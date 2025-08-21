Teleshow

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

La empresaria y la panelista tuvieron un fuerte ida y vuelta al aire cuando la conductora le recriminó a la exCasi Ángeles inclinar la balanza hacia Icardi y la China en sus declaraciones

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El cruce de Wanda Nara con Angie Balbiani (Video: El Trece)

Wanda Nara llegó de Los Ángeles luego de hacer un corto viaje de trabajo y a su llegada a Ezeiza la esperaban las cámaras de todos los programas de espectáculos. Al aire de Puro Show (El Trece), la conductora se expresó acerca de la relación con Mauro Icardi y dio detalles exclusivos sobre los rumores de embarazo de la China Suárez. Sin mencionar la palabra, aseguró: “Mauro me llamó para contarme”.

En otro momento del mano a mano con el ciclo de espectáculos, estalló una fuerte pelea entre la mediática y Angie Balbiani, una de las integrantes del panel.

Todo comenzó cuando Wanda mencionó que algunas mujeres en programas de televisión hablaron mal de ella sin tener pleno conocimiento del caso judicial y luego nombró directamente a Balbiani como una de ellas. “Juzgó sin saber, sin sentarse a leer un expediente, sin ir a ver las pruebas, simplemente habló”, planteó Wanda al aire y Angie le respondió duramente: “Yo me siento en este programa y leo los expedientes de un lado y del otro”.

Acto seguido, Wanda le retrucó: “Es muy violento lo que vos lees, sigue siendo violencia lo que lees en el expediente. Vos no lo deberías leer, no deberías alimentar las amenazas y los escritos tan violentos, hacia una mamá que simplemente está trabajando”.

“Ayer conté lo del deudor alimentario, que lo dijo la Justicia y eso es en tu beneficio y leo lo del otro lado. Me parece que vos te la estás agarrando con el mensajero”, aseguró la actriz de Floricienta.

Al tocar el tema de la deuda de alimentos, por la que Icardi fue embargado y debe una suma millonaria en dólares, Wanda se mostró enérgica: “No es en mi beneficio, a mí no me deben nada, es hacia dos menores. Separemos las cosas y me extraña mucho de vos que siendo amiga de Pampita, que viviste las cosas tan de cerca, seas tan desleal como mujer, pero esperemos que el tiempo me va a dar la razón, a Julieta (Prandi) también la trataron de loca, la ningunearon y después terminamos todos conmovidos llorando”.

Wanda rompió en llano durante
Wanda rompió en llano durante su entrevista en Puro Show

Qué tiene que ver, perdón Wanda”, intervino a los gritos la panelista. “Vos sabés lo que sufrió Pampita y sabés que ahora se está usando a otra mujer”, respondió la presentadora de Bake Off. Pero Balbiani continuó: “¿Qué tiene que ver que sea mujer? ¿Que tiene que ver que sea amiga de Pampita? A mí no me dicen lo que tengo que decir, yo digo lo que creo y me parece“.

Sin correrse del ejemplo de Carolina, la empresaria siguió: “Vos la viste a Pampita muy mal por esta mujer. Pampita pasó lo peor que puede vivir un ser humano. Tendrías que ser más empática con las mujeres”, sentenció Wanda y Angie devolvió: “Soy empática con tus hijas, que son mujeres, tus hijas tienen derecho a ver a su papá, Wanda”. Estas últimas palabras derivó en una discusión acerca del régimen de visitas de las pequeñas con el delantero del Galatasaray. La conversación siguió hasta que Nara lanzó una acusación: “La verdad que yo quiero saber cuánto te pagan, porque dentro de las amenazas decían que les iban a pagar a muchos periodistas“.

Si el ambiente estaba tenso y caldeado, esta frase no hizo más que empeorar la situación. "Me parece que el ladrón cree que todos son de su condición, a mí no me pagan un peso. Imaginate si me van a pagar a mí, si a vos no te pagan alimentos. A mí no me pagan un mango Wanda, yo leo escritos judiciales, no vengo con opiniones personales“, aseguró la panelista con vehemencia. Finalmente, Pampito, uno de los conductores del programa, tomó la decisión de intervenir y poner paños fríos a la situación.

Temas Relacionados

Wanda NaraAngie BalbianiPampitaMauro IcardiCrucePuro ShowEl TreceChina Suárez

Últimas Noticias

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

La ruptura de la actriz y Nico Vázquez luego de 18 años y los rumores que vincularon a ella con Andrés Gil, pareja de Vetrano, sacudió las internas del grupo

La infidelidad de Gime Accardi

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

La conductora habló de su relación con el futbolista y trazó un paralelismo con la situación que vivió la modelo con su exmarido Claudio Contardi, quien recientemente fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado

Wanda Nara lanzó una fuerte

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La actriz habló del éxito de la producción de Sebastián Ortega y dio detalles de cómo fue trabajar con la novia de Mauro Icardi en la segunda temporada

Ana Garibaldi, la protagonista de

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

Al volver de Estados Unidos, la conductora sorprendió con declaraciones explosivas sobre la vida de su expareja y la actriz

La palabra de Wanda Nara

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

El futbolista sorprendió con una serie de fotos románticas junto a la actriz desde Turquía, pero una imagen particular generó todo tipo de reacciones por su expresión

El llamativo gesto de Mauro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dengue en América: descubrieron un

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

El neurocirujano atacado por los Pitbull contó cómo fue el hecho y por qué decidió no denunciar a los dueños de los perros

Tras calificar de “barbarie” los incidentes en Independiente, el ministro del Interior de Chile será recibido por Bullrich

El pintor Santiago Caruso opinó sobre las acusaciones de plagio que expone a un artista en el MALBA e involucró a Ciruelo

Repuestos, combustible y talleres: cuáles son los trucos que usan los argentinos para ahorrar en el uso del auto

INFOBAE AMÉRICA
Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de

Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de la Corte Constitucional, pero dejó sin efecto la medida

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

Así se combate un incendio desde un helicóptero cisterna

Las víctimas del terrorismo a secas

La Marina de Irán realizó las primeras maniobras militares tras la guerra de los 12 días contra Israel

TELESHOW
La infidelidad de Gime Accardi

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”