino

Daniela Christiansson, lejos de Maxi

El enigmático mensaje de Cande Tinelli: “Cuídense, que hasta los más cercanos pueden sorprenderte”

La influencer sorprendió con un mensaje en sus redes sociales, en horas convulsionadas para la familia por la reciente separación de su padre Marcelo

El enigmático mensaje de Cande

La explicación de Cecilia Milone luego de su noche de furia con la prensa: “El alma también merece un respeto”

Después de no querer responder las preguntas de unas cronistas, la actriz explicó los motivos de su enojo

La explicación de Cecilia Milone

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

Seguidores y familiares del ex Gran Hermano debieron reprogramar la convocatoria para rogar por su salud. Los motivos

Un abrazo que tendrá que

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

La conductora participó en la exigente prueba que combina ciclismo, natación y running. Sus sensaciones antes y después de cruzar la meta

La reflexión de Juana Viale
ÚLTIMAS NOTICIAS
Restos de armas y barcos

Restos de armas y barcos de guerra bajo el agua se transformaron en refugios para la vida silvestre

Piden juicio oral para el exjuez Jorge Ferro por favorecer a un estudio jurídico ligado al prostíbulo Madaho’s

Qué significa la restricción al dólar que anunció el BCRA y cómo impacta en el mercado

Revés para Makintach: desestimaron la denuncia que presentó contra los fiscales

Un nuevo tratamiento para el cáncer de colon metastásico está disponible en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Moldavia prohibió a un partido

Moldavia prohibió a un partido opositor prorruso competir en las elecciones parlamentarias de este domingo

Murió en Cuba Assata Shakur, una de las activistas más buscadas por el FBI

Cómo el pescado seco evolucionó de plato tradicional a superalimento, según la ciencia

El canciller de Paraguay respaldó a Edmundo González Urrutia y ratificó el compromiso con la oposición venezolana

La UEFA ante su mayor desafío: mantenerse independiente frente a las presiones de expulsión a Israel

TELESHOW
Daniela Christiansson, lejos de Maxi

Daniela Christiansson, lejos de Maxi López, publicó un misterioso mensaje: “Observar en silencio las acciones de las personas”

El enigmático mensaje de Cande Tinelli: “Cuídense, que hasta los más cercanos pueden sorprenderte”

La explicación de Cecilia Milone luego de su noche de furia con la prensa: “El alma también merece un respeto”

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”