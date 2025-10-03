Guido Kaczka confirmó el final de Los 8 Escalones a dos meses de que Pampita asumiera la conducción

Guido Kaczka habló del final de Los 8 Escalones (Instrusos. América)

La confirmación del final de Los 8 Escalones en la pantalla de eltrece reavivó las especulaciones sobre las tensiones internas en la producción y el papel de Pampita Ardohain en la conducción. Guido Kaczka, productor y conductor histórico del ciclo, abordó públicamente los motivos detrás de la decisión y aclaró su postura respecto a la elección de la modelo como su sucesora.

El ciclo, que había experimentado cambios significativos en su estructura y horario, finalmente será levantado tras una etapa de incertidumbre. Según reveló el programa Intrusos (América TV), el traspaso de Los 8 Escalones del horario nocturno habría generado desacuerdos entre Kaczka y los directivos del canal, especialmente en torno a la designación de Pampita como conductora.

En diálogo con el periodista Alejandro Guatti, Guido Kaczka ofreció su versión sobre el desenlace del ciclo y la supuesta interna con Pampita. El productor explicó que el final no es necesariamente definitivo y que la decisión responde a una lógica de descanso para el formato: “Creo que termina en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que ‘Escalones’ descanse”, expresó.

Además, reconoció que la continuidad del programa con la modelo al frente hacía previsible este desenlace: “Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar”.

Respecto a las versiones que lo señalaban como impulsor de otros nombres para la conducción, Kaczka desmintió haber propuesto a Teté Coustarot y Fernando Bravo, y defendió la elección de Ardohain por parte del canal: “Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, nos quedamos todos: ‘bueno, Pampita’. Yo quería; de hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo”, afirmó.

El productor también aclaró que no mantuvo conversaciones directas con Carolina Ardohain sobre el levantamiento del programa ni sobre la fecha exacta del final: “Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar”, señaló en la entrevista con Intrusos.

La salida de Guido Kaczka de Los 8 Escalones se produjo en agosto de 2025, cuando asumió la conducción de Buenas Noches Familia, un nuevo ciclo nocturno que consolidó su presencia en el prime time de eltrece. Como parte de una reestructuración de la grilla, el programa que conducía originalmente pasó a emitirse en el horario vespertino, a las 14:45, bajo la conducción de Pampita Ardohain.

Según declaraciones de Kaczka recogidas por Intrusos, fue él mismo quien sugirió a la modelo como su reemplazo, valorando su experiencia previa como jurado y su vínculo con el público. No obstante, la decisión de trasladar el ciclo a la tarde y la elección de Pampita como conductora generaron controversia interna, ya que el productor de Kuarzo habría manifestado anteriormente que no consideraba a Pampita la mejor opción para ese rol.

Una participante solidaria en Los 8 Escalones

La actitud de un ganador de Los 8 escalones que sorprendió a Pampita

La final de Los 8 escalones vivió un momento inesperado cuando la participante Jimena, tras ganar el premio de tres millones de pesos, decidió compartir parte de su recompensa con Thiago, su contrincante en la última ronda. El gesto, que generó una reacción de asombro en el estudio, incluyó lágrimas y aplausos de los presentes.

La razón detrás de la decisión de Jimena se conoció después, cuando explicó que había hecho una promesa personal: “Tengo una persona muy importante que ya no está, así que dije ‘si gano, lo voy a compartir’, así que hay que cumplir, hay que compartir”. Esta declaración reveló el motivo íntimo que la llevó a dividir el premio.

Durante la transmisión, Pampita expresó su sorpresa ante la actitud solidaria de la ganadora: “Premio compartido en la final, nunca viví esto acá, eh”. La conductora destacó que en todas sus temporadas en el programa no había presenciado una situación similar. Thiago, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y admitió: “Ahora yo estoy muy mal, económicamente, que muchísimas gracias, lo agradezco un montón” expresó el participante.