Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Milenka, hija de Marley, cumplió 8 meses (Video: Instagram)

El video apareció el mediodía de este jueves y en pocos minutos ya era imposible no notarlo en las historias y en el feed de Instagram de miles de personas. Milenka, la hija menor de Marley, cumplió ocho meses y el conductor lo celebró compartiendo un video en su cuenta.

En las imágenes, la pequeña, entre otros momentos, sostiene la mirada de la cámara mientras su hermano mayor, Mirko, le da un beso en la mejilla. ¿Cuánto puede decir el gesto sencillo de un niño? ¿Y qué huella deja en todos los que lo observan desde la distancia de una pantalla?

El mensaje que acompaña la publicación es breve, directo, transparente en el cariño paterno: “Felices 8 meses mi bebita hermosa”, escribió el conductor. No hace falta más para entender el tono. Porque ni el escenario ni la edición buscan el impacto artificial, sino mostrar el ambiente familiar y cálido que rodea a Milenka y su hermano. La unión de los hermanos y el orgullo familiar ocupa el centro de la escena, tema persistente en las publicaciones del animador.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: Milenka, en el regazo protector de su hogar, rodeada por el afecto de su hermano Mirko, cuya expresión de ternura capta la mirada de todos. La niña, con sus ocho meses recién cumplidos, se convierte en símbolo de un festejo que trasciende el dato cronológico; es, acaso, la celebración de una familia que encuentra en lo cotidiano la razón de estar unida.

Mirko y el enternecedor beso a su hermana Milenka (Instagram)

El video difundido por Marley alcanzó de inmediato a sus casi 8,2 millones de seguidores en la red social. La plataforma se llenó de mensajes y reacciones: corazones, palabras de admiración, deseos de bienestar. “¡Son divinos! Felices 8 meses, bonita”, leyeron muchos. Otro usuario recogía la atmósfera: “Bebita linda, y su hermano la quiere un montón”. Las frases se sucedían una tras otra: “Son tan hermoso esos hermanitos y Mirko un amor”, escribía una seguidora, mientras otra completaba: “¡Hermosos niños! Felicitaciones, Marley, tenés una hermosa familia, vas a ser muy feliz con tus hijitos hermosos que Dios te dio”.

La imagen de Milenka y Mirko juntos continúa sumando reacciones. Decenas, cientos, miles de comentarios en los que la historia de una familia se multiplica y se vuelve cercana para quienes la siguen detrás de la pantalla. La felicidad del conductor y el lazo único de sus hijos provocan una empatía difícil de disimular entre sus seguidores. ¿Cuántas personas, al ver esa escena, no recuerdan el abrazo de un hermano, la ternura de un hogar, el deseo de capturar un instante simple y hacerlo durar para siempre?

Cabe recordar que el nacimiento de la menor representó un hito en la vida personal del conductor. La llegada se produjo el 28 de diciembre de 2024 en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos.

Marley enterneció a sus seguidores a la hora de mostrar sus fotos y las de sus dos hijos cuando eran pequeños (Video: Instagram)

La gestación se llevó a cabo por método de vientre subrogado, y fue Kasandra, una mujer residente en Bakersfield, quien llevó adelante el proceso. Marley relató que el nacimiento se adelantó diez días respecto a la fecha prevista, aunque pudo llegar a tiempo a Tulsa, en pleno invierno norteamericano, para acompañar a Kasandra durante el trabajo de parto. Esta circunstancia evocó recuerdos similares a los que atravesó en el nacimiento de su hijo mayor, Mirko.

Apenas nacida, Marley contó que el personal de la clínica le permitió realizar el llamado “skin to skin”, práctica en la que padre e hija permanecen en contacto piel a piel.

Posteriormente, cuando Kasandra se recuperó, también pudo tomar a la beba en brazos. Este gesto, según el testimonio del conductor, forjó un ambiente compartido en la habitación, con Marley y Kasandra juntos, acompañando los primeros minutos de vida de la pequeña.