Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La actriz y cantante se suma al elenco principal de Glaxo, filme que será dirigido por Benjamín Naishtat. Quiénes la acompañarán y la historia que eligió

Lali Espósito regresa al cine
Lali Espósito regresa al cine como protagonista de Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat

En medio de su participación como Jurado Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, Lali Espósito anunció su vuelta a la pantalla grande. La actriz confirmó su participación en el elenco principal de Glaxo, la nueva película dirigida por Benjamín Naishtat, junto a Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto.

La cantante replicó en sus redes sociales la noticia que dio Variety, el sitio internacional especializado en industria audiovisual, será parte de la adaptación de la novela de Hernán Ronsino, una coproducción entre las compañías RT Features y Rei Pictures, con la producción de Rodrigo Teixeira y Berta Marchiori por la firma brasileña, y de Benjamin Domenech y Santiago Gallelli por la argentina.

El proyecto contará, además, con las actuaciones de Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi, aumentando el atractivo de un reparto ya destacado. Con la producción programada para iniciar este año en Brasil y Argentina, detallaron que CAA Media Finance se ocupará de las ventas internacionales.

La película 'Glaxo' adapta la
La película 'Glaxo' adapta la novela de Hernán Ronsino y contará con un elenco destacado

Inspirada en un período comprendido entre fines de los años cincuenta e inicios de los ochenta, la trama de Glaxo se desarrolla en un pequeño pueblo argentino dominado por la presencia de una fábrica. Cuatro jóvenes ven quebrada para siempre su amistad tras la llegada de un expolicía y su esposa, en una historia que, según detallaron, explora “el deseo y la venganza, ambientada en una época en la que todo un país perdió la inocencia”.

El director Benjamín Naishtat, conocido por títulos como Rojo y Puán, ha cosechado varios premios destacados. Rojo se alzó en 2018 con los galardones a mejor dirección, actuación y fotografía en el Festival de San Sebastián, mientras que Puán, codirigida con María Alché, repitió lauros cinco años después y logró un llamativo desempeño en taquilla argentina antes de alcanzar el puesto número uno Prime Video. Recientemente, Naishtat colaboró en el guion de La Virgen del Lago de la Cantera de Laura Casabe, estrenada este año en Sundance y basada en cuentos de basada en cuentos de Mariana Enríquez.

RT Features, la productora de Rodrigo Teixeira, continúa expandiendo su portafolio tras recibir el Oscar por I’m Still Here de Walter Salles. Entre sus próximos títulos se encuentran La Perra, de Dominga Sotomayor, y la recién finalizada Paper Tiger, dirigida por James Gray y protagonizada por Scarlett Johansson y Miles Teller. La firma también se encuentra en posproducción de Wolves, un filme basado en el colapso bancario libanés de 2019, y ha respaldado éxitos como Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y Frances Ha de Noah Baumbach.

Benjamín Naishtat, director de 'Glaxo',
Benjamín Naishtat, director de 'Glaxo', es reconocido por sus premiadas películas 'Rojo' y 'Puán' (REUTERS/Vincent West)

Por su parte, Rei Pictures suma Glaxo a una trayectoria de producciones premiadas, incluyendo El Jockey de Luis Ortega, Los Colonos de Felipe Gálvez y Zama de Lucrecia Martel. La compañía también anunció su reciente expansión con nuevas sedes en España y México, reforzando su apuesta por la promoción de voces latinoamericanas dentro del cine internacional.

El equipo de producción de Glaxo se completa con Matías Roveda en la coproducción. La película representa una nueva colaboración entre Naishtat y Rei Pictures, luego de su trabajo conjunto en Historia del Miedo, película que debutó en la competencia oficial de Berlín en 2014.

La última participación que había tenido Lali en la pantalla grande se dio hace apenas unas semanas, en Verano Trippin, película dirigida y escrita por Morena Fernández Quinteros y protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, la cual contó con su participación especial.

Lali Espósito participó recientemente en
Lali Espósito participó recientemente en 'Verano Trippin', proyectada en el Festival de San Sebastián

Verano Trippinse podrá ver en la sección “Otras actividades” en la tradicional cita de San Sebastián, donde se proyectará en la sala 9 de los cines Príncipe, el día 26 de septiembre a las 17 horas.

