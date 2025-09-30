Teleshow

Wanda Nara se fue del hotel de los Martín Fierro con Martín Migueles

La conductora se quedó a pasar la noche en el hotel en el que se celebró la entrega de premios y a la mañana siguiente su flamante pareja la fue a buscar

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Wanda Nara se fue del hotel de los Martín Fierro con Martín Migueles

El lunes por la noche, Wanda Nara fue parte de los premios Martín Fierro 2025 y logró llevarse a su casa una nueva estatuilla luego de que Bake Off Famosos (Telefe) se consagraran ganadores en la ternada llamada Big Show. Acompañada por sus dos hijas, mamá, papá, hermana y equipo recibió la mejor habitación del hotel Hilton para pasar la noche, beneficio que no dudó en aprovechar.

Según contaron en Puro Show (El Trece) la conductora se fue una vez terminada la terna y decidió no ir a la fiesta que se organizó después para celebrar a la televisión argentina. Wally, el cronista del programa, se encontraba en el momento justo, contando todo lo que no se vio de la noche, cuando la empresaria salió del hotel de Puerto Madero.

No se retiró sola del establecimiento, sino que lo hizo acompañada por las dos pequeñas que tiene con Mauro Icardi, también estaba Nora Colosimo, su mamá, y Martín Migueles, su nueva conquista. "Wanda, Wanda salió diez y media de la mañana del hotel. No salió sola“, contó el movilero para luego mostrar el video del momento.

Y detalló: “Diez y media de la mañana, bajaron al lobby y de repente, la camioneta aquí en la puerta, salieron y estaba Wanda, las hijas de Mauro Icardi y Martín Migueles. Martín al volante”. La conductora de MasterChef decidió no dar declaraciones para las cámaras del programa, actitud que eligió semanas atrás luego de su cruce con Angie Balbiani.

Wanda celebró el Martín Fierro
Wanda celebró el Martín Fierro de manera similar a la primera vez que ganó (Foto: Instagram)

Luego de que Bake Off Famosos obtuviera el Martín Fierro 2025 a Big Show, Wanda compartió en redes sociales su alegría y gratitud por el reconocimiento. Entre las imágenes elegidas para celebrar el triunfo, se destacó una selfie en la que apareció recién levantada, envuelta en sábanas blancas, mostrando un look descontracturado y natural mientras dejaba ver el nuevo galardón sumado a su colección, a su lado sobre la cama.

En otra foto, Wanda posó sonriendo junto a una de sus hijas, que sostenía la estatuilla dorada con una camiseta que llevaba impresa una foto de su madre y la palabra “Wanda”. Ambas compartieron el desayuno en una mesa del hotel Hilton Buenos Aires, en un momento de ternura que resumió el apoyo familiar detrás del éxito y el festejo matutino entre madre e hija. El clima distendido y la complicidad quedaron a la vista, en contraste con el glamour de la gala nocturna.

En su posteo, la conductora agradeció al canal, al equipo que acompañó el ciclo y al público: “Hermosa mañana, gracias Telefe, Dario Turovelzky, Fede Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches“. Y siguió con unas palabras para los cinco pequeños que tiene en casa: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.

Todavía con el pijama puesto,
Todavía con el pijama puesto, Nara celebró con su hija menor (Foto: Instagram)

El posteo evidenció no solo el orgullo por el logro profesional y la importancia del reconocimiento de APTRA, sino también la valoración del trabajo en equipo y el rol de la familia y sus colaboradores más cercanos en su carrera. Con palabras emotivas y postales espontáneas, Wanda mostró cómo el éxito televisivo se vivió y se celebró en el corazón de su rutina diaria, rodeada de afectos, complicidad y agradecimiento. Esta publicación recordó a la que hizo en el año 2024, luego de llevarse el premio a revelación; la diferencia fue que en aquel posteo posó junto a Mauro Icardi, quien viajó desde Estambul para acompañarla en su primera entrega de premios nacional.

