Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 Calvo Julia

Pasaron dos meses desde que la vida de Cris Morena recibió un nuevo golpe con la muerte de Mila Yankelevich en un trágico accidente en Miami. En el escenario del Premio Martín Fierro 2025, Isabel Macedo y Julia Calvo se impusieron en sus ternas actorales por su trabajo en Margarita, la ficción juvenil creada por la productora, y ambas tuvieron palabras de amor para ella.

La felicidad de Julia fue enorme cuando dijeron su nombre en la terna como Actriz de reparto, donde se impuso frente a Verónica Llinás (El amor después del amor) y Romina Gaetani (Buenos chicos). “¡Hay equipo! Gracias, Aptra. Sé que es un latiguillo. Tengo muchos agradecimientos. Me voy a olvidar de todo, obvio”, comenzó diciendo.

Julia Calvo posa orgullosa con su Martín Fierro como Actriz de reparto por su trabajo en Margarita (Maximiliano Luna)

“Margarita es, señores, un sueño. Margarita es un cuento de princesas, un cuento de hadas. Y la gente lo supo recibir y agradecer. Gracias, Telefé, por dejaros ese horario privilegiado para que la familia se reúna y ver esto. Gracias, HBO Max, por confiar en nosotros, por apostar a nosotros. ¡Gracias a ese elenco! Talentosos, bellos”, lanzó la actriz que debutará como participante en la próxima temporada de MasterChef Celebrity.

“Gracias porque son nuestro pulso y nuestra inspiración. Quiero agradecer a Leo Calderone, que escribe hermoso. Y quiero agradecer muy especialmente a Cris Morena”, expresó, recibiendo aplausos luego de decir el nombre de la productora. “Es un placer trabajar con vos. Quiero agradecerte por la admiración, por el cariño, por la confianza. Y gracias por no bajar los brazos y seguir adelante. Te acompañamos, te acompañamos todos”, resaltó, sensibilizada.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 MEJOR PROTAGONISTA

Luego fue Isabel Macedo quien consiguió la ansiada estatuilla y en sus agradecimientos, tuvo un párrafo especial para la creadora de Chiquititas, Casi Ángeles, Rebelde Way y tantos éxitos: “¡Guau! Qué eterna más difícil, por favor. Qué honor, qué honor más grande compartir con Natalia y con Carla. Antes que nada quiero agradecerle muchísimo a Cris Morena, a Tomás Yankelevich, HBO Max, a Cimarrón, a todo nuestro equipo técnico uruguayo espectacular que nos acompañó, a los directores y a cada uno de los que forman parte del elenco que hacen que este cuento valga la pena”.

“Fue un esfuerzo muy grande para todos estas temporadas del programa más lindo del mundo, lleno de música, lleno de canciones espectaculares y lleno de vida y mucho más para dar. Así que muchas gracias. Se lo quería dedicar a mi marido, a mi mamá y a mis hijas, que las amo con toda mi alma y las extraño un montón”, concluyó la actriz, quien mencionó a Juan Manuel Urtubey y a sus hijas, Isabel y Julia.

La reacción de Isabel Macedo cuando dijeron su nombre como ganadora de Actriz protagonista de ficción por Margarita

El momento en el que Isabel Macedo recibió su premio (Prensa Telefe)

Cris Morena estuvo ausente en la premiación, pero quienes asistieron fueron sus nietos, Valentín y Franco, en una noche en donde la serie tuvo varios reconocimientos. La ficción obtuvo premios como Ficción y Lola Abraldes se impuso como Revelación, más los dos de las actrices.

La productora tuvo una participación especial en el show de Erreway, a principios de este mes, en donde se mostró por primera vez frente al público, luego del fallecimiento de la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca: “Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, exclamó, entre ovaciones en aquel momento. ”Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz. Gracias”, exclamó, con la voz quebrada por la emoción.

Luego, leyó unas palabras que tenía preparadas para la ocasión. “A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces se importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde. Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba”, expresó, frente a la multitud.