Teleshow

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Fernando, concursante del ciclo, emocionó al público al revelar que su mayor deseo es viajar a España para abrazar a su pequeña

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Fernando emocionó a todos en Los 8 Escalones al revelar que sueña con reencontrarse con su hija en España tras dos años de distancia (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

El estudio de Los 8 Escalones (Eltrece) vivió un momento de gran emoción cuando Fernando, uno de los participantes, compartió la razón que lo llevó a concursar: su deseo de reencontrarse con su hija en España, a quien no ve desde hace dos años. La historia del competidor, pochoclero y soldador, generó empatía tanto en Pampita como en los demás presentes.

Durante la emisión, la conductora invitó a los concursantes que seguían en competencia a expresar sus motivos para ser elegidos por sus compañeros y así continuar en el certamen. Mientras Francisco, otro participante, recurrió al humor para convencer al grupo, Fernando optó por compartir su historia personal. “Tengo a mi hija en España hace dos años y sería lindo ir a verla”, confesó. El hombre relató el dolor de la distancia y la imagen de la despedida en el aeropuerto de Ezeiza, así como el mensaje de aliento que recibió de su hija antes de ingresar al programa: “Hoy me mandó un videito antes de empezar y me dijo ‘te extraño, te amo’”.

La historia personal de Fernando
La historia personal de Fernando generó empatía y solidaridad entre los participantes y la conductora Pampita, quienes priorizaron su deseo familiar al votarlo para seguir en el certamen

La sinceridad de Fernando provocó una reacción inmediata en Pampita, quien destacó la fuerza de su motivación: “Venís con ese motivo, con esa fuerza”, expresó la conductora. El testimonio también impactó a los demás concursantes, varios de los cuales compartieron experiencias similares de familiares viviendo en el exterior. Melina, una de las participantes, explicó su decisión de votar por Fernando aludiendo a su propia situación: “Entiendo lo que siente Fernando, así que creo que me gana ‘la madre’ esta vez y voy a elegir a Fernando”. Matías, otro concursante, mencionó que tiene una hermana en España y un hermano en otro país, lo que lo llevó a solidarizarse con Fernando. Pampita resumió el sentimiento general al afirmar: “Por ese abrazo, el abrazo de todos. Todos tenemos alguien que queremos abrazar”.

El proceso de selección se desarrolló en un clima de comprensión y apoyo. Al momento de elegir a quién permitir avanzar en el juego, los participantes priorizaron la historia de Fernando. Melina, Giuliana, Matías, Juan Manuel y Lourdes manifestaron su respaldo, mientras que Micaela optó por Francisco para equilibrar la votación. La decisión final recayó en Fernando, quien recibió la oportunidad de continuar en el certamen.

El programa Los 8 Escalones
El programa Los 8 Escalones se destacó por la solidaridad y las historias de vida de sus concursantes, que conmovieron tanto al público como a la conductora

Recientemente, la conductora también se emocionó al escuchar la historia de amor de otra participante, llamada Sandra. “Es tercera gestión, estoy como vos”, le dijo ella. La conductora la recibió con su cordialidad habitual. “Hola Sandra, ¿viniste acompañada?”, preguntó, sin sospechar que la historia de la participante traía más de un espejo. Ella no titubeó: “Vine con Víctor, mi esposo. Nos casamos el 13 de diciembre del año pasado. Este año van a ser cinco años que estamos juntos”, recapituló.

La sala entera se prestó a escuchar. “Nos conocimos a través de Facebook”, reveló Sandra, lo que provocó esa complicidad espontánea que muchas veces se siente con quien comparte fragmentos únicos de su recorrido vital. Pampita asintió: “Me encanta que la gente encuentre el amor en las redes sociales”.

Otra participante, Sandra, conmovió al público al contar cómo conoció a su esposo Víctor durante la pandemia y cómo el amor surgió a través de las redes sociales (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Sandra prosiguió con detalles que, de tan cotidianos, resultaban cercanos. “Tengo una amiga que es prima de él y, en pandemia, le pidió mi teléfono. Me llamó, me llamó, me llamó”, comenzó a rememorar ante la atenta escucha de todos los presentes, quienes comenzaron a compenetrarse en la historia, siendo parte de cada uno de esos momentos.

“Tuve que dejar muchos trabajos en pandemia y estaba cuidando a una persona mayor. La única noche que dormía en mi casa era un sábado, porque el domingo volvía a entrar con esa persona. Así que apagué el teléfono y dije ‘se terminó acá’”. Voz serena, mirada fija. Pero el destino quiso otra cosa: “Al otro día abro el celular, eran dos millones de mensajes, y ahí empezamos a hablar”.

La pandemia había barajado cartas nuevas para todos. Sandra era encargada de edificio, trabajadora esencial, y eso le permitió moverse en tiempos de encierro. Decidió viajar y conocer a Víctor. “Me dije ‘cuando vuelvo a Buenos Aires, se termina todo’. Pero a la semana, el señor se vino con el auto y no se fue más”, soltó con humor. Pampita la interrumpió entre risas: “Ay, me encanta, son de los míos, yo soy así, hay que arriesgarlo todo”.

Temas Relacionados

PampitaLos 8 Escalones

Últimas Noticias

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

El conductor sorprendió al público al expresar su afecto por la humorista durante una transmisión, generando reacciones entre sus colegas

Marcelo Tinelli, separado de Milett

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

LAM puso al aire fotos del estado en el que se encuentra el exmarido de la conductora en la cárcel de Campana, a 40 días de la sentencia. La estrategia que estaría detrás

Las imágenes de Claudio Contardi,

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Durante la emisión de su segundo programa en “Estamos de paso”, el conductor habló de su ruptura con la modelo peruana

Marcelo Tinelli confirmó su separación

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”

El diseñador compartió con Teleshow su alegría por la llegada de su segundo nieto, destacando el apoyo familiar y la emoción que vive junto a su hija Marina

Benito Fernández confirmó que será

Mariano Iúdica homenajeó a su hija con un emotivo mensaje de cumpleaños y una tierna selección de recuerdos

El conductor publicó una serie de imágenes que reflejan el paso de los años y el crecimiento de su pequeña a lo largo del tiempo

Mariano Iúdica homenajeó a su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela:

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Marcelo Tinelli, separado de Milett

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”

Mariano Iúdica homenajeó a su hija con un emotivo mensaje de cumpleaños y una tierna selección de recuerdos