El consejo de Sabrina Rojas a Chechu Bonelli luego de su separación: “Un día levantás la cabeza y sos feliz”

“Le quiero decir a Chechu Bonelli que un día levantás la cabeza y sos feliz" expresó Sabrina Rojas

Sabrina Rojas abordó el tema de las separaciones en el ámbito mediático y ofreció un testimonio personal que incluyó una crítica directa a su exmarido, Luciano Castro. La conductora, en diálogo con su compañero de Pasó en América Augusto Tartúfoli y el panel, utilizó el caso de la ruptura entre Cecilia Bonelli y Darío Cvitanich como punto de partida para reflexionar sobre su propia experiencia y brindar un consejo a Bonelli, al tiempo que expuso su visión sobre la dinámica familiar tras el divorcio.

Durante el programa, Rojas compartió su percepción sobre la frecuencia con la que las parejas separadas mantienen una convivencia bajo el mismo techo por motivos familiares. “La que tiran todos, que están separados. Hay muchos hombres que te dicen que es por la familia, pero que están separados bajo el mismo techo. Fingimos por los nenes. No les sigo las redes a Darío y Chechu, pero hace un montón que no se ven juntos”, expresó la actriz.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich una historia de amor que hoy está terminada

La conversación derivó hacia la distribución de responsabilidades parentales tras la separación. Rojas señaló la asimetría en el cuidado de los hijos, afirmando que la carga diaria suele recaer en la madre. “También es verdad que el hombre se separa y hay una responsabilidad que no se lleva. Que la mujer la tiene en el día a día. Nosotras estamos 5 días con los pibes y ellos apenas 2”, manifestó la conductora.

En su intervención, la modelo profundizó en las diferencias económicas y logísticas que surgen tras el divorcio. “Encima que los tienen dos días después te discuten. O sea que yo tengo que perder tiempo y plata... Uno los entrega con todo hecho y lo único que tenés que hacer es llevarlos al colegio y darles de comer. Apto físico, pasaporte, medidas para el disfraz, quien les organiza el cumpleaños, médicos, odontólogos…”, lanzó Rojas en lo que pareció una clara alusión a Luciano Castro.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich cuando se casaron. Hoy están separados

El momento más revelador llegó cuando Sabrina Rojas se dirigió directamente a Cecilia para transmitirle un mensaje de aliento basado en su propia vivencia tras la separación. “Le quiero decir a Chechu Bonelli que un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, me hubiese separado antes. Fui feliz en el matrimonio, pero mi vida ahora está en armonía. Todo se sana”, declaró Rojas. Sus palabras no solo reflejaron su proceso personal, sino que también pusieron nuevamente en el centro del debate la cuestión de la corresponsabilidad parental y el bienestar tras el divorcio, temas que resonaron en el estudio y entre la audiencia del ciclo televisivo.

Sabrina Rojas habló de los dichos de Flor Vigna sobre Luciano Castro

Otro round con Luciano Castro

Las recientes declaraciones de Flor Vigna sobre el estado emocional de Luciano Castro tras su separación reavivaron la atención mediática en torno a la expareja y generaron nuevas reacciones en el entorno del actor. En los últimos días, la cantante afirmó que el actor estaba “re loco” y que necesitaba ayuda, lo que motivó la búsqueda de la opinión de Sabrina Rojas, exesposa de Castro y madre de dos de sus hijos, por parte de las cámaras de Intrusos (América TV).

La relación sentimental entre Luciano Castro y Flor Vigna, que se extendió desde 2021 hasta 2024, transitó por diferentes etapas bajo la mirada pública. Durante el noviazgo, ambos compartieron detalles de su vínculo, y la ruptura inicial se presentó como un proceso pacífico. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron tensiones y declaraciones que evidenciaron conflictos no resueltos. La reciente exposición de Vigna sobre la salud mental de Castro marcó un nuevo capítulo en la historia, desplazando la aparente calma que había caracterizado el final de la relación.

Luciano Castro y Flor Vigna en pleno ramance

En este contexto, la intervención de Sabrina Rojas resultó especialmente relevante. “Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido”, manifestó la conductora en diálogo con Intrusos.

Los inesperados dichos de Flor Vigna sobre Luciano Castro y la opinión de Sabrina Rojas

Su reflexión puso de relieve la disparidad en el tratamiento mediático de los protagonistas de estas historias, subrayando que las etiquetas recaen principalmente sobre las mujeres. La conductora también abordó la percepción pública sobre la estabilidad emocional de las mujeres en estos casos. “Siempre la historia es que las locas somos nosotras y yo siempre digo: ‘¡Si supieran!’. Siempre el hombre es el superado”, afirmó Rojas.