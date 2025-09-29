Teleshow

La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”

La modelo compartió una serie de imágenes que conmovieron a sus seguidores tras el compromiso con Nicolás Maccari

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Cande Ruggeri y Nico Maccari,
Cande Ruggeri y Nico Maccari, junto con su hija Vita, al comparttir ese emotivo momento (Instagram)

El posteo llegó de madrugada y desató la emoción de miles de seguidores: “Lo más lindo de todo esto es compartirlo con vos, hija”, escribió Cande Ruggeri junto a un corazón rojo y una serie de fotografías que, sin necesidad de demasiadas palabras, contaban una historia luminosa. El escenario, una playa paradisíaca de la República Dominicana. Los protagonistas, ella, Nico Maccari —su compañero— y la pequeña Vita, la hija de ambos. El motivo: una propuesta de matrimonio tan espontánea como inolvidable.

Las imágenes respaldan la magnitud del momento. En la primera, bajo un cielo nocturno festivo y luces cálidas en el fondo, la modelo aparece abrazando a Nico y a Vita, todos vestidos de blanco, sonrisas radiantes y ojos humedecidos por la alegría. El vestido de un solo tirante de Cande, el estilismo sencillo de Nico y el delicado traje con tul de Vita hablan de una ceremonia íntima y sincera, donde lo importante no era la pompa sino los sentimientos compartidos. Sobre la mesa, copas vacías y velas encendidas anuncian que la celebración, más grande o más pequeña, ya había comenzado.

El posteo de Cande Ruggeri
El posteo de Cande Ruggeri en Instagram

En otro momento capturado por la cámara, los tres aparecen en cuclillas, formando corazones con sus manos, mientras la menor, el puente entre ambos, observa a su madre con pura admiración. Detrás, la arquitectura blanca y las guirnaldas doradas refuerzan el tono cálido y de hogar, aunque estén lejos de la rutina cotidiana. “Complicidad, familia y ternura”, parecen decir los gestos y las sonrisas. La espontaneidad no solo se ve, se siente: ningún accesorio la opaca.

Pero la postal más íntima llega con la tercera imagen: Cande, riendo, mira a Vita en los brazos de Nico. El padre observa a la niña como si nada más existiera, la madre extiende una caricia invisible, un lazo que las une más allá del instante congelado. El blanco radiante de sus atuendos se convierte en símbolo de futuro, de esperanza y de ese amor familiar que crece sin artificios.

Cande Ruggeri, Nico Maccari y
Cande Ruggeri, Nico Maccari y la emoción por el próximo paso de la pareja

La noticia del compromiso tomó vuelo de inmediato, encendiendo las redes sociales y desatando una ola de mensajes de alegría no solo de seguidores, sino también de figuras del espectáculo. Cande Ruggeri y Nico Maccari sellaron su compromiso en medio de unas vacaciones familiares y con la complicidad insustituible de su hija Vita: así, la propuesta de matrimonio quedó grabada entre la brisa tropical, la risa de la niña y el latido compartido de sus corazones.

Quizás, lo verdaderamente inolvidable de este viaje sea eso: que la vida regaló un capítulo distinto. Un “sí” en medio de la arena blanca y las olas, lejos de la formalidad, abrazado solo por quienes marcan el rumbo de los días. Así, la crónica de un compromiso se escribió en los detalles —en los ojos chispeantes de Vita, en la emoción de los padres, en la frase sencilla de una madre que le habla, sobre todo, a su hija: “Lo más lindo de todo esto es compartirlo con vos”. ¿Qué más necesita una historia de amor que sea auténtica?

A través de sus redes, Cande Ruggeri compartió el momento en que Nico Maccari le propuso matrimonio (Instagram)

El recorrido de Ruggeri y Maccari estuvo siempre marcado por el apoyo mutuo, la complicidad y el amor por su hija Vita, nacida en enero de 2023. La llegada de la pequeña fue un hito en sus vidas y desde entonces la familia se mostró más unida que nunca, al compartir cada alegría y cada logro con sus seguidores. Aquel día, cuando presentaron a su hija en sociedad, también lo hicieron a través de un posteo repleto de ternura:“¡Te amamos tanto! Gracias por elegirnos, chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia, ¡bienvenida hija!”. El mensaje, acompañado de los datos del nacimiento, a las 20 horas, con un peso de 2,700 kg, en el Hospital Austral, fue un adelanto del amor y la unión que los define.

Temas Relacionados

Cande RuggeriNico MaccariCasamientoVita Ruggeri

Últimas Noticias

Jimena Cyrulnik contó por qué se alejó de los medios: “Me afeité la cabeza y dejé de trabajar”

En su paso por la mesa de Juana Viale, la modelo reflexionó sobre los motivos que la llevaron a ponerle una pausa a su carrera frente a las cámaras

Jimena Cyrulnik contó por qué

Escándalo con L-Gante por la cancelación de sus shows en Uruguay: versiones cruzadas y una disputa económica

El cantante suspendió su gira en el país vecino aduciendo incumplimiento en el pago acordado, lo que generó indignación entre organizadores. Los testimonios de las partes

Escándalo con L-Gante por la

Nico Occhiato y un mensaje de amor al aire de La Voz Argentina: la señal de Flor Jazmín Peña que lo delató

El conductor del reality tuvo una tierna reacción ante el mensaje recibido por su novia durante uno de los programas. El video viral

Nico Occhiato y un mensaje

Rocío Marengo y Eduardo Fort hablaron de casamiento luego de anunciar el sexo de su bebé

En medio de una fiesta repleta de emoción, la modelo y el empresario tuvieron un divertido ida y vuelta al referirse a la posibilidad de pasar por el altar

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

La cantante cordobesa y su abuela, recordada por su participación en el certamen de Marcelo Tinelli, compartieron con Teleshow cómo es su vínculo único y sus recorridos en los shows

Emma Roach de La Voz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los árboles de la Amazonia

Los árboles de la Amazonia son cada vez más grandes: crecen 3,2% por década

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Detuvieron a un cartero y al encargado de un edificio por una estafa millonaria con una tarjeta de débito

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de septiembre

Nuevas trabas del BCRA: cómo se puede comprar dólar oficial y MEP a partir de hoy

INFOBAE AMÉRICA
Los árboles de la Amazonia

Los árboles de la Amazonia son cada vez más grandes: crecen 3,2% por década

Un hallazgo en La Malia reescribe la historia de los caballos ibéricos

El Pelón, asesino serial de Uruguay, fue imputado por cuatro homicidios: piden una pena de 45 años

Ocho paracaidistas saltaron de un avión dos minutos antes de que se estrellara: murió el piloto

Blanqueo de capitales rusos con la compra de viviendas en Brasil: el objetivo detrás de las operaciones

TELESHOW
Jimena Cyrulnik contó por qué

Jimena Cyrulnik contó por qué se alejó de los medios: “Me afeité la cabeza y dejé de trabajar”

Escándalo con L-Gante por la cancelación de sus shows en Uruguay: versiones cruzadas y una disputa económica

Nico Occhiato y un mensaje de amor al aire de La Voz Argentina: la señal de Flor Jazmín Peña que lo delató

Rocío Marengo y Eduardo Fort hablaron de casamiento luego de anunciar el sexo de su bebé

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”