Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras (Video: A la tarde/ América)

En Intrusos (América TV) Chechu Bonelli se refirió por primera vez a su separación de Darío Cvitanich, con quienes estuvieron juntos desde hace 14 años y son padres de tres hijas. Ahora el propio exfutbolista se refirió al inicio de su vínculo con Ivana Figueiras y desmintió tajantemente las versiones sobre un supuesto engaño.

A raíz de la difusión de imágenes que mostraban a Cvitanich junto a Figueiras en un boliche, el periodista Daniel Fava contactó al deportista para obtener precisiones sobre los hechos. Durante su intervención en el ciclo A la tarde (América), Fava señaló: “Tengo información, tengo precisiones, tengo fechas de este conflicto, esta separación y este nuevo romance. Hablé con el protagonista, quien me permitió blanquear la información porque según él ‘acá no hay nada que esconder’”, expresó el periodista.

En relación al tiempo de la separación y el nuevo vínculo, el periodista detalló que “es una separación que lleva más de seis meses y es un blanqueo que se hizo hace aproximadamente dos meses”. ”El blanqueo fue porque recién ahí estaba comenzando a conocer a Ivana, con quien lleva dos meses de vínculo”, señaló. Según lo transmitido en el programa, la relación con Figueiras aún no tiene un rótulo formal. “No me definió pareja, no me definió noviazgo. Me dijo ‘yo la conozco desde hace dos meses’”, mencionó el periodista.

El testimonio del exjugador apunta a despejar dudas sobre la cronología y las motivaciones detrás del quiebre con Bonelli. Fava citó la postura de Cvitanich sobre las versiones de infidelidad: “Según Cvitanich, a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer. La relación se terminó porque se acabó el amor”.

Chechu Bonelli se había negado a hablar de su romance ante las cámaras de Intrusos y de varios medios. “Chicos, no tengo nada para decir, la verdad”, volvió a repetir ante la catarata de preguntas que resonaban a su alrededor. “Estoy recontra bien”, fue todo lo que agregó.

Después de que pasaran esta nota al aire del ciclo de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la conductora decidió enviarle un mensaje a Karina Iavícoli con la intención de dejar en claro el motivo de su reticencia a hablar con los medios. “Lo que voy a decir es que estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor”, comenzó el mensaje que Chechu envió a la periodista.

“Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y solo, lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”, manifestó, sobre el momento personal que vive tras ponerle punto final a su romance.

Unos días antes, Yanina Latorre ofreció información sobre cómo habrían iniciado el vínculo Cvitanich e Ivana Figueiras, destacando la naturalidad en la evolución del romance. Según explicó la periodista, ambos se conocieron gracias a amigos en común y la sintonía surgió rápidamente: “Él fue a la casa de ella, conoció a las hermanas y marcha todo bien”. El entorno de la empresaria habría recibido con aceptación esta nueva relación, respaldando la reconstrucción de lo que sucede en la intimidad de la pareja.

En paralelo, Pepe Ochoa aportó precisiones sobre la génesis de la separación con Chechu Bonelli. Según relató en el mismo programa, la iniciativa del distanciamiento habría sido tomada por el propio Cvitanich. “Ella sigue súper enamorada pero él ya no tanto. Dejó la casa que compartían”, dijo, señalando que Bonelli conserva sentimientos hacia el exfutbolista y que no habría logrado todavía resignarse por completo al final del matrimonio, manteniendo esperanzas de reconciliación.