André Bankoff contó cómo conoció a Carol Reali y la llenó de elogios: “Es una mujer muy especial”

Carol Reali, conocida también como ‘Cachaza’, empezó el 2023 dándose una nueva oportunidad en el amor. Y es que, luego de haber terminado su relación de poco más de 12 años con Rafael Cardozo, la exchica reality utilizó sus redes sociales para demostrar que está nuevamente en enamorada del actor brasilero André Bankoff.

Como se recuerda, a principios de este año la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ sorprendió a más de uno al posar junto al modelo para sus plataformas digitales. Esto avivó los rumores de un posible romance hasta que la misma Carol Reali confirmó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que está iniciando una nueva historia de amor.

Por ello, tras la llegada al Perú de Cachaza y André Bankoff, el magazine de Willax TV no dudó en abordar a la feliz pareja para conocer más detalles de su vínculo amoroso. El galán de 44 años aseguró que no le parece difícil llevar una relación a distancia y reveló cómo conoció a la influencer. “(Nos conocimos) en Brasil. Hablamos primero por internet y luego cenamos”, dijo y a lo que la rubia agregó: “Yo ya era admirado de su trabajo hace muchos años. Lo veía actuar y era su fan desde antes”.

“¿Cómo te animaste tú para estar con ella?, consultó el reportero. “¿Cómo? ¡Mírala! Eso a mí me animó mucho y también la simplicidad y simpatía de Carol para hablar. Es una mujer muy especial”, añadió el actor, presumiendo a Cachaza.

En otro momento, André Bankoff se refirió a Rafael Cardozo y no descartó vivir en Perú. “No (lo conozco) Yo pienso que todas las personas tienen sus valores. Yo creo que se cerró el ciclo (...) Sí, por qué no. Para hacer cine, serie, otras cosas. Me gusta mucho Perú”, sentenció.

Cabe mencionar que, es la primera vez que André Bankoff aparece en las pantallas peruanas hablando de su relación sentimental con Carol Reali. Desde que se dio a conocer de su romance, ambos no han dejado de darse muestras de cariño en sus cuentas de Instagram. La entrevista completa se difundirá este lunes 20 de febrero a partir de las 14:00 horas.

¿Quién es André Bankoff?

André Ricardo Bankoff es un actor y modelo de nacionalidad brasilera, que nació el 20 de setiembre de 1978. Sin embargo, antes de iniciar en el mundo artístico, fue una promesa del fútbol pues desde los 6 años inició en este deporte cuando vivía en Roma por los estudios de su madre.

A los 16 años, decidió dejar su carrera futbolística cuando fue aceptado para modelar y firmó con Elite Model Management. Con ellos trabajó en varios desfiles y posando para importantes marcas. Pero, consiguió gran reconocimiento en 1999, al ser parte de la Semana de la Moda de São Paulo.

Otro de los trabajos que le generó gran reconocimiento fue se parte de la película Xuxa Popstar donde tuvo el papel de uno de los modelos. Pero, en el 2022 fue elegido como uno de los hombres más bellos del mundo.

En el 2005 dio el gran salto al mundo de la actuación. Debutó en la televisión con la miniserie Mad Maria. En ese mismo año, también se sumó al elenco de la telenovela Bang Bang. Su primer protagónico llegó en el 2006 en la telenovela Bicho do Mato de RecordTV, este fue su trabajo más representativo en esta carrera. Continuó por unos años más con RecordTV en producciones como Amor e intrigas y Poder Paralelo.

Tras ello, logró formar parte de TV Globo y trabajó para la telenovela Morde & Assopra, también en Saramandaia y Babilonia. Actualmente, sigue trabajando para Globo en su plataforma digital. Allí está en el elenco de Bate Coração, Rótas to Ódio. También ha sido parte de Reação em Cadeia de Prime Video y en Netflix trabajó para la película Gostosas, Lindas & Sexies.