Marley conmovió con el gran logro de Milenka que enterneció a sus seguidores

A través de las redes sociales, el conductor mostró el avance que tuvo la pequeña mientras él continúa sus viajes en Por el Mundo

Desde a distancia, Marley pudo apreciar a su hija menor diciendo su primera palabra (Instagram)

La vida familiar de Marley atraviesa uno de sus momentos más dulces y conmovedores. A poco de cumplir nueve meses, la pequeña Milenka, su hija menor, avanza a pasos firmes y empieza a multiplicar los motivos de orgullo para su papá. Mientras el conductor sigue recorriendo distintos rincones del planeta con las grabaciones de Por el Mundo (Telefe), celebra cada pequeño logro de sus hijos, y esta vez, la emoción lo encontró lejos de casa: la pequeña dijo “papá” por primera vez.

Fue en su cuenta de Instagram donde Marley compartió el instante que logró enternecer a miles. En el video, la beba jugaba relajada sobre un sillón, sonrió y balbuceó sonidos que, de golpe y casi sin pausa, se transforman en una palabra nítida: “papá”. Milenka repite la sílaba una y otra vez, como si quisiera que el mensaje traspasara la pantalla y llegara hasta donde está su papá, en pleno rodaje. La emoción de Marley es genuina y se transmite sin filtros. “Y llegó el papá, papá, papá. Me está llamando y yo estoy listo para volver con ella y con Mirko”, escribió el conductor junto al video, dejando al descubierto la vulnerabilidad y el amor que le provoca vivir de lejos ese momento irremplazable.

En las imágenes, la beba no solo repite la palabra sino que acompaña el sonido con movimientos de brazos y gestos de emoción. Una voz detrás de cámara, jugando con ella sin dejar de estimular su vocabulario, le pregunta: “Papá… ¿Dónde está papá?”. Milenka responde a su modo: balbucea, se ríe y vuelve a llamar a su papá. Esos segundos condensan toda la ternura familiar, ese lazo presente más allá de la distancia y las agendas apretadas.

La pequeña Milenka, a punto de cumplir nueve meses, volvió a enternecer en las redes

La sección de comentarios se llenó de mensajes reconociendo el avance de la beba y celebrando el momento: “¡Cómo crece esa princesita!”, “Está conversando un montón”, “Qué divina que quiere hablar”, “Cuánto me alegra ver cómo crece”, “Me muero de amor”, “Ahora no la va a poder parar nadie”. El video superó los 100.000 ‘me gusta’, mostrando que la evolución de la pequeña no solo enorgullece a su familia, sino que genera identificación y ternura colectiva.

Si hay algo que quedó claro en estos meses es que Marley no deja pasar ningún hito de la crianza de Milenka y su hermano mayor, Mirko. Cada etapa, cada palabra o gesto nuevo, se convierte en un motivo para festejar. Así fue también en agosto, cuando la beba cumplió ocho meses: el conductor subió otro video en el que el nene le da un beso en la mejilla a su hermana. El mensaje simple que acompañó ese posteo resume su estilo y la calidez de su vida cotidiana: “Felices ocho meses mi bebita hermosa”.

La relación entre Mirko y Milenka, esa conexión entre hermanos que aparece en cada una de las publicaciones de su padre, ocupa el centro emocional de la escena. Las imágenes suelen ser claras y directas: no hay escenografías ni ediciones artificiales, solo el registro natural de la vida familiar. La beba aparecía siempre arropada en el cariño cercano de su papá y su hermano, formando postales donde lo cotidiano se convierte en una celebración.

Milenka cumplió ocho meses y su papá, Marley, lo celebró con un tierno video en las redes (Instagram)

Fuera de cámaras, tanto Marley como sus seguidores entienden el verdadero valor de estos pequeños pasos: no es solo la palabra “papá”, no es solo un balbuceo. Es el primer eslabón de un vínculo que crece a pesar de los viajes, la distancia y el ritmo frenético de un trabajo público. Es el orgullo de un padre que, aun bajo luces de estudio y calendarios apretados, hace de lo íntimo y sencillo el eje de su felicidad.

A la espera de un nuevo reencuentro con sus hijos, Marley mantiene intacta la costumbre de celebrar la vida a través de los gestos más simples: una palabra compartida, una sonrisa captada a tiempo y la certeza de que, aunque el mundo se extienda más allá de cualquier frontera, el verdadero escenario está ahí, en el abrazo de sus hijos.

Buenas Noches Familia: emigró por

Los consejos de Nicole Neumann

La escapada de Cami Homs

Bautista Mascia, el ganador de

Astrónomos captan la primera imagen del nacimiento de un planeta alrededor de una estrella

Experiencias inmersivas convierten cuentos infantiles en aventuras reales

La emoción de Andrea del Boca al ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón: "Hoy mi papá descansa en paz"

