Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

El empresario eligió un presente para agasajar a la conductora, como a su madre y sus hijas en el comienzo de una nueva estación del año

Martín Migueles sorprendió a Wanda Nara y su familia con un regalo especial por el inicio de la primavera

El gesto de Martín Migueles no pasó inadvertido en el entorno de Wanda Nara: en el Día de la Primavera, el nuevo novio de la empresaria sorprendió a su pareja, a la madre de ella, Nora Colosimo, y a las hijas de la conductora con ramos de flores amarillas. El detalle marcó su integración en la familia y fue celebrado en redes sociales.

La elección de flores amarillas se convirtió en todo un gesto del acercamiento del empresario al círculo íntimo de la conductora de MasterChef Celebrity. La propia conductora compartió en sus redes sociales imágenes del regalo, acompañadas de una letra “M”, en clara alusión a su pareja. Por su parte, Nora Colosimo destacó públicamente el gesto de su nuevo yerno. “Gracias, Martín”, escribió, mientras que los comentarios en las publicaciones afirmaban que las hijas de Wanda también recibieron sus respectivos ramos.

El empresario obsequió flores amarillas a Wanda, su madre y sus hijas, gesto que celebraron en redes sociales

La tradición de obsequiar flores amarillas en fechas señaladas, como el 21 de marzo y el 21 de septiembre, se consolidó a partir del impacto de Floricienta, producción televisiva argentina transmitida entre 2004 y 2005 y creada por Cris Morena. En la trama, la protagonista Flor, interpretada por Florencia Bertotti, soñaba con recibir flores amarillas de su gran amor, otorgándoles un significado especial como símbolo de amor verdadero y felicidad.

El posteo de Nora Colosima agradeciendo el gesto de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara (Instagram)

El acercamiento entre Wanda Nara y Martín Migueles se remonta a su convivencia como vecinos en el barrio Yacht de Nordelta, donde la conductora construye su nueva casa. Según relató la propia Wanda, la relación comenzó con gestos de amistad, como los asados que Migueles organizaba para agasajarla. Tras la separación definitiva de la empresaria con L-Gante, el vínculo evolucionó hacia el noviazgo. Desde entonces, Migueles acompañó a Wanda en distintos ámbitos, incluyendo viajes a Uruguay junto a Zaira Nara y salidas familiares, como la reciente visita a la cancha de River junto a los hijos de la conductora.

Wanda Nara compartió imágenes del regalo y del encuentro familiar, mostrando armonía y cercanía en redes sociales

La integración de Migueles en el entorno familiar de Wanda Nara quedó aún más clara durante el último fin de semana, cuando Maxi López, expareja de la conductora, visitó la casa para ver a sus hijos. En un video compartido por Wanda en sus redes sociales, se observa la presencia de Migueles en el hogar, lo que confirma la presentación oficial entre ambos y la aceptación del nuevo novio en el núcleo familiar.

De hecho, este domingo Wanda Nara y Maxi López se reunieron en Buenos Aires para compartir un asado en familia tras meses separados. El reencuentro ocurrió en un ambiente de armonía impensado años atrás: a la mesa se sumaron sus tres hijos varones, las dos hijas menores de Wanda nacidas de su relación con Mauro Icardi, Andrés Nara, el padre de la conductora, y Zaira Nara, la hermana menor.

La información de Pochi de Gossipeame indica que la casa donde se reunieron Wanda Nara, Maxi López y toda su familia pertenece a Martín Migueles (Instagram)

El asado familiar transcurre en un salón amplio y luminoso en Nordelta. Pero no es cualquier casa, sino la de Martín Migueles, el empresario que desde hace semanas ocupa el centro de los rumores por su incipiente romance con Wanda. Las fotos que circulan, lejos de mostrar fiestas o eventos producidos, reflejaron un encuentro sencillo y cálido. Una picada bien argentina circula entre risas de los chicos, ronda de mates y una charla distendida que invita a pensar en la reconstrucción de la historia familiar.

El insólito detalle de la locación lo reveló Gossipeame. Pochi, su creadora, compartió la información en sus historias de Instagram sobre la imagen donde toda la familia se alojó alrededor de la mesa en el comedor. Con ironía escribió: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.

