Teleshow

El desgarrador recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro en el día que hubiera cumplido años: “Yo soy tuya, renacé”

La cantante compartió un texto y un video en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del artista que falleció en 2023

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
El recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro

El 4 de septiembre de 1933 nacía en Santa fe un niño que, con el tiempo, se convertiría en uno de los referentes de la música popular argentina. Bernardo Mitnik, conocido para siempre como Chico Novarro, fue el artista integral que compuso más de 700 canciones. Su nombre quedó grabado a fuego en el alma de generaciones. Pero detrás del cantor, del compositor incansable, se recortó una historia digna de una telenovela. Una trama de amor, alejamiento y reencuentro final, como si de una de sus propias letras se tratara.

Novarro falleció el 18 de agosto de 2023. La noticia recorrió los medios y agitó los recuerdos de un público que por décadas tarareó sus boleros y se conmovió con su sensibilidad. Pero mientras el país lloraba al artista, una historia inesperada salía a la luz, de esas que parecen capricho del destino. ¿Existió acaso entre Chico Novarro y Cecilia Milone un amor que fue al mismo tiempo pasión, tormenta y huella imborrable?

La historia de ellos no se parece a ninguna otra. Quienes los conocieron lo dicen sin dudar. Ella, actriz y cantante, lo eligió. Él, ya en el ocaso de su vida, la buscó. Pero la vida tejió silencios, distancias, malentendidos. Durante años, Milone apartó al músico de su vida. ¿Por qué? Nadie lo supo del todo, ni siquiera ella. Pero, cuando la muerte rondaba a Novarro, el corazón de la actriz venció al orgullo: volvió a buscarlo. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. El tiempo, inexorable, cerró el capítulo. La puerta nunca se abrió. Días después, Novarro murió. Y seis meses más tarde, Milone le pidió el divorcio a Nito Artaza.

Cecilia Milone y Chico Novarro,
Cecilia Milone y Chico Novarro, un amor que atravesó el tiempo, las distancias, la vida y la muerte

La prensa no tardó en hacerse eco. Rumores, titulares, especulaciones. ¿Qué había detrás todavía por contar? En marzo de este año, cuando las aguas seguían agitadas, Milone rompió el silencio. Se desnudó ante el público. Habló del último tramo de su historia con el hombre que, según sus propias palabras, más feliz la hizo en la vida. Así, con el alma expuesta. Palabras que encendieron un torbellino. Después, el tiempo fue amainando el escándalo. Las luces mediáticas se corrieron. Pero la herida quedó.

Ahora, con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento del artista, la cantante y actriz volvió a pronunciarse. Esta vez, no hubo entrevistas ni cámaras ni micrófonos. El escenario fue su cuenta de Instagram. Desde ese refugio digital, compartió un posteo teñido de nostalgia y amor irrepetible. “Naciste la madrugada del 4 de septiembre. Son días claves… donde miro tus fotos… y te escucho cantar. Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: ‘Holaaa, era el llamado que estaba esperando…’ Y durante muchos años nos privamos… vos de mi saludo, y yo, de la ternura de tu voz, esperándome…”.

“¿Por qué lo dejo por escrito? Porque nada hay más presente que las palabras… Y porque mi amor es mío, y yo soy tuya. Renacé, Miki, por siempre jamás”. Así concluye ese mensaje público, desgarrador y dulce, donde la actriz abre paso a la verdad de sus sentimientos, sin miedo. ¿Cuántas historias de amor quedan atrapadas para siempre detrás de puertas que nunca se abren? ¿Cuánto se pierde en los silencios y se reencuentra en la memoria?

El sentido escrito de Cecilia
El sentido escrito de Cecilia Milone pocos meses después de la muerte de Chico Novarro

Como si el instante exigiera algo más, Milone acompañó su texto con un video. Imágenes de ambos juntos, cuadros congelados de otra época. De fondo, una canción: el tema “Tu amor”, grabado a dúo por la pareja en 2007. “Amarte otra vez más y así poderme regalar tu voz y la fascinación que hay en tu mirar. Mi amor, tu amor”. Melodía de fondo, recuerdo vivo.

En ese instantáneo homenaje, la vida y la muerte, el amor y el arte, se funden en un mismo compás. A su modo, Chico Novarro volvió a renacer esa madrugada en que la memoria y la ausencia se mezclaron, y, como dijo Milone, “por siempre jamás”.

Temas Relacionados

Cecilia MiloneChico NovarroArtistaCanciónRedes socialesVideo

Últimas Noticias

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”

En pleno programa, la modelo y su hijo protagonizaron un desopilante debate que dejaron expuestas cualidades hogareñas

Bautista Vicuña mandó al frente

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”

La actriz revivió una de las anécdotas más divertidas de su carrera, destacando la complicidad que definió su trabajo con el actor

Soledad Silveyra recordó la insólita

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella

Rodeada de rumores sobre deudas, desalojos y nuevos empleos, Yanina Latorre relató los pormenores de lo que está viviendo la ex de Claudio Caniggia

De los lujos al anonimato:

La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

Con su característico carisma televisivo, el conductor protagonizó un instante divertido y sincero durante la emisión del programa

La sorprendente confesión de Darío

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Polémico y exitoso a la vez, su nombre se hizo fuerte en el mundo streaming con espacios como Azzaro al Horno o El Loco y el Cuerdo. En la dulce espera junto a su mujer, Sol, enfrenta la entrevista lúdica de Mi Cielo sin esquivarle a ningún tema, empezando por Racing, su gran pasión

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cobra un barrendero en

Cuánto cobra un barrendero en septiembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires

Investigaban una molécula contra el cáncer y hallaron que también puede aplicarse contra una grave enfermedad hepática

La Unión Europea le ofrece “salvaguardias” a sus agricultores para acelerar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Seguridad privada: cuánto gana un vigilador en septiembre 2025, tras el último acuerdo paritario

Axel Kicillof: “Si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás algunas medidas”

INFOBAE AMÉRICA
La papa y el tomate,

La papa y el tomate, una conexión evolutiva que cambia la historia agrícola

Luto nacional en Portugal por el accidente de funicular en Lisboa: el número de muertos se elevó a 17

Juicio a Jair Bolsonaro: el Congreso avanza con la ley de amnistía para el ex presidente acusado de planear un golpe de Estado

La elección del primer ministro mantiene a la política tailandesa en suspenso

Bolivia: detienen al ex ministro de Gobierno de Jeanine Añez tras ser deportado desde Estados Unidos

TELESHOW
Bautista Vicuña mandó al frente

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella

La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”