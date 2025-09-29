La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”

Cande Ruggeri y Nico Maccari, junto con su hija Vita, al comparttir ese emotivo momento (Instagram)

El posteo llegó de madrugada y desató la emoción de miles de seguidores: “Lo más lindo de todo esto es compartirlo con vos, hija”, escribió Cande Ruggeri junto a un corazón rojo y una serie de fotografías que, sin necesidad de demasiadas palabras, contaban una historia luminosa. El escenario, una playa paradisíaca de la República Dominicana. Los protagonistas, ella, Nico Maccari —su compañero— y la pequeña Vita, la hija de ambos. El motivo: una propuesta de matrimonio tan espontánea como inolvidable.

Las imágenes respaldan la magnitud del momento. En la primera, bajo un cielo nocturno festivo y luces cálidas en el fondo, la modelo aparece abrazando a Nico y a Vita, todos vestidos de blanco, sonrisas radiantes y ojos humedecidos por la alegría. El vestido de un solo tirante de Cande, el estilismo sencillo de Nico y el delicado traje con tul de Vita hablan de una ceremonia íntima y sincera, donde lo importante no era la pompa sino los sentimientos compartidos. Sobre la mesa, copas vacías y velas encendidas anuncian que la celebración, más grande o más pequeña, ya había comenzado.

El posteo de Cande Ruggeri en Instagram

En otro momento capturado por la cámara, los tres aparecen en cuclillas, formando corazones con sus manos, mientras la menor, el puente entre ambos, observa a su madre con pura admiración. Detrás, la arquitectura blanca y las guirnaldas doradas refuerzan el tono cálido y de hogar, aunque estén lejos de la rutina cotidiana. “Complicidad, familia y ternura”, parecen decir los gestos y las sonrisas. La espontaneidad no solo se ve, se siente: ningún accesorio la opaca.

Pero la postal más íntima llega con la tercera imagen: Cande, riendo, mira a Vita en los brazos de Nico. El padre observa a la niña como si nada más existiera, la madre extiende una caricia invisible, un lazo que las une más allá del instante congelado. El blanco radiante de sus atuendos se convierte en símbolo de futuro, de esperanza y de ese amor familiar que crece sin artificios.

Cande Ruggeri, Nico Maccari y la emoción por el próximo paso de la pareja

La noticia del compromiso tomó vuelo de inmediato, encendiendo las redes sociales y desatando una ola de mensajes de alegría no solo de seguidores, sino también de figuras del espectáculo. Cande Ruggeri y Nico Maccari sellaron su compromiso en medio de unas vacaciones familiares y con la complicidad insustituible de su hija Vita: así, la propuesta de matrimonio quedó grabada entre la brisa tropical, la risa de la niña y el latido compartido de sus corazones.

Quizás, lo verdaderamente inolvidable de este viaje sea eso: que la vida regaló un capítulo distinto. Un “sí” en medio de la arena blanca y las olas, lejos de la formalidad, abrazado solo por quienes marcan el rumbo de los días. Así, la crónica de un compromiso se escribió en los detalles —en los ojos chispeantes de Vita, en la emoción de los padres, en la frase sencilla de una madre que le habla, sobre todo, a su hija: “Lo más lindo de todo esto es compartirlo con vos”. ¿Qué más necesita una historia de amor que sea auténtica?

A través de sus redes, Cande Ruggeri compartió el momento en que Nico Maccari le propuso matrimonio (Instagram)

El recorrido de Ruggeri y Maccari estuvo siempre marcado por el apoyo mutuo, la complicidad y el amor por su hija Vita, nacida en enero de 2023. La llegada de la pequeña fue un hito en sus vidas y desde entonces la familia se mostró más unida que nunca, al compartir cada alegría y cada logro con sus seguidores. Aquel día, cuando presentaron a su hija en sociedad, también lo hicieron a través de un posteo repleto de ternura:“¡Te amamos tanto! Gracias por elegirnos, chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia, ¡bienvenida hija!”. El mensaje, acompañado de los datos del nacimiento, a las 20 horas, con un peso de 2,700 kg, en el Hospital Austral, fue un adelanto del amor y la unión que los define.