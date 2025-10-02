La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

Marcelo Tinelli hablo sobre las diferencias entre Vero Lozano y Susana Giménez

La controversia sobre la preferencia de Marcelo Tinelli entre Susana Giménez y Vero Lozano se reavivó tras la difusión de un audio exclusivo en el programa Pasó en América, donde el conductor fue consultado sobre su afinidad con ambas figuras de la televisión argentina. El debate surgió a raíz de la histórica competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano por el reconocimiento como conductora, un galardón que, según se mencionó en el programa, Giménez ha recibido durante dos décadas de manera consecutiva.

Durante la emisión del programa conducido por Sabrina Rojas y Tartu, los panelistas intercambiaron opiniones sobre la postura de Marcelo Tinelli. Algunos consideraron que el conductor podría inclinarse por Susana Giménez, mientras que otros apostaron por una mayor cercanía con Vero Lozano.

Las opiniones fueron diferentes entre ellos, algunos argumentaron que, debido a la prolongada rivalidad profesional entre Susana y Vero, la preferencia de Tinelli no resultaba evidente. La conversación se tornó más animada cuando se recordó que Vero Lozano había manifestado su deseo de que se abriera el juego en la premiación a conductoras, sugiriendo que el reconocimiento no debía recaer siempre en la misma persona.

La expectativa creció cuando se anunció que Marcelo Tinelli había enviado un audio a Sabrina Rojas en respuesta a la consulta. Tras confirmar la autenticidad del mensaje, los integrantes del programa debatieron sobre el contenido y el tono de la respuesta, especulando sobre si el conductor tomaría partido de manera explícita.

Finalmente, el audio fue reproducido, y el de Bolívar expresó: “Yo soy team Susana fuerte, pero team Vero también, porque la adoro. La quiero, amiga nuestra, ella y el Corcho (Rodríguez). Amiga de mi hija Mica. Y Susana es genia. Así que no puedo tomar partido por una o por otra. Los quiero.”

La declaración de Marcelo Tinelli dejó en claro su aprecio por ambas conductoras y su negativa a elegir entre ellas, subrayando la dificultad de tomar partido en una disputa marcada por la admiración y el afecto personal. El episodio, que fue presentado como un momento destacado en América, concluyó con saludos y agradecimientos a los integrantes del programa, reforzando el tono distendido y amistoso de la intervención.

La grieta entre Susana Giménez y Verónica Lozano

Un cruce entre Susana Giménez y Vero Lozano marcó la agenda tras la última entrega de los Premios Martín Fierro 2025, luego de que la conductora de Cortá por Lozano manifestara su descontento por los dos galardones obtenidos por la histórica diva. La polémica escaló cuando Giménez respondió públicamente: “Si no quiere ir a la fiesta, que no vaya. A mí no me importa, realmente”, afirmó ante las cámaras de A la tarde.

La tensión se intensificó cuando Lozano cuestionó la transparencia de la votación y la reiterada premiación a la figura de Telefe. “¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”, reclamó en su ciclo, aludiendo a la necesidad de repartir los reconocimientos entre diferentes conductoras. Además, propuso a Carmen Barbieri y Pamela David como alternativas para la terna de conducción.

Durante la ceremonia, Giménez también se refirió a un premio internacional que su equipo ganó en Estados Unidos, aunque aclaró que aún no lo recibió: “Estamos esperando el premio que lo van a mandar”, señaló, y bromeó sobre la reacción de sus colegas: “No, que no me lo den ahora porque si no las otras empiezan ‘¡siempre se lo dan a Susana Giménez!’”.

Por su parte, Lozano expresó dudas sobre el sistema de votación y sugirió la necesidad de una auditoría: “Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están por reunirse porque dicen ‘para qué votamos si después hacen lo que quieren’”. La conductora remarcó que, tras no recibir ningún premio, considera no asistir a futuras ediciones: “Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano”.

La controversia incluyó intervenciones de otros panelistas, como Vicky Xipolitakis, quien describió el clima de la gala como inusualmente tenso. Giménez, en tanto, defendió su trayectoria: “Nadie hizo 36 años de televisión, escuchame, con 40 puntos de rating. Si me lo dan es porque me lo merezco”, remató Giménez.