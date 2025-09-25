Laura Laprida recordó a Geñi, su hermana fallecida hace 7 años: “Miss you”

Laura Laprida recordó a su hermana Geñi a siete años de su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales

Laura Laprida compartió una imagen acompañada de un mensaje sencillo y contundente, que reavivó el recuerdo de Geñi, su hermana mayor, fallecida en 2018. El posteo, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, muestra una foto de cuando ellas eran chicas: dos niñas rubias en un entorno natural, ambas con expresiones serenas. La foto es un fragmento de la intimidad familiar, símbolo del lazo que las unía y de una ausencia que persiste.

La historia de Geñi Laprida, hija de María Eugenia Fernández Rousse —una de las célebres Trillizas de Oro—, se reconstruye a través de gestos cotidianos como este homenaje publicado en redes sociales. En la parte superior de la imagen, un pequeño ángel ilustrado parece custodiar la escena, reforzando la idea de presencia y de memoria. La frase escrita a mano, “Miss you” (“Te extraño”), aparece sobre el fondo, resumida en un trazo, como quien encuentra en las palabras un canal para el recuerdo. El entorno, bañado en luz natural, envuelve a las niñas, transmitiendo paz a pesar del dolor latente por la pérdida.

Luli es una figura reconocida por su carrera como actriz y su presencia activa en redes. La foto publicada no solo expone el dolor desde lo personal, sino que también genera empatía. La elección de la canción “Knockin’ On Heaven’s Door”, de Bob Dylan, como fondo de la historia, potencia el mensaje. La letra y la melodía remiten a la idea de despedida, de puertas que se abren y cierran y de la cercanía simbólica con lo eterno.

El aniversario del nacimiento de Geñi, el pasado 11 de junio, motivó múltiples manifestaciones de recuerdo. Sus tías y su madre, integrantes de las Trillizas de Oro, publicaron una imagen de Geñi con el mensaje “Feliz cumple Geñi. Nuestro ángel”, acompañado de un corazón verde y el símbolo del infinito.

Geñi falleció el 25 de junio de 2018, tras una larga e intensa batalla contra el cáncer de mama, que le generó metástasis en el cerebro. Tenía apenas 34 años. Había enfrentado la enfermedad con coraje, acompañada siempre por su pareja, sus padres y el resto de la gran familia.

Desde su muerte, cada aniversario se ha convertido en un ritual discreto, pero conmovedor, tanto su madre como sus tías la recuerdan en las redes sociales. La foto elegida no es casual: Geñi aparece sin artificios, con la piel clara salpicada de lunares, una cadenita dorada al cuello y el cabello suelto, en un retrato que parece tomado en un momento feliz. El fondo verde y difuso insinúa naturaleza, paz. El tiempo detenido.

Ellas no fueron las únicas en rendir homenaje a Geñi. En ese entonces, Laura también recordó a su hermana mayor con una tierna historia en sus redes sociales. Dos rostros idénticos, fundidos en un abrazo. Dos miradas celestes, un mismo gesto sereno.

La foto publicada late de nostalgia, de amor congelado en el tiempo, en una fiesta. Acompañada por la canción “All of the Stars” de Ed Sheeran, escrita para una película que habla sobre la lucha contra el cáncer, la actriz, que reside en España escribió: “Feliz cumpleaños a vos. Miss you every day”.

El mes pasado, Laura fue mamá por primera vez. Junto a Eugenio Levis, el nacimiento de Otto se convirtió en uno de los momentos más felices de su vida. El anuncio, hecho público a través de las redes sociales por su abuela, María Eugenia, desató una ola de mensajes de amor y felicidad. En un tierno video, su voz se escucha alzarse sobre la cuna: “Hola, bebito. Hola. Bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás, dormidito? Yo soy Coqui, tu abu. ¿Sabés la cantidad de primos que tenés? Y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser recompañeros”.