Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

La exparticipante de Gran Hermano relató cómo vive el día a día de la internación de su excompañero de reality. Además, envió un emotivo pedido para sus millones de seguidores

Juli Poggio contó la angustia que siente por Thiago Medina: "Me pegó muchísimo"

A cuatro días de su grave accidente, la salud de Thiago Medina continúa siendo una preocupación para sus amigos y seres queridos. En una mezcla de angustia y temor, el círculo íntimo del exparticipante de Gran Hermano relata las mejoras que tiene el influencer día a día y reitera el pedido de oración para todos los seguidores y fanáticos del joven. En ese marco, este martes, Julieta Poggio llamó la atención al confesar cómo vive la internación de su amigo.

“Quería hacer esta historia, primero que nada para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros. La verdad, a mí me pegó muchísimo”, comenzó diciendo la joven de cara a sus tres millones de seguidores. Para acompañar su emotivo mensaje, la influencer eligió publicar la story en blanco y negro junto a una frase y un emoji de corazón herido: “Gracias a todos por el apoyo. Va a salir adelante porque es una persona muy buena y muy fuerte de corazón”.

Continuando con su relato, Poggio detalló sus sensaciones y la preocupación que le generaba cualquier información que circulaba respecto de la salud de su amigo: “Estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo en mi trabajo, ensayos. La semana que viene estreno mi show, estoy intentando dar lo mejor para toda la gente que pagó su entrada, pero la verdad que me acuesto llorando y me levanto llorando. Y cada cosa mínima que pasa en el día me angustio muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”.

Daniela Celis habló sobre cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

Por último, la exparticipante de Gran Hermano contó las esperanzas que tiene en que todo salga bien y Thiago se recupere: “Sé que todo va a estar bien, ya hubo mejorías. Hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él. Y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas. Es lo único que podemos hacer. Así que por favor, sigamos con la cadena de oración para Thiago”.

Más tarde, en otra publicación, la joven compartió una antigua foto en la que se la veía compartiendo un íntimo y cálido momento junto a sus amigos. En la foto posaban sonrientes Thiago Medina, Romina Uhrig, Daniela Celis y la propia Julieta Poggio, quien sostenía a una de las hijas de Pestañela en brazos. En el posteo, los jóvenes disfrutaban de un soleado día en un ambiente al aire libre, con los pies sobre el pasto y a centímetros de una pileta. “Vamos que estoy segura que volveremos a estar así de juntos y bien”, escribió la influencer al pie de la foto.

En horas de la tarde, Daniela Celis también se había pronunciado respecto de la evolución de Thiago. “Es muy escasa la información que nos dan y después es hora tras hora, día tras día. No me quiero agarrar de algo que no sé si en una hora va a ser lo mismo o peor, lo único que me queda es tener esperanzas y fe, todo lo que tengo adentro mío y de mi alma para que Thiago esté bien y no pensar ni leer nada, ni tocar el teléfono, porque tengo que estar fuerte por las nenas. Es muy difícil porque estoy destrozada por dentro, pero es el proceso que me toca vivir”, expresó Daniela, ante las cámaras de Intrusos (América), visiblemente afectada pero con la entereza de quien debe sostener a toda una familia.

Juli Poggio contó la angustia
Juli Poggio contó la angustia que atraviesa por la internación de Thiago Medina

El diagnóstico no da respiro. Daniela fue concreta: “Es un diagnóstico reservado, que sigue todo igual, que sigue en terapia intensiva. En este momento, el padre está recibiendo el parte, todavía no salió, por lo que estamos esperando el diagnóstico para ver cómo está”.

Rememorando las horas previas al accidente, la influencer compartió: “Llegué a mi casa, no lo encontré, lo llamaba por teléfono y me pareció muy raro porque dejó a las nenas solas con la niñera. Nunca las dejamos solas con alguien. La llamé a Camila, le pregunto donde está su hermano, me cuenta que fue a buscar la moto porque se la habían ploteado nueva, que en diez minutos llegaba. Le pregunto a la niñera desde qué hora estaba sola y me dice ‘hace una hora y media’”. Al no tener novedades de su expareja, Celis comentó: “Empiezo a pensar que algo le pasó, lo empiezo llamar hasta que luego de media hora me atiende la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar tuve que hacerlo. Fue muy feo. Me dijeron: ‘Estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno en el quirófano. No podemos darte ningún diagnóstico’. Ahí mi mundo se… Estaba en mi casa, pensaba qué hacía porque tenía que dejar a las nenas e ir con Thiago. Mi familia y la suya fueron, me vine volando hasta acá”.

