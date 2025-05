El angustiante momento de Tamara Báez por la desaparición del perro de su hija Jamaica: “Estamos muy tristes”

La influencer pidió ayuda para encontrar a Bandi, la mascota de su hija en las redes (Instagram)

Aunque en sus redes sociales suele compartir los detalles de su día a día, desde sus looks, salidas, viajes y los lujos que rodean su vida, esta vez Tamara Báez usó su cuenta de Instagram para hablar desde un lugar completamente distinto. Y lo hizo con la urgencia luego de atravesar una pérdida importante. En las últimas horas, la expareja de L-Gante reveló que está viviendo un mal momento junto a su hija Jamaica, fruto de su relación con el cantante, por la desaparición de su perra, una mascota que hace años forma parte de la familia.

“Bandi se escapó”, escribió Tamara sobre una imagen donde se puede ver a la perrita de espaldas, caminando, vestida con la ropa que tenía puesta al momento de desaparecer. Desde el primer mensaje, dejó en claro que estaba atravesando un episodio difícil. No se trataba de un posteo más. En ese mismo texto, decidió sumar información importante para facilitar su búsqueda: “Estaba con esta misma ropa. Por favor, si la tienen me la traen o la busco. Estamos muy tristes”.

Bandi es una perrita pequeña, blanca, muy presente en la rutina que Tamara comparte desde hace años. Su ausencia, entonces, impacta más allá de lo emocional: rompe con una estructura de compañía diaria, especialmente para Jamaica, que creció a su lado. Tamara continuó relatando cómo se produjo la pérdida: “Fue hoy a la tarde, un descuido. Ya se nos estaba escapando. Si alguien la agarró, por favor, me escribe”. En la foto que acompañó la historia, se puede ver claramente a su mascota con un buzo blanco con lunares grises, una falda con estampado escocés y una correa fucsia enganchada al collar. Cada detalle fue escrito con precisión, intentando que la visibilidad del caso sirva para lograr el pronto regreso de su compañera de cuatro patas.

Tamara contó que su mascota se escapó

Lejos de dejarlo en un único mensaje, Tamara decidió compartir también el vínculo emocional que la une a Bandi, y especialmente el que tiene la perrita con su hija. En sus historias, comenzó a subir recuerdos del pasado, imágenes que muestran a la nena junto a la mascota en distintas etapas. “Siempre con nosotras para todos lados”, escribió sobre una foto donde se la ve a la nena, con la mascota a su lado.

En otra imagen, se ve a la nena caminando sobre un sillón mientras la perrita la sigue de cerca, casi como una sombra constante. “Vos y Jami son la alegría de la casa”, escribió Tamara, evidenciando el rol afectivo central que tiene la mascota en su hogar.

El outfit que lucía la perrita en el momento de su desaparición

En medio de la tristeza, Tamara mostró los momentos felices de su hija y la perrita

La reacción emocional fue inmediata. Tamara, que suele mostrarse fuerte y segura en redes, esta vez expuso el costado más vulnerable de su maternidad. Y aunque mantuvo la esperanza de que la pequeña perrita regresara, pasaron las horas y no hubo novedades.

Por eso, en una nueva actualización en sus historias, informó a sus seguidores que la búsqueda continuaba: “No tengo noticias de Bandi. Hoy vamos a salir a pegar papeles con su foto”, escribió junto a un emoji triste. El gesto, que recuerda a los métodos más tradicionales, fue también una señal del estado emocional de Tamara, quien dejó en claro la tristeza ya no solo se expresa en palabras, sino que se hace a través de fotos.

"Siempre con nosotras para todos lados", escribió la influencer

En las últimas horas, Tamara adelantó que no encontró a Bandi (Instagram)

Hasta el momento, la búsqueda no arrojó resultados positivos para la influencer. Pero tanto ella como Jamaica siguen esperanzadas. El caso conmovió a cientos de seguidores que no dudaron en compartir su historia y enviarle mensajes de aliento, ayudando a visibilizar la situación. No es un tema menor: Bandi no es solo una perra, es parte de una familia que hoy está incompleta.