El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara llegó de Los Ángeles luego de hacer un corto viaje de trabajo y a su llegada a Ezeiza la esperaban las cámaras de todos los programas de espectáculos. Al aire de Puro Show (El Trece), la conductora se expresó acerca de la relación con Mauro Icardi y dio detalles exclusivos sobre los rumores de embarazo de la China Suárez. Sin mencionar la palabra, aseguró: “Mauro me llamó para contarme”.

En otro momento del mano a mano con el ciclo de espectáculos, estalló una fuerte pelea entre la mediática y Angie Balbiani, una de las integrantes del panel.

Todo comenzó cuando Wanda mencionó que algunas mujeres en programas de televisión hablaron mal de ella sin tener pleno conocimiento del caso judicial y luego nombró directamente a Balbiani como una de ellas. “Juzgó sin saber, sin sentarse a leer un expediente, sin ir a ver las pruebas, simplemente habló”, planteó Wanda al aire y Angie le respondió duramente: “Yo me siento en este programa y leo los expedientes de un lado y del otro”.

Acto seguido, Wanda le retrucó: “Es muy violento lo que vos lees, sigue siendo violencia lo que lees en el expediente. Vos no lo deberías leer, no deberías alimentar las amenazas y los escritos tan violentos, hacia una mamá que simplemente está trabajando”.

“Ayer conté lo del deudor alimentario, que lo dijo la Justicia y eso es en tu beneficio y leo lo del otro lado. Me parece que vos te la estás agarrando con el mensajero”, aseguró la actriz de Floricienta.

Al tocar el tema de la deuda de alimentos, por la que Icardi fue embargado y debe una suma millonaria en dólares, Wanda se mostró enérgica: “No es en mi beneficio, a mí no me deben nada, es hacia dos menores. Separemos las cosas y me extraña mucho de vos que siendo amiga de Pampita, que viviste las cosas tan de cerca, seas tan desleal como mujer, pero esperemos que el tiempo me va a dar la razón, a Julieta (Prandi) también la trataron de loca, la ningunearon y después terminamos todos conmovidos llorando”.

“Qué tiene que ver, perdón Wanda”, intervino a los gritos la panelista. “Vos sabés lo que sufrió Pampita y sabés que ahora se está usando a otra mujer”, respondió la presentadora de Bake Off. Pero Balbiani continuó: “¿Qué tiene que ver que sea mujer? ¿Que tiene que ver que sea amiga de Pampita? A mí no me dicen lo que tengo que decir, yo digo lo que creo y me parece“.

Sin correrse del ejemplo de Carolina, la empresaria siguió: “Vos la viste a Pampita muy mal por esta mujer. Pampita pasó lo peor que puede vivir un ser humano. Tendrías que ser más empática con las mujeres”, sentenció Wanda y Angie devolvió: “Soy empática con tus hijas, que son mujeres, tus hijas tienen derecho a ver a su papá, Wanda”. Estas últimas palabras derivó en una discusión acerca del régimen de visitas de las pequeñas con el delantero del Galatasaray. La conversación siguió hasta que Nara lanzó una acusación: “La verdad que yo quiero saber cuánto te pagan, porque dentro de las amenazas decían que les iban a pagar a muchos periodistas“.

Si el ambiente estaba tenso y caldeado, esta frase no hizo más que empeorar la situación. "Me parece que el ladrón cree que todos son de su condición, a mí no me pagan un peso. Imaginate si me van a pagar a mí, si a vos no te pagan alimentos. A mí no me pagan un mango Wanda, yo leo escritos judiciales, no vengo con opiniones personales“, aseguró la panelista con vehemencia. Finalmente, Pampito, uno de los conductores del programa, tomó la decisión de intervenir y poner paños fríos a la situación.