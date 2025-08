Guido Kaczka habló de por qué eligió a Pampita para conducir Los 8 escalones y los rumores de enojo de Nicole Neumann

Guido Kaczka contó por qué eligió a Pampita para conducir Los 8 escalones (Video: Intrusos, América)

Los cambios en la grilla de programación de Eltrece consiguieron que Guido Kaczka, como en otras oportunidades, ocupe más de un ciclo en el canal. A unas semanas de su debut en Buenas noches, familia (Eltrece), el animador y productor eligió para que su lugar en Los 8 escalones (Eltrece) lo ocupe Pampita, quien pasaría de jurado a conductora. La decisión, según trascendió, no tendría nada contenta a Nicole Neumann, también integrante del programa.

En una nota con Intrusos (América), Guido habló de la decisión conjunta entre el canal y suya de que Carolina Ardohain se ponga al frente del ciclo. “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años se volvió un clásico el programa. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche con la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”, contó.

“¿En algún momento pensaron también la posibilidad del nombre de Nicole o siempre fue Pampita?“, indagó Paula Varela en el ciclo que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. ”La verdad es que pensamos un poco en todos los nombres. En un momento surgió Pampita porque ya hizo una conducción en el canal que fue la de El hotel de los famosos".

"Surgió Pampita porque ya en el canal había conducido El hotel de los famosos", aseguró Guido Kaczka sobre la elección de la animadora para Los 8 escalones (Intrusos, América)

Cuando le preguntaron si era verdad que Nicole se había enojado por la elección de Pampita, con quien estuvo enfrentada desde sus comienzos y lograron en el programa un vínculo correcto, pero lejano, el animador dio su versión: “No, no creo. Nicole es bárbara y es muy del jurado también. La verdad es que podría haber sido ella y podrían haber sido un montón más”.

En ese momento, Pallares lanzó un filoso comentario. “Y si no viene Nicole tampoco nos vamos a hacer mucho problema. Te vimos la cara y levantaste los hombritos como diciendo ‘y bueno, si no quiere venir Nicole, que no venga”, lanzó, picantísimo. “No, no, no. De verdad que Nicole es bárbara. Además, esta hace mucho con nosotros, al igual que otros, pero no quiero nombrar a nadie porque usted me la devuelve”, expresó.

Este lunes Pampita arrancó las grabaciones de Los 8 escalones y allí estuvo acompañada por Bautista Vicuña, su hijo más grande. En sus redes sociales compartió fotos de su nuevo desafío. “Mi mejor compañía”, compartió, junto a las imágenes en las que aparece rodeada por el adolescente. “¡Tenemos un nuevo jurado!“, escribió, enternecida abrazada a él, mientras posaba con un enorme ramo que le dejó la producción.

Pampita junto a Bautista Vicuña en su primer día en las grabaciones de Los 8 escalones (Instagram)

El apoyo del hijo mayor de Pampita en su debut en la conducción de Los 8 escalones

Una de las postales que compartió Pampita junto a Bautista Vicuña en Los 8 escalones

Después, el animador se refirió a un trascendido de que estaba molesto con la llegada de Mario Pergolini a Eltrece. “Cero enojo. Yo estoy contento con la vuelta de Mario. Me lo preguntaban antes del arranque. No es que tenemos una relación como yo puede tener con Teté Coustarot, con Nico Occhiato o con Santiago del Moro, con él ni hablar”, afirmó.

“Nos conocemos y siempre estuvo todo bien. Es Pergolini y a mí me pone muy contento la vuelta de él. Está mucho mejor todo, que es un poco lo que les decía yo antes. Cuanto más, mejor. La verdad es que ahora lo rubricó en ese sentido, no lo digo ahora que funciona, lo decía antes”, señaló, sobre su posición sobre el arribo del ex CQC con su ciclo Otro día perdido.

Pallares destacó la visión de Kaczka y él se explayó. “Es un estilo, pero tampoco levanto el dedo y critico porque entiendo que cada uno tiene su manera de ser, su carácter y en definitiva, es el espectáculo. Hay muchas cosas que por ahí a mí no me gustan, pero entiendo que a otros sí y me la banco. Está bien”, concluyó.