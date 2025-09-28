Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

A través de sus redes, Cande Ruggeri compartió el momento en que Nico Maccari le propuso matrimonio (Instagram)

El amor suele encontrar sus momentos más inolvidables en los escenarios menos pensados, y esta vez la postal de un compromiso llegó desde las playas paradisíacas de República Dominicana. Allí, en medio de unas vacaciones familiares y con la complicidad de su propia hija, Cande Ruggeri y Nico Maccari decidieron escribir un nuevo capítulo en su historia: la pareja selló su compromiso con una propuesta de casamiento tan romántica como espontánea, que rápidamente revolucionó las redes y movilizó a sus seguidores y figuras del espectáculo.

La modelo, emocionada, fue la primera en compartir la noticia con sus seguidores. “Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso”, escribió junto a una imagen donde posa al lado de su futuro marido, con la sonrisa desbordando felicidad y la mirada cómplice dirigida a un Nico visiblemente emocionado. En la foto, uno de los detalles que más atrapó la atención del público fue el anillo de compromiso, protagonista indiscutido en el dedo anular de Cande, que exhibió con orgullo. “Te amo, te amo y te amo”, le dedicó al empresario en el cierre del posteo. Para no dejar dudas ni margen a la imaginación, agregó una imagen en primer plano de la joya elegida, permitiendo que quienes la siguen desde siempre puedan apreciar cada detalle de ese símbolo que marca el paso de pareja a familia consolidada.

La historia no terminó ahí. Pocas horas después, Cande compartió un video del instante en el que Nico le propuso matrimonio. En el clip, se los ve disfrutando de una cena a la luz de las velas, bajo un gazebo decorado con rosas blancas y detalles románticos que anticipaban el gran momento. Ambos, junto a su hija Vita, brindan, se besan y sonríen. Y de repente, sin previo aviso, Maccari toma la palabra, se arrodilla, saca una caja y deja ver el anillo ante la mirada atónita de Cande. Ante la propuesta, ella no pudo contener la emoción: saltó, gritó y terminó fundiéndose en un abrazo eterno con su pareja y con la pequeña, que no quiso quedarse afuera de la celebración.

La modelo y el empresario anunciaron el emocionante paso que decidieron dar

El posteo de ambos en conjunto, acompañado simplemente del mensaje “Nos casamos”, fue el broche de oro para un anuncio que no tardó en multiplicar las reacciones virtuales. Las felicitaciones de colegas, amigos y seguidores no se hicieron esperar: Emily Lucius, Floppy Tesouro, Julieta Puente y tantas otras figuras sumaron sus buenos deseos. “¡Felicitaciones Cande hermosa! Los quiero mucho, ¡que siempre triunfe el amor!”; “Ay qué hermoso momento, qué emoción. ¡Muchas felicidades, bella familia!”; “Me muero de amor”; “Dale que tenemos casamiento”; “Qué tierno todo”, fueron solo algunos de los comentarios que se destacaron entre miles de corazones y mensajes de alegría sincera.

El recorrido de Ruggeri y Maccari estuvo siempre marcado por el apoyo mutuo, la complicidad y el amor por su hija Vita, nacida en enero de 2023. La llegada de la pequeña fue un hito en sus vidas y desde entonces la familia se mostró más unida que nunca, compartiendo cada alegría y cada logro con sus seguidores. Aquel día, cuando presentaron a su hija en sociedad también lo hicieron a través de un posteo repleto de ternura: “¡Te amamos tanto! Gracias por elegirnos, chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia, ¡bienvenida hija!”. El mensaje, acompañado de los datos del nacimiento, a las 20 horas, con un peso de 2,700 kg, en el Hospital Austral, fue un adelanto del amor y la unión que los define.

El anillo con el que Nico se le propuso a Cande (Instagram)

Ahora, con la propuesta de matrimonio y las imágenes que sellan ese instante, la pareja inaugura una nueva etapa y lo hace dejando en claro que la familia y la felicidad compartida siguen siendo el centro de sus proyectos. El anillo, el abrazo y las lágrimas de emoción no solo son la muestra de un amor consolidado, sino también la promesa de una vida en común, junto a su hija y rodeados por el cariño de quienes siempre los acompañan a la distancia.