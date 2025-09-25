Teleshow

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

En medio de la recurrente polémica por su relación con Chico Novarro, la artista protagonizó un tenso momento con el periodismo durante un estreno

Por Sebastián Volterri

Cecilia Milone y su silencio con la prensa

El ambiente del estreno de Viuda e hijas en el Multitabarís tuvo un ingrediente distintivo. Atravesando los flashes, la figura de Cecilia Milone se impuso y, con solo unos gestos y pocas palabras, volvió a dejar en evidencia su ruptura irreconciliable con la prensa, hecho que se precipitó luego de que admitiera una relación extramatrimonial de años con el fallecido Chico Novarro.

La tensión no es un secreto; flota en el aire, electrifica cada movimiento y cada pregunta en el foyer. Por caso, el pasado miércoles, la artista apareció entre sus colegas, bajo la sombra de un tema que no la abandona desde hace meses. Los micrófonos se estiraron hacia su rostro, tal vez buscando una revelación, tal vez esperando una disculpa, pero ella detiene todo de golpe.

“¿Estás enamorada?“, llega a escucharse de parte de un notero, antes de la sentencia de la artista: “No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios”, lanzó con voz firme. No hay espacio para matices. Después, con un tono definitivo, agregó: “No es no, en todo. No quiero hacer un móvil”.

No es solo el público quien observa. Mientras las cámaras siguen girando, María Fernanda Callejón—quien la reemplazó en la obra—caminó hacia ella y la envolvió en un abrazo. Ahora señalada como su ‘nueva amiga’, parece convertirse en un improvisado refugio contra el asedio mediático. En un gesto que muchos interpretaron como de protección, Callejón la acompañó para buscar un poco de calma.

Cecilia Milone se most´ro en un momento acompañada por María Fernanda Callejón (Crédito RS Fotos)

La velada avanzó con la presencia de Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala Castiglione, Gonzalo Urtizberea, y los saludos se mezclan con fotos improvisadas. Pepe Cibrián posó frente a la cámara junto a Milone, lo mismo hace Cárpena. De pronto, un grito agudo de Milone cortó el ambiente y, enseguida, se diluyó entre las luces y los murmullos del teatro.

Se alejó. No quedan palabras. Solo la certeza de un límite marcado: no hablará más. ¿Hasta cuándo podrá sostener este silencio? ¿Logrará, finalmente, que su nombre deje de ser sinónimo de escándalo cada vez que retorna a escena?

La historia volvió a explotar algunos días atrás, el 4 de septiembre. Ese día, Cecilia eligió exponerse todavía más: “Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: ‘Hola, era el llamado que estaba esperando…’”, escribió en una dedicatoria cargada de añoranza, en la fecha en que Chico Novarro hubiera cumplido 92 años. ¿Por qué insistir con el tema después de la muerte del artista? La familia lo vive como una provocación.

Julieta Novarro se refirió a los dichos de Cecilia Milone

En charla exclusiva con Teleshow, Julieta Novarro, hija de Chico, reveló hace sólo unos dias: “Me llamaron de todos lados. Pero no hablé porque creo que la gente entiende qué es lo que está pasando. Cuando no está el interlocutor, es muy difícil valorizar y legalizar un legado o alguien que dice algo.Yo puedo encontrar muchas personas que pueden decir lo mismo, pero no está él para decir ni sí, ni no”.

Más adelante, la empresaria se refirió a la vida personal de su padre. “Creo que ahí hay un punto en el cual ya es el tema de uno, con lo que le puede haber pasado con mi padre.Seguramente hay muchas mujeres en su casa que deben sentir lo mismo, porque él era un seductor.Y bueno, yo siempre digo, estuvo separado de mamá, pero no se puso de novio con nadie. Tuvo todas las posibilidades. Pero él falleció al lado de mamá, de la mano, y eso es lo que eligió”, afirmó.

Y remató con una frase que podría ser legado, reflexión o advertencia sobre la memoria: “Creo que cuando no está el otro, todo pierde legalidad.Es como que mañana fallece Luis Miguel y yo te cuento que en el 98 tuve un vínculo y me amó. ¿Qué sé yo? Andá a preguntárselo a él...”.

