Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Juli Poggio contó la angustia que atraviesa por la internación de Thiago Medina:

El mensaje de aliento que Julieta Poggio compartió en sus redes sociales se convirtió en un símbolo de apoyo para Thiago Medina, quien permanece en estado delicado tras un accidente. La ex participante de Gran Hermano eligió transmitir esperanza a través de una publicación en la que invitó a sus seguidores a sumarse a una cadena de energía positiva para su amigo.

En su historia de Instagram, Poggio propuso una breve meditación guiada, instando a quienes la leyeran a visualizar a Thiago rodeado de luz y a enviarle pensamientos de recuperación. “Sentate en un lugar tranquilo. Cerrá los ojos. Respirá profundo unas cuantas veces. Visualizá a tu amigo o compañero rodeado de luz (puede ser blanca, dorada, verde, lo que sientas)”, escribió la influencer, según se pudo ver en la imagen publicada.

Julieta Poggio y un posteo muy especial para Thiago Medina

La publicación incluyó un mensaje directo para quienes quisieran acompañar a Medina en este momento difícil: “Podés imaginar que le estás sosteniendo la mano, abrazando o simplemente enviando un deseo: ‘Recupérate. No estás solo’”. El texto estuvo acompañado por un corazón rojo vendado, símbolo del afecto y la preocupación de Poggio por la salud de su amigo. La joven dejó en claro su apoyo incondicional, mientras Thiago continúa internado y rodeado del afecto de su familia, amigos y compañeros del reality.

La actriz es mucho más que una excompañera de Gran Hermano. Con él y Daniela Celis, la madre de las hijas de Thiago, forjaron una amistad que la convirtió en madrina de una de las gemelas. De allí que su voz siempre se levanta para pedir por la salud de su amigo, internado desde hace dos semanas en estado crítico.

Juli Poggio contó la angustia que siente por Thiago Medina: "Me pegó muchísimo"

En una publicación reciente, Poggio expresó su esperanza en la mejoría de Medina y destacó la importancia del acompañamiento colectivo: “Sé que todo va a estar bien. Hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él. Y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas. Es lo único que podemos hacer. Así que por favor, sigamos con la cadena de oración para Thiago”.

Este mensaje fue acompañado por una imagen en la que se la ve junto a Thiago Medina, Romina Uhrig y Daniela Celis, todos exparticipantes del reality, recordando momentos compartidos antes del accidente. La joven también relató el impacto emocional que atraviesa desde la internación de su amigo, señalando que le resulta difícil afrontar sus compromisos laborales y que “me acuesto llorando y me levanto llorando”. Además, subrayó que cada novedad sobre la salud de Medina la afecta profundamente, ya que toda su energía y pensamientos están con él y su entorno cercano.

Como una Gran Familia

Tres meses después de su separación, Daniela Celis y Thiago Medina compartieron una jornada al aire libre junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y las gemelas Laia y Aimé, hijas de la expareja. El encuentro, que reunió a los padrinos de bautismo de las niñas, generó repercusión inmediata en redes sociales y entre seguidores.

Los amigos juntos después de el encierro en Gran Hermano

Durante la salida, las imágenes difundidas mostraron a las gemelas como protagonistas, explorando y jugando en una granja, rodeadas del afecto de sus padres y padrinos. En una publicación, Julieta Poggio resumió el clima del día con la frase “sábado en familia”, reflejando la armonía que predominó pese a los rumores sobre la vida sentimental de los adultos.

La presencia de Julieta Poggio y Nacho Castañares como padrinos consolidó el lazo con las gemelas y acompañó la transición familiar. La reunión evidenció la prioridad de ambos padres en preservar el bienestar de Laia y Aimé, manteniendo la cooperación y el apoyo mutuo más allá de la ruptura.