El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez

Cris Morena entre Franco y Valentín en su visita al programa de Susana Giménez

La gala de los Martín Fierro 2025 quedó atravesada por un hilo silencioso, un lazo que unió a generaciones y conmovió a todo el auditorio. Y los ecos todavía resuenan. Aunque Cris Morena no estuvo presente físicamente, su huella lo llenó todo: desde la emoción de los premiados hasta el brillo en los ojos de sus nietos, Franco y Valentín Yankelevich.

Esa noche, la consagración de Margarita como serie destacada hizo inevitables los homenajes. Julia Calvo, Isabel Macedo y cada uno de los chicos y chicas de la tira repitieron agradecimientos: “Gracias, Cris, por confiar. Por imaginar lo imposible”. Palabras que nacieron desde el escenario, pero también desde la memoria y la gratitud. Cada estatuilla llevaba su nombre, cada aplauso un eco de su ausencia.

Franco Giordano y Valentín Yankelevich, en una imagen compartida por Cris Morena

La atención, sin embargo, no tardó en girar hacia dos jóvenes que todos creían conocer de algún lado. Valentín y Franco, hijos de Romina Yan, posaron entre flashes con sonrisas cómplices. De pronto, la foto tan esperada trascendió las fronteras de la gala: fue la propia Cris quien, al día siguiente, la compartió en redes sociales, orgullosa. Una imagen de los jóvenes, abrazados y felices ante el telón de fondo de los premios, acompañada por un mensaje sencillo y profundo: “Mis amores, qué orgullo. ¡Los amo Fran y Valen!”.

¿Quién podía ignorar el simbolismo de esa escena? No se trataba solo del linaje, ni de la sangre. La presencia de Franco y Valentín fue un recordatorio para muchos de los presentes: ellos crecieron entre bambalinas, rodeados por las grandes figuras que esa noche ocuparon sus mesas, y ahora caminan solos, construyendo su propia historia en el mismo escenario donde sus antecesores brillaron.

El posteo de Valentín con un guiño a Susana Giménez

En medio de la gala, otro momento llamó la atención de todos: la complicidad con Susana Giménez. Las cámaras mostraron cómo la diva recibió a Valentín y a Franco, quien tiene una participación en Margarita, entre abrazos y muestras de cariño. “¿Cuántos pueden sentarse junto a Susana y mirarla como a una amiga de toda la vida?”, se preguntaron algunos. La cercanía resultó natural, casi como un reencuentro familiar. Al punto que Valentín lo agradeció en redes llamándola “Tía Su”.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 Calvo Julia

A los ojos de muchos, en realidad, pese a su ausencia, Cris Morena estuvo más presente que nunca. Porque sus nietos la representaron, recibieron abrazos, devolvieron sonrisas y hasta respondieron con esa imagen publicada al amanecer, en la voz digital de su abuela. El texto, lleno de ternura y orgullo, terminó de cerrar el círculo: “Mis amores, qué orgullo. ¡Los amo Fran y Valen!”.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 MEJOR PROTAGONISTA

La estampa de los dos jóvenes, impecables frente al panel de los Martín Fierro, fue más que una foto: fue el testimonio de un legado que no se apaga nunca, y de un apellido que seguirá generando historias dentro y fuera de la pantalla. Tras la ovación, quedó grabada esa ternura pública, esa declaración sencilla convertida en símbolo. ¿Puede haber mejor premio que el orgullo de una abuela?

Pasaron dos meses desde que la vida de Cris Morena recibió un nuevo golpe con la muerte de Mila Yankelevich en un trágico accidente en Miami. En el escenario del Premio Martín Fierro 2025, Isabel Macedo y Julia Calvo se impusieron en sus ternas actorales por su trabajo en Margarita, la ficción juvenil creada por la productora, y ambas tuvieron palabras de amor para ella.

La felicidad de Julia fue enorme cuando dijeron su nombre en la terna como Actriz de reparto, y al subir al escenario destacó: “Margarita es, señores, un sueño. Margarita es un cuento de princesas, un cuento de hadas. Y la gente lo supo recibir y agradecer. Gracias, Telefé, por dejaros ese horario privilegiado para que la familia se reúna y ver esto. Gracias, HBO Max, por confiar en nosotros, por apostar a nosotros. ¡Gracias a ese elenco! Talentosos, bellos”, lanzó.

La reacción de Isabel Macedo y el resto de la mesa cuando dijeron su nombre como ganadora de Actriz protagonista de ficción por Margarita (PRENSA TELEFE)

“Gracias porque son nuestro pulso y nuestra inspiración. Quiero agradecer a Leo Calderone, que escribe hermoso. Y quiero agradecer muy especialmente a Cris Morena”, expresó, recibiendo aplausos luego de decir el nombre de la productora. “Es un placer trabajar con vos. Quiero agradecerte por la admiración, por el cariño, por la confianza. Y gracias por no bajar los brazos y seguir adelante. Te acompañamos, te acompañamos todos”, resaltó, sensibilizada.

Luego fue Isabel Macedo quien consiguió la ansiada estatuilla y en sus agradecimientos, tuvo un párrafo especial para la creadora de Chiquititas, Casi Ángeles, Rebelde Way y tantos éxitos: “¡Guau! Qué eterna más difícil, por favor. Qué honor, qué honor más grande compartir con Natalia y con Carla. Antes que nada quiero agradecerle muchísimo a Cris Morena, a Tomás Yankelevich, HBO Max, a Cimarrón, a todo nuestro equipo técnico uruguayo espectacular que nos acompañó, a los directores y a cada uno de los que forman parte del elenco que hacen que este cuento valga la pena”.