La tajante respuesta de Marcelo Tinelli sobre su relación con Susana Giménez

Con Ángel de Brito en Bondi, el conductor de Estamos de paso (Carnaval) sorteó las preguntas sobre cómo trataban a la diva en ShowMatch cuando compartían la pantalla de Telefe

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Marcelo Tinelli visitó a Ángel de Brito y hablaron de Susana Giménez

La relación entre Marcelo Tinelli y Susana Giménez volvió a ser tema de conversación durante la participación del conductor en el ciclo Bondi, en el segmento #ÁngelResponde junto a Ángel de Brito. Allí, Tinelli rememoró su vínculo con Giménez en la época en que ambos compartían la pantalla de Telefe, donde se consolidaron como los principales referentes del canal. El diálogo, que comenzó con el reencuentro de ambos en la reciente entrega de los premios Martín Fierro, derivó en un intercambio sobre los rumores de rivalidad y las anécdotas compartidas.

Durante la charla, Ángel de Brito interrogó a Marcelo Tinelli sobre la supuesta tensión que existió entre él y Susana Giménez en el pasado, haciendo referencia a episodios en los que ambos se habrían lanzado indirectas al aire. Tinelli, por su parte, negó haber insultado a la conductora y defendió la buena relación que mantiene con ella. “Yo trabajé junto a Susana durante casi veinte años”, comenzó diciendo Tinelli.

El intercambio fue levantando temperatura por las preguntas del conductor de LAM, quien le dijo a Tinelli que “la bardeaba bastante” y que “la tratabas de gorda, le ponías la sirena”. Sobre lo segundo, Tinelli lo aceptó, pero le dio otro tenor: “La sirena era cuando se iba el programa, como un barco que se iba...”. Pero sobre lo primero, negó absolutamente todo: “¿Gorda? ¿Cómo voy a decir? No, no, no... ¿Cuándo le dije...? Buscalo y ponelo, porque no recuerdo yo.

A pesar de las insistencias de Ángel de Brito sobre supuestos comentarios despectivos, Marcelo Tinelli reiteró que nunca trató de manera ofensiva a Susana Giménez y subrayó el respeto y el afecto que siente por ella: “Hemos ido a comer muchas veces con Susana. Todo es la mejor. Yo la quiero, la adoro a Susana”, afirmó el conductor de Estamos de Paso (Carnaval stream) en diálogo con Ángel de Brito en Bondi.

El spot publicitario de Susana
El spot publicitario de Susana Giménez y Marcelo Tinelli por el Día del Amigo

Tinelli ya venía de una semana donde su relación con Susana fue puesta sobre el tapete. Durante la emisión de Pasó en América, los integrantes del panel debatieron intensamente sobre la posible preferencia de Marcelo Tinelli entre Susana Giménez y Verónica Lozano, luego de la disputa que ambas figuras de Telefe sostuvieron luego de los Martín Fierro por el merecimiento, o no, del premio que recibió la primera de ellas.

Algunos sostuvieron que el conductor podría mostrar mayor afinidad con Susana Giménez, mientras que otros consideraron que su vínculo con Vero Lozano era igualmente sólido. La discusión se intensificó al recordar que, según se mencionó en el programa, Susana Giménez ha sido galardonada como mejor conductora durante veinte años consecutivos, lo que alimentó la percepción de una rivalidad profesional persistente entre ambas figuras. En ese sentido, se evocó también la postura de Vero Lozano, quien en reiteradas ocasiones expresó su deseo de que la premiación a conductoras se diversifique y no recaiga siempre en la misma persona.

La expectativa alcanzó su punto máximo cuando se anunció que Marcelo Tinelli había enviado un mensaje de voz a Sabrina Rojas en respuesta a la consulta sobre su preferencia. Tras confirmar la autenticidad del audio, los panelistas analizaron tanto el contenido como el tono de la respuesta, especulando sobre si el conductor tomaría partido de manera explícita. Finalmente, el mensaje de Tinelli fue revelado: “Yo soy team Susana fuerte, pero team Vero también, porque la adoro. La quiero, amiga nuestra, ella y el Corcho (Rodríguez). Amiga de mi hija Mica. Y Susana es genia. Así que no puedo tomar partido por una o por otra. Los quiero.” Esta declaración, destacada en el programa, evidenció la intención del conductor de evitar cualquier favoritismo y de mantener una relación cordial con ambas colegas.

La exposición pública de estas declaraciones y la difusión del audio exclusivo en Pasó en América pusieron nuevamente en primer plano la compleja dinámica de relaciones entre los principales referentes de la televisión argentina.

