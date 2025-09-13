Teleshow

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Luego de acordar su situación en la justicia, el cantante y la influencer le dedicaron tiernas palabras a la pequeña en un día muy especial

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
El saludo de L-Gante a su hija Jamaica por su cumpleaños (Instagram)

Este 13 de septiembre es un día muy especial para L-Gante y Tamara Báez. A pesar de la tumultuosa relación que mantienen luego de la separación, con un abanico que va desde cruces en la justicia a amagues de reconciliación, hoy se impone una tregua para homenajear a su hija Jamaica. La niña está festejando sus cuatro años de edad, y tanto el cantante de cumbia 420 como la influencer la saludaron en sus redes sociales.

Elián Ángel Valenzuela, tal el nombre del cantante, se encuentra en Madrid, donde esta noche se presentará en un evento junto a artistas como Lola Índigo, María Becerra y Thiago PZK. Desde allí, subió una historia a su cuenta de Instagram para saludar a Jamaica con un video.

Allí se la ve a la niña saltando a pura sonrisa en un inflable, mientras de fondo sueña la versión libre del “Feliz cumpleaños” interpretada por Damas Gratis. “Hoy cumple 4 años el amor de mi vida. Que seas feliz siempre, hija”, escribió al pie, junto al emoji de un corazón.

Los mensajes de Tamara Báez
Los mensajes de Tamara Báez para Jamaica

Por su parte, Tamara subió varias instantáneas de lo que parece ser el festejo de cumpleaños de su hija. Las primeras horas del sábado las encontró abrazadas a un gigante peluche de Hello Kitty, con quien la niña también posó tomada de la mano y sosteniendo globos con corazones y la inicial de su nombre. En una tercera foto, Tamara expresó todos los sentimientos para la niña: “Mi bebé, estás tan grande. Que siempre seas así de feliz. Te amo con toda mi alma, sos mi mundo, hija”.

Elián y Tamara se conocieron en la adolescencia y, según contó él en la mesa de Juana Viale, tuvieron algunas idas y vueltas, motivo por el cual nunca celebraron fecha de aniversario. “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. A mí me gustaba ella y no me daba atención, hasta qeu me dio y me empecé a juntar ya sin mi amigo".

La pareja se separó un año después del nacimiento de Jamaica y desde entonces cada uno hizo su vida. L-Gante tuvo un sonado romance con Wanda Nara y coqueteos con varias mujeres, mientras que Tamara mantuvo una relación formal con Thiago Martínez, de quien se separó hace un mes. Luego de la ruptura, surgieron rumores de una posible reconciliación de parte de L-Gante, algo que fue negado por la propia influencer.

L-Gante y Tamara Báez con
L-Gante y Tamara Báez con Jamaica de seis meses

Más allá de sus aventuras amorosas, la era post separación estuvo marcada por cuestiones judiciales sobre la cuota alimentaria de Jamaica. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo que se firmó en una secuencia cinematográfica: de madrugada y sobre el capó de un auto. El documento confirma un arreglo que, aunque aún no recibió la homologación judicial definitiva, establece montos y condiciones que pusieron punto final —al menos momentáneamente— a un ida y vuelta que había escalado incluso a la esfera mediática.

La cifra fijada resultó menor a la que se discutía en instancias anteriores. Según el documento presentado por Martín Candalaft en DDM (América), “las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el señor Elián Valenzuela y Tamara Abril Báez en la suma de dos mil dólares”. Con respecto a la modalidad de pago, el convenio estipula que L-Gante debe depositar la suma acordada “entre el uno y el diez de cada mes a una cuenta bancaria” indicada por Báez, utilizando siempre “el tipo de cambio vendedor oficial del día en que efectúe la transferencia”.

Temas Relacionados

L-GanteJamaicaTamara Báez

Últimas Noticias

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

El rapero argentino y la modelo andaluza ya no ocultan su amor. Las imágenes de una noche de verano junto a una piscina con la canción “Sólo por vos” de fondo

El video íntimo de Trueno

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Luego de una semana difícil por la intervención quirúrgica a la que fue sometida su madre, la conductora de SQP viajó a la provincia cuyana para disfrutar sus viñedos en plan de relax

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

El ex Gran Hermano se encuentra en grave estado luego de chocar con su moto. Los testimonios de su hermana Camila y su expareja, Daniela Celis

Cómo sigue la salud de

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración

El joven fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir un accidente automovilístico. Los mensajes de Juli Poggio, Alfa, Marcos Ginocchio y otros compañeros en la casa

Preocupación por la salud de

Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”

El joven circulaba a bordo de su moto cuando protagonizó el siniestro y fue hospitalizado de urgencia. Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, dio detalles de su salud

Operaron a Thiago Medina luego
ÚLTIMAS NOTICIAS
El jefe de la bancada

El jefe de la bancada de la UCR en el Senado afirmó que están votos para sostener la ley de ATN y desafiar al Gobierno

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Jorge Brito relató cuáles fueron los dos “momentos trascendentales” en el crecimiento del Banco Macro

Según el Financial Times, Javier Milei enfrenta “la crisis más grande” de su presidencia

Elisa Carrió lanzó un spot en apoyo a un candidato porteño: “Tengo novio”

INFOBAE AMÉRICA
Dan Brown: “La tecnología es

Dan Brown: “La tecnología es una herramienta pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”

Científicos aseguran que hay un 90% de probabilidad de presenciar la explosión de un agujero negro en la próxima década

Hallazgo inquietante: miles de barriles enterrados en el mar de California esconden desechos alcalinos

Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

Santiago Peña destacó la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo narco La Barredora: “Paraguay no será refugio de criminales”

TELESHOW
El video íntimo de Trueno

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración

Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”