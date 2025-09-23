Tamara Báez y su hija Jamaica presentaron al nuevo integrante de la familia: “Bienvenido Peluche”

El nuevo integrante en la familia de Tamara Báez (Video: Instagram)

Hay pequeños gestos y llegadas inesperadas capaces de transformar el pulso de una casa. Esta semana, Tamara Báez compartió ese tipo de felicidad simple y luminosa al presentar oficialmente al nuevo integrante de la familia: Peluche, un perrito de pelaje oscuro y mirada curiosa que llegó para colmar de alegría cada rincón del hogar. Este es el segundo perro de la influencer, ya que junto a su hija Jamaica ya tienen a Bandi.

La noticia, lejos de grandilocuencias, nació en la intimidad cálida del día a día. “Tenemos un nuevo integrante en la familia, bienvenido Peluche”, escribió la ex de L-Gante junto a la imagen del cachorro, acurrucado sobre una manta gris. Suave y apenas despabilado, Peluche se hizo presente entre almohadones y sonrisas tímidas; un pequeño gigante que a partir de ahora sería cómplice de una rutina nueva.

Las fotos y videos que circularon en redes sociales mostraron cómo el perrito fue ocupando un lugar central en la vida de todos, y especialmente en la de Jamaica —la pequeña hija que Tamara tuvo con L-Gante—. El primer contacto fue puro juego: la niña de cuatro años se acercó y le regaló besos al nuevo compañero, que correspondió con el clásico nerviosismo de los cachorros, acercándose a ella y moviendo el hocico sin miedo ni reparos.

Las horas pasaron y la complicidad fue en aumento. Una de las historias muestra la escena de la noche; tres en la cama, apilados uno al lado del otro: “Antes de que se duerman”, apuntó la influencer, entre risas y caritas de felicidad. Allí, Peluche se mueve inquieto sobre la almohada, aceptado ya como parte de esa pequeña gran familia que lo adoptó en tiempo récord.

Pero el verdadero giro de ternura se vivió al amanecer. En la última imagen, Jamaica todavía duerme entregada, envuelta en su propio mundo, cuando Peluche se acerca con pequeños mordisquitos, brincando sobre las sábanas para despertarla. Es el mejor saludo posible, hecho de juegos y caricias, y Tamara acompañó la escena con la hora, sumando el detalle: “08:27 – Buen día”. No hay gritos, no hay alarmas: solo el olfato y la dulzura de un cachorro convirtiendo el despertar en pura ternura.

En toda la secuencia se siente el alivio y la esperanza. Peluche no solo es una mascota; es un puente hacia la niñez, un recambio de energía en un año de cambios y desafíos personales para Tamara. Para Jamaica, es un amigo que promete tardes de juegos, aventuras incipientes y noches acompañadas.

Durante el fin de semana la pequeña tuvo un segundo festejo de cumpleaños con sus dos padres, por lo que no es descabellado pensar que Peluche fue uno de los regalos que le hicieron para marcar sus cuatro años de vida. En su cuenta de Instagram, la influencer no se guardó nada y compartió cada momento de la previa y el desarrollo de la celebración. “Hoy es un día muy especial para mi niña soñada, mi princesa de mamá. Sos lo mejor que me pudo pasar después de tanto esperar. Hoy se festeja como tanto querías tus cuatro años”, escribió Tamara junto a una serie de postales que hablan por sí mismas.

En esas imágenes, Jamaica se lució con un look de vestido con tul y flores en colores pasteles, divertida y encantada frente a un fondo repleto de globos y un gran arcoíris como telón de fondo. La alegría y el colorido de la puesta invadieron las publicaciones y dejaron en claro el nivel de detalle y amor que Tamara volcó en cada elección para la fiesta. No faltaron las fotos con la cumpleañera rodeada de familiares y sonriente ante cada cumplido y saludo.

La decoración del salón fue otro de los puntos altos del evento. En las historias de la modelo se pudo ver a Jamaica posando junto a una torta de tres pisos totalmente rosa, decorada con margaritas y toques multicolores. Los souvenirs tampoco estuvieron ausentes: cada invitado recibió un vaso blanco con sorbete y una caja especialmente decorada con el nombre de Jamaica, que se sumaron a las mesas vestidas de lila y globos pasteles como centros de mesa. El toque que completó el ambiente fue un arcoíris gigante sobre los ventanales, marcando la estética mágica de la noche, además de una piñata al tono y una gigantografía con la imagen de la homenajeada, que presidió el salón como epicentro visual.