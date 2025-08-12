Teleshow

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

La bailarina dio detalles de la salida en familia con las hijas de la pareja formada en Gran Hermano, que atraviesa un presente de indirectas públicas

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Juli Poggio habló del encuentro de Thiago Medina y Daniela Celis (Video: La casa streaming)

La separación de Daniela Celis y Thiago Medina marcó un antes y un después en la vida pública de ambos. Hace tres meses, la pareja decidió poner fin a su relación y, desde entonces, las interacciones entre ellos estuvieron teñidas de tensiones, especialmente visibles en redes sociales. Más allá de eso, los ex Gran Hermano mantienen un vínculo por sus dos hijas: Laia y Aimé y el sábado, estuvieron junto a Juli Poggio y Nacho Castañares, a quienes conocieron en el reality, en una granja rodeados de animales.

Esta salida campestre, en el que abundaron risas, charlas y gestos de complicidad, funcionó como una suerte de tregua para la expareja sobre la que circulan especulaciones acerca de posibles nuevos romances de Thiago y mensajes encriptados en redes. El hecho de que ambos prioricen compartir tiempo juntos junto a sus hijas y amigos, quienes son padrinos de una de las niñas, habilita la lectura de una apuesta consciente al cuidado del entorno afectivo de las niñas, preservando la unión y la presencia familiar pese a los cambios de la vida adulta.

Julieta, madrina de una de las niñas, ofreció detalles clave al respecto durante su participación en el programa Rumis. Cuando le consultaron sobre la organización y el objetivo de la salida, explicó: “Las nenas están aprendiendo los ruidos de los animales y Dani organizó la salida. Es muy complicado tener dos nenas tan chiquitas y ellos hacen muy buen equipo”.

En cuanto al funcionamiento del grupo, Poggio describió que “cada uno se ocupa de una y cuando uno está cansado, se ocupa el otro”. Este testimonio subraya la capacidad de ambos padres para sobreponerse a los desencuentros y priorizar el bienestar de sus hijas, ejerciendo una parentalidad activa y compartida. La jornada no solo sirvió para que las gemelas experimentaran un día distinto, sino que también dejó ver una faceta menos expuesta de sus padres: la colaboración.

La tarde de Daniela Celis, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Thiago Medina (Video: Instagram)

Al evaluar el resultado de la jornada familiar, Julieta destacó la emoción vivida durante el reencuentro y la importancia del apoyo mutuo en este nuevo escenario familiar. “Fue muy lindo verlos así. Funcionan muy bien como equipo y se nota que les tienen un amor enorme a sus hijas”. Así, la bailarina no solo puso en valor el vínculo entre la expareja con sus hijas, sino también la posibilidad de mantener el lazo familiar a pesar de la ruptura sentimental y priorizar el bienestar de las pequeñas.

La presencia de figuras como Julieta Poggio y Nacho Castañares agregó otro componente a la experiencia. Más allá del rol de padrinos, se involucraron como sostén emocional dentro de una estructura de amistad consolidada tras la exposición televisiva. Poggio expresó su compromiso y afecto con las pequeñas: “Tenemos una amistad muy verdadera y yo a las nenas las amo con todo mi corazón”.

La jornada a pleno sol y naturaleza se dio luego de semanas de rumores, indirectas y versiones cruzadas sobre el presente sentimental de Daniela y Thiago tras la ruptura. Las imágenes compartidas por el grupo muestran a todos interactuando con las niñas y disfrutando de actividades en una granja: Laia y Aimé, protagonistas indiscutidas del día, exploraron y jugaron rodeadas del afecto de sus seres queridos.

La tarde en familia
La tarde en familia

En una de las historias de Julieta se destacó la frase “sábado en familia” como reflejo de la armonía y el bienestar que primó durante el encuentro, aun en medio de las repercusiones que genera en el entorno mediático la situación de los adultos. Son contadas las veces que la dupla se mostró junta luego de anunciar la separación, enfrentarse en las redes sociales de manera indirecta y los rumores de romance de Medina con una exparticipante de Gran Hermano (Telefe).

Temas Relacionados

Julieta PoggioJuli PoggioDaniela CelisThiago Medina

Últimas Noticias

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

En medio del hermetismo por el proyecto que retratará la vida de La One, se conocieron los nombres de dos actrices que la representarán y una que no será de la partida

La serie sobre Moria Casán

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Durante las grabaciones de Por el mundo en China, Marley registró la emotiva escena entre sus hijos y la conductora invitada

Mirko sorprendió a su hermana

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

La empresaria viajó junto al conductor para ponerse nuevamente al frente de Love is Blind, y este martes registró cómo encara este proyecto

Wanda Nara mostró el comienzo

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

A través de las redes, la modelo homenajeó a su querida mascota que la acompañó durante doce años

Eva Bargiela despidió a su

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Emanuel Noir sorprendió arriba del escenario al interpretar el clásico “My immortal” junto a una orquesta. Los fanáticos celebraron su talento y la reacción explotó en su cuenta

El cantante de Ke Personajes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los demandantes por el cupón

Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones aclararon al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

10 alimentos con vitamina K2

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto cobran los cajeros de

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

TELESHOW
La serie sobre Moria Casán

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos