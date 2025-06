Sabrina Rojas contó las cualidades que debe tener un hombre para enamorarla: “¿Alguno por ahí?”

Sabrina Rojas sorprendió al contar qué busca en un hombre

Luego de poner punto final a su breve romance con Gabriel Lechuga Liñares, Sabrina Rojas decidió dar vuelta la página y mostrarse abierta al amor. En ese marco, la conductora sorprendió a sus seguidores en redes sociales al comentar los aspectos que debe cumplir un hombre para enamorarla.

Todo comenzó cuando la figura del espectáculo decidió abrir la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram. “Estilo de hombre que te gusta”, le preguntó una fanática. Sin vueltas, Rojas fue sincera y detalló los aspectos que busca en una persona. “Me gusta que sea simple. Que tenga barrio, que sea divertido, que tenga ganas de disfrutar y que tenga la masculinidad bien puesta”, comenzó diciendo Sabrina.

Luego, la conductora se refirió al interior de dicha persona: “Que sea seguro, que me abrace fuerte, que tenga la mirada limpia, sana y que tenga pasión para todo: para vivir, para trabajar, para besar, para disfrutar”.

La lista de exigencias de Sabrina Rojas para que un hombre pueda conquistarla (Instagram)

Las recientes declaraciones de Sabrina Rojas en sus redes sociales generaron especulación respecto a un posible mensaje dirigido a su expareja, Luciano Castro. Al describir el tipo de hombre que le resulta atractivo, la conductora utilizó frases que algunos interpretaron como una indirecta, especialmente al enumerar cualidades como la masculinidad, la seguridad y la capacidad de resolver problemas. Rojas culminó su exposición señalando: “Y que tenga huevos para resolver los problemas de la vida. Todo eso me seduce. ¿Alguno por ahí?”, lo que fue leído en distintos ámbitos como un comentario con doble sentido.

En ese marco, la influencer también se refirió a su vínculo que mantiene con el padre de sus hijos. Cuando le preguntaron “¿Cómo es tu relación, hoy en día, con el padre de tus hijos y con su pareja”, la conductora de Pasó en América respondió: “Bien, estamos en paz”, dejando en claro el estado en estos momentos de la relación entre las partes.

Luego del posteo de Sabrina, los fanáticos consideraron que podría ser una indirecta a Luciano Castro

La modelo también fue consultada sobre cómo enfrenta la soledad tras su ruptura. Rojas respondió con contundencia: “No siento soledad, para nada. No estar en pareja, no es estar en soledad. Es solo no estar en pareja”, subrayando que su vida social y el afecto de su entorno le brindan contención.

En ese mismo intercambio, la conductora remarcó: “Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho”. Las declaraciones reflejan la importancia que la modelo otorga a sus vínculos personales y su manera de afrontar los cambios sentimentales. Además aclaró que está soltera, “al menos por ahora”.

Sin filtro, Sabrina Rojas se sinceró sobre su presente amoroso y dio detalles de lo que busca en una pareja (Video: La Peña de Morfi – Telefe)

Semanas atrás, Rojas visitó el set de La Peña de Morfi(Telefe) y, fiel a su estilo, se mostró abierta para hablar sobre su presente sentimental. Durante su charla en televisión, la actriz expuso sin filtro la manera en que encara esta etapa. “Estuve toda la vida en pareja, desde que tengo 15 años. Soy muy noviera y de noviazgos muy largos”, contó, repasando una historia sentimental signada por relaciones estables. Tras el último corte, reveló que se dio un periodo de un año y medio en soledad, hasta que accedió a salir con un nuevo candidato, alentada por sus amigas. Sin embargo, la relación duró apenas dos meses. Con humor y honestidad, resumió ante las cámaras: “Les dije a mis amigas que no me rompan más las pe… Yo soy feliz sola”.

Rojas enfatizó que en sus salidas actuales no busca pareja ni aventuras casuales, sino simplemente disfrutar el momento y divertirse. “Me gusta salir, tomarme un fernet, tirarme unos pasos e irme a dormir. Para mí esas cosas suceden, no se buscan. Cuando alguien te gusta, sucede”, sentenció. Dejando en claro que no sale de “caza”, reafirmó que prefiere dejar que las cosas fluyan naturalmente, convencida de que la atracción y los vínculos reales no se fuerzan sino que aparecen.