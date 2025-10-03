Teleshow

Guido Kaczka confirmó el final de Los 8 Escalones a dos meses de que Pampita asumiera la conducción

El productor e histórico presentador del ciclo explicó los motivos de la decisión y habló de los rumores que lo enfrentaron con la modelo

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Guido Kaczka habló del final de Los 8 Escalones (Instrusos. América)

La confirmación del final de Los 8 Escalones en la pantalla de eltrece reavivó las especulaciones sobre las tensiones internas en la producción y el papel de Pampita Ardohain en la conducción. Guido Kaczka, productor y conductor histórico del ciclo, abordó públicamente los motivos detrás de la decisión y aclaró su postura respecto a la elección de la modelo como su sucesora.

El ciclo, que había experimentado cambios significativos en su estructura y horario, finalmente será levantado tras una etapa de incertidumbre. Según reveló el programa Intrusos (América TV), el traspaso de Los 8 Escalones del horario nocturno habría generado desacuerdos entre Kaczka y los directivos del canal, especialmente en torno a la designación de Pampita como conductora.

La confirmación del final de
La confirmación del final de Los 8 Escalones en eltrece reaviva rumores sobre tensiones internas y el rol de Pampita Ardohain en la conducción

En diálogo con el periodista Alejandro Guatti, Guido Kaczka ofreció su versión sobre el desenlace del ciclo y la supuesta interna con Pampita. El productor explicó que el final no es necesariamente definitivo y que la decisión responde a una lógica de descanso para el formato: “Creo que termina en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que ‘Escalones’ descanse”, expresó.

Además, reconoció que la continuidad del programa con la modelo al frente hacía previsible este desenlace: “Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar”.

Kaczka desmiente haber propuesto otros
Kaczka desmiente haber propuesto otros nombres y defiende la decisión del canal de elegir a Pampita Ardohain

Respecto a las versiones que lo señalaban como impulsor de otros nombres para la conducción, Kaczka desmintió haber propuesto a Teté Coustarot y Fernando Bravo, y defendió la elección de Ardohain por parte del canal: “Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, nos quedamos todos: ‘bueno, Pampita’. Yo quería; de hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo”, afirmó.

El productor también aclaró que no mantuvo conversaciones directas con Carolina Ardohain sobre el levantamiento del programa ni sobre la fecha exacta del final: “Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar”, señaló en la entrevista con Intrusos.

Controversia en eltrece, Pampita y
Controversia en eltrece, Pampita y el adiós de Los 8 Escalones

La salida de Guido Kaczka de Los 8 Escalones se produjo en agosto de 2025, cuando asumió la conducción de Buenas Noches Familia, un nuevo ciclo nocturno que consolidó su presencia en el prime time de eltrece. Como parte de una reestructuración de la grilla, el programa que conducía originalmente pasó a emitirse en el horario vespertino, a las 14:45, bajo la conducción de Pampita Ardohain.

Guido Kaczka aclara los motivos
Guido Kaczka aclara los motivos detrás del levantamiento del ciclo y su postura sobre la elección de Pampita como sucesora

Según declaraciones de Kaczka recogidas por Intrusos, fue él mismo quien sugirió a la modelo como su reemplazo, valorando su experiencia previa como jurado y su vínculo con el público. No obstante, la decisión de trasladar el ciclo a la tarde y la elección de Pampita como conductora generaron controversia interna, ya que el productor de Kuarzo habría manifestado anteriormente que no consideraba a Pampita la mejor opción para ese rol.

Una participante solidaria en Los 8 Escalones

La actitud de un ganador de Los 8 escalones que sorprendió a Pampita

La final de Los 8 escalones vivió un momento inesperado cuando la participante Jimena, tras ganar el premio de tres millones de pesos, decidió compartir parte de su recompensa con Thiago, su contrincante en la última ronda. El gesto, que generó una reacción de asombro en el estudio, incluyó lágrimas y aplausos de los presentes.

La razón detrás de la decisión de Jimena se conoció después, cuando explicó que había hecho una promesa personal: “Tengo una persona muy importante que ya no está, así que dije ‘si gano, lo voy a compartir’, así que hay que cumplir, hay que compartir”. Esta declaración reveló el motivo íntimo que la llevó a dividir el premio.

Durante la transmisión, Pampita expresó su sorpresa ante la actitud solidaria de la ganadora: “Premio compartido en la final, nunca viví esto acá, eh”. La conductora destacó que en todas sus temporadas en el programa no había presenciado una situación similar. Thiago, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y admitió: “Ahora yo estoy muy mal, económicamente, que muchísimas gracias, lo agradezco un montón” expresó el participante.

Temas Relacionados

Los 8 escalonesPampitaGuido KaczkaCarolina ArdohainIntrusosAmericaTVAlejandro GuattiTeté CoustarotFernando Bravo

Últimas Noticias

Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes: “Es feo que te ensucien”

En plena grabación de Masterchef, la modelo habló de su separación de Martín Demichelis y de las versiones de un affaire con el futbolista de Boca

Evangelina Anderson habló de los

Gladys La Bomba Tucumana se quebró en llanto al recordar los últimos días de su pareja: “Fue injusto”

A poco más de cuatro meses de la muerte de Luciano Ojeda, la cantante relató cómo afronta el duelo y recordó la etapa más dura de la enfermedad de su novio

Gladys La Bomba Tucumana se

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

En #TeRecomiendoUnLibro, la periodista cuenta cómo “Nada se opone a la noche”, de Delphine de Vigan, la conmovió y la acompañó en una etapa trascendental

Luciana Geuna y el libro

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

La salida generó conmoción en el certamen, luego de un empate que obligó a la coach a tomar una difícil decisión

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

El conductor sorprendió a su audiencia al contar cómo, tras años de creer una leyenda urbana, se animó a consultarle directamente a la conductora sobre la supuesta propiedad de hoteles en el conurbano bonaerense

Guido Kaczka recordó la insólita
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ciencia logra frenar el

La ciencia logra frenar el avance del Alzheimer: tres claves que explican los cambios en la detección y los tratamientos

Choque y vuelco en Parque Centenario: un conductor quedó inconsciente tras colisionar contra autos estacionados

Tormentas y temperaturas cercanas a los 30 grados: cómo estará el tiempo en Buenos Aires el fin de semana

Horas decisivas en el Gobierno: Espert confirmó la transferencia, dijo que no se baja de la candidatura y Milei lo respaldó

Una enfermedad silenciosa se transmite a través de los perros: cómo detectarla y prevenir

INFOBAE AMÉRICA
Def Leppard recibe su estrella

Def Leppard recibe su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood: Jon Bon Jovi será el presentador

Italia investiga red de falsificaciones tras decomiso de obras de Dalí

La biblioteca barroca que parece un palacio y guarda más de 60.000 libros antiguos

La fundación del exCEO de Google financiará drones marinos que monitorearán el carbono en la Antártida

Un avión de lujo elimina ventanas físicas y apuesta por una experiencia digital a bordo

TELESHOW
Evangelina Anderson habló de los

Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes: “Es feo que te ensucien”

Gladys La Bomba Tucumana se quebró en llanto al recordar los últimos días de su pareja: “Fue injusto”

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”