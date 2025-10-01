Contestó una pregunta sobre Emilia Mernes y descolocó a Pampita en Los 8 Escalones: “¿Pero sabés quién es?

Pampita frenó a un participante que se quería ir

Los 8 escalones es más que un programa, es tambíen una vidriera de las historias de cada uno de los participantes, que logran empatizar más o menos con los espectadores. Además, el ciclo de El Trece es testigo de los contratiempos menos esperados por quienes sueñan con alzarse con el premio mayor.

Por caos, en la última jornada, el estudio vibró por unos segundos con la incomodidad de lo imprevisto. Pampita tuvo que intervenir en uno de esos momentos en los que el orden y la dinámica del show parecen tambalear.

Todo comenzó cuando la consigna apareció en el escalón número seis. La voz de Carolina lanzó la pregunta con la confianza del que conoce tanto al público como a los concursantes: en qué año se compuso la canción “Cuatro veinte” de Emilia Mernes. Tres pizarras, tres respuestas. Victoria y Mónica optaron por “2024”; tal vez arriesgando, tal vez recordando algún dato reciente. Pero Valentín fue por lo seguro… o por lo desconocido. Marcó un “2015”, una respuesta que descolocó hasta a la conductora.

“¿Pero Emilia Mernes sabés quién es?”, lo pinchó Caro medio en broma, medio en serio, dejando la pregunta flotando como una acusación de desconocimiento generacional. El hombre intentó defenderse: “Sí, la escuché cantar”, se justificó, pero el concurso no perdona. La respuesta correcta era 2022, y con ese dato en la mesa, las dos mujeres avanzaron de escalón.

Entonces, con cierta sorna apenas disimulada, Pampita dejó caer otra frase afilada: “Cuántos años tendría Emilia Mernes en 2015, ¿no?”. La sala estalló apenas con risas y miradas cruzadas. Mientras tanto, ella remató el desenlace lógico: “Suben las dos chicas y se queda Valentín en este escalón, porque Victoria y Mónica están a solo dos números de diferencia. Y se va a ir a casa Valentín diciendo ‘¡pero si a Emilia la tengo! ¿cómo puede ser’…”.

Fue justo en ese momento de autocrítica interna cuando Valentín amagó con caminar hacia la puerta. El impulso del error, tal vez la vergüenza, o el deseo súbito de escapar de las cámaras. Pero Pampita no lo permitió. “No, no, te quedás acá, ¿eh? ¿Adónde te vas, Valentín?”, fue el llamado de atención de la conductora, ante la sorpresa de todos. El concursante dudó, nada seguro, y balbuceó: “No, pensé que ya…”, como si buscara una salida menos incómoda.

La conductora insistió, decidida, con un tono enérgico pero alentador: “No, no sabés si va a haber otro error y mirá si te eligen. Vos quedate ahí, no está todo dicho en este juego”. Un mensaje claro, casi maternal, para ese hombre que estuvo a segundos de rendirse. Y las luces del estudio, cómplices, parecieron sellar el regreso de Valentín a su lugar.

En una emisión anterior, la que estuvo en el foco de la escena fue la propia conductora, quien a raíz de una pregunta realizó una confesión inesperada relacionada a las imágenes que sube a sus redes sociales. Y en su caso particular, una de las modelos elegidas por las marcas, no dejó de llamar la atención.

“Yo lo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”, admitió Pampita, la modelo de sonrisa imbatible y figura de marcas importantes a nivel mundial, ante el desconcierto y la sonrisa contenida de los presentes. Polino, rápido de reflejos, sumó su propia regla tácita digital: “Foto sin filtro no se sube”. Pampita aclaró lo suyo: “Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso.No soy de filtro”.