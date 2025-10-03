Teleshow

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

En el ciclo Ya fue todo, los conductores mostraron qué puso el reciente ganador del Martín Fierro y develaron por qué lo escribió en inglés

El reciente hallazgo del perfil de Federico Bal en la aplicación de citas Bumble generó sorpresa entre los conductores de Ya fue todo, el ciclo que se emite por YouTube. La atención se centró en que el conductor de Por el mundo (El trece) eligió redactar su presentación en inglés, un detalle que motivó especulaciones y comentarios durante la transmisión.

Durante el programa, Barbie Gyalay relató que una amiga le envió una captura del perfil de Federico Bal en la plataforma. “Una amiga se estaba mirando y me dice: ‘Boluda’, mirá lo que me acaba de aparecer. ¿Sí? Fede Bal en Bumble. A ver, esto está en inglés y yo digo: ‘Qué raro que esté en inglés’. Entonces me pongo a googlear. La Crity había mostrado hace unos meses que este perfil existía. Yo obviamente le dije a mi amiga: Grabá pantalla y escroleá y mostrame el perfil, o sea, grabá todo”.

La conversación avanzó hacia el funcionamiento de la aplicación. Castelo explicó: “Esta aplicación lo que tiene es lo siguiente: vos hacés match con, ponelle, hacemos match nosotros con el like, ¿no? No es como Tinder que vos hacés el match y ya te habla cualquiera. Acá vos hacés match y la mujer es la que rompe el hielo. O sea, el hombre no te puede hablar hasta que la chica te abra el juego”. Gyalay añadió: “Y tenés solamente 24 horas. O sea, si en esas 24 horas yo no te hablé, el match como que se deshace”.

La autenticidad del perfil fue otro de los temas abordados. Gyalay expresó sus dudas iniciales: “Yo le digo: No debe ser él”. Sin embargo, la conductora aclaró: “Y ahí dice: Verificado por foto. Entonces, si está verificado por foto, supongo que claramente es él. Después, cuando busco, me encuentro con que él había hablado de esto, que cuenta esto que te estoy diciendo, de por qué lo tiene en inglés, porque lo usa para otros países. Como él hace el Resto del Mundo, lo usa cuando viaja”.

En cuanto al contenido del perfil, Gyalay detalló: “Como que te describe, ponele: ‘Soy un hombre simple, me gusta la comida, me gustan los videojuegos, la música, las películas de terror, soy fan de las películas de terror. En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina’”. Castelo confirmó: “Tal cual”. Gyalay continuó: “‘Soy actor de teatro y de cine, películas. Y me quiero divertir’. Hay data sobre él, si quiere tener hijos, si no quiere, que todavía no sabe, que no tiene, bla, bla, bla”. Y develó qué es lo que busca en la aplicación: ¿Y qué estoy buscando?, ‘Pasarla bien en citas casuales’. Después dice: ‘El otro día me enteré que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien. Mi familia todavía no sabe que yo choqué el auto de mi padre un verano en la playa’”. Castelo reaccionó: “Mira. Bueno, ahora nos estamos enterando”.

El perfil también incluye referencias a bandas musicales favoritas y otros intereses personales. Gyalay concluyó: “Yo le dije a mi amiga, vos ponele like a ver si hacés match”. Castelo sumó: “A ver si hacés match”.

Fede Bal con su Martín
Fede Bal con su Martín Fierro y el homenaje a su papá, Santiago

En paralelo a la exposición de su perfil en Bumble, Federico Bal vivió días de reconocimiento profesional al obtener el Martín Fierro por Mejor Programa de Viajes y Turismo. Esa misma noche, durante la fiesta posterior a la premiación, fue visto celebrando con Juli Roque, cronista de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), con quien compartió apasionados besos que rápidamente se hicieron públicos.

La repercusión mediática no tardó en llegar, especialmente porque en los días previos Fede Bal había sido vinculado sentimentalmente con Evelyn Botto. Sin embargo, el propio hijo de Carmen Barbieri aclaró que está soltero y disfruta de su libertad, una versión que Roque corroboró en sus declaraciones.

Fede Bal a los besos luego de la entrega del Martín Fierro: "Estoy soltero"

La joven notera, por su parte, explicó: “Fui a cubrir los premios y después me invitaron a la fiesta”. Tras la ceremonia en el Hotel Hilton, Roque decidió quedarse en la celebración cuando el resto del equipo se retiró. Y definió a Bal: “Entre un trago va, un trago viene, nos pusimos a hablar y… Es muy seductor”.

